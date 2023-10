“España debería trabajar más en intentar dar ventajas fiscales para el coche eléctrico”

El concesionario de Nissan en la ciudad, Rofervigo, recibió por tercera vez el galardón global entregado por la marca nipona ante su buen desempeño. En concreto, obtuvo una nota de 9,87 en satisfacción de ventas y un 9,3 en postventa, algo que según el CEO de Nissan Iberia, Bruno Mattucci, “no es fácil” de conseguir. El italiano estuvo presente en la entrega del premio el pasado jueves y atendió a FARO para evaluar la situación actual de la automoción y del mercado, en especial con el desarrollo del coche eléctrico.

–Nissan lleva más de 17.700 coches vendidos en España hasta septiembre. Con este premio, imagino que Rofervigo habrá tenido mucho que ver, ¿no?

–Sí, exactamente. Estamos aprovechando la nueva gama y en Nissan estamos creciendo básicamente dos veces respecto a la media de España, un 35,1% frente al 18,5% del mercado. Es una señal muy buena de que nuestra gama está respondiendo a la expectativa de los clientes con dos tecnologías claves. Por un lado, la ePower, única de Nissan y que nos permite una conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufar el coche porque tiene un motor de gasolina que, básicamente, recarga la batería. Por otro, la e-4ORCE, una nueva manera de interpretar la tracción 4x4. Estas tecnologías son las que nos acompañarán durante el periodo de transición hasta que toda la gama de vehículos de Nissan sea eléctrica.

–¿Qué cifra de ventas se ponen como objetivo para finalizar el curso?

–En nuestro año fiscal el objetivo es cerrar con alrededor de 35.000 unidades. Tenemos que decir que este año hemos sufrido la falta de algunos modelos. Por ejemplo, el Juke nos ha faltado. Hubo falta de suministro de algunas versiones y después hemos tenido también el problema de la logística. Ahora, afortunadamente, vemos que todo esto se ha solucionado y podemos empezar a trabajar con los concesionarios de manera, entre comillas, más normal.

–¿Qué porcentaje serán “cero emisiones”?

–Nissan ha decidido dar prioridad a algunos mercados más maduros, en los que los eléctricos representan el 80% o 70%. Hablamos de países nórdicos. A la cola de Europa están España e Italia, y está claro que no hemos recibido coches eléctricos. Por eso es difícil evaluar la performance de Nissan en el mercado de eléctricos en un país en que solo el 6% del mercado es eléctrico. Pero está claro que ahora empezamos a mejorar también la disponibilidad y ya estamos preparando el lanzamiento del nuevo Leaf, que lo tenemos al final de nuestro año fiscal 2024, y estamos desarrollando nuevos productos. Alguno lo hemos anunciado, como el nuevo Micra. Al final la estrategia de Nissan es que todos los vehículos que se van a renovar serán 100% eléctricos.

–En algunas entrevistas se ha quejado de los pocos puntos de recarga en el país. ¿Es la principal barrera para vender más eléctricos?

–Yo creo que lo que falta aquí, mirando la experiencia de los países nórdicos, son las ayudas del Gobierno: quitar el IVA, por ejemplo, permitir circular en autopistas sin pagar el peaje, no pagar la entrada en el centro de las ciudades, no pagar el parking… Allí ha funcionado. Los clientes no tienen barreras psicológicas. Creo que aquí en España se debería trabajar más en intentar ayudar bajando el precio y dando algunas ventajas fiscales.

–También está el precio. Stellantis lanzó recientemente un modelo por debajo de los 25.000 euros. ¿Cuándo cree que será posible que Nissan haga lo mismo?

–Hay muchos anuncios de ese tipo, pero yo todavía no lo he visto. Está claro que poco a poco los volúmenes de coches eléctricos suben y el precio va a bajar. Nosotros estamos trabajando en una tecnología que realmente puede darnos la oportunidad de bajar de manera importante el precio de los coches eléctricos, que son las baterías de estado sólido. Como dicen los ingleses, es un game changer, que va a cambiar el paradigma de los coches eléctricos. Serán mucho más baratas de lo que son ahora, con un coste total de la batería que será del 30 o 40% menos, y en el mismo tamaño se podrá almacenar casi un 50% más de energía. La idea es disponer de ello en 2026.

–En esta transición, ¿le ve futuro a los combustibles sintéticos?

–No creemos en ello, aunque básicamente todos los motores de gasolina que tenemos estarían listos para funcionar con efuels.

–¿Está Nissan pensando en presentarse al Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado)?

–No, porque al final lo que producimos hoy en España son básicamente piezas para nuestra gama y para productos de la competencia también. Pero creo que el Perte es importante porque toda la industria europea y de España tiene que transformarse. Si en el 2035 tenemos que mover toda la producción al eléctrico, está claro que se necesitan inversiones brutales y ayudas en este sentido. Ahora, creo que se debería haber hecho mucho más de lo que se ve. Se debería acelerar.

“Con las marcas chinas habrá que ver a medio y a largo plazo si se trata de una estrategia de ‘dumping’”

–Como marca japonesa, ¿cree que hay una “invasión” del vehículo eléctrico chino como denuncian algunos fabricantes?

–Serán nuevos competidores. Como fuimos nosotros, los japoneses, en los años 80 o 90, ¿no? Estamos mirando a los chinos con interés para ver qué productos y qué tecnologías están desarrollando. Lo que vemos es que no están más avanzados que nosotros e incluso en algunas áreas están por detrás. Lo que tienen hoy es el precio, pero habrá que ver a medio y a largo plazo si se trata de una estrategia de dumping, entrando en un nuevo mercado perdiendo dinero. Yo creo que en Nissan tenemos todas las herramientas para competir, como otros constructores. Ese siempre ha sido nuestro trabajo, mirar a la competencia e intentar siempre hacer algo que sea más interesante para los clientes.

–¿Qué le parece que la UE investigue posibles ayudas ilegales a los fabricantes chinos?

–Ese es otro tema. ¿Este precio es el resultado de una estrategia de dumping o tenemos detrás de algunos de sus constructores al gobierno chino? Creo que es correcto que la UE vaya a investigar.

–¿Sería positivo que alguno de estos fabricantes se instalase en España? BYD sondea Vigo y su área.

–Sí, claro. Aquí siempre se ha hecho una política industrial que ha fomentado las inversiones de los diferentes fabricantes de vehículos. Creo que aquí hay una cultura de construcción de coches, aunque los eléctricos son diferentes y se tiene que invertir mucho más. En este sentido, es importante el papel de la política, porque sabemos que para producir se necesita ayuda de los gobiernos, como ocurre en todos los países del mundo.