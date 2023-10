La Xunta dice que la última propuesta de Velca “no era un proyecto subvencionable”

El traslado de la sede de Velca a Andalucía en lugar de a la comarca de Vigo, adelantado ayer por FARO, se debe, entre otros motivos, a que la última propuesta presentada por la empresa de motos y ciclomotores eléctricos “no era un proyecto subvencionable” por Xesgalicia (brazo inversor de la Xunta) o Vigo Activo (de Zona Franca). Según explicaron fuentes de la Consellería de Economía, durante la última reunión celebrada en verano la firma planteó establecer solo la sede social y la celebración de los consejos de administración, pero nada con carácter industrial. El CEO y fundador de Velca, Emilio Froján, alegó por su parte que el plan para crear una planta de ensamblaje (con 40 empleos y una producción de 2.400 motos al año) llevaba dos años en las mesas de Xunta y Zona Franca, pero que fue hace “unos seis meses” cuando entró Andalucía, una opción “hasta ese momento impensable”. Froján aclaró también que el acuerdo con la región del sur de España incluye solo el traslado de la dirección, “si bien es cierto que se entiende que, si la sede social está allí, lo normal es que termines haciendo la planta”.

La publicación de la fuga del proyecto a Andalucía cayó como un jarro de agua fría en Vigo y su área, zona en la que no ve el desembarco de una empresa de cierto calado relacionada con el sector de la movilidad desde que se instaló en el puerto Dangel, la firma francesa que convierte en 4x4 las furgonetas de Stellantis Vigo.

Precisamente, el proyecto pensado por Velca tenía mucho que ver con el la compañía gala al tratarse también de una planta de ensamblaje (parte de la fabricación llega de China y se finaliza en el centro de Quazzartech, en Madrid). Y desde que se dieron a conocer las intenciones de la startup de motos eléctricas, Vigo estuvo en el punto de mira. De hecho, con el interés de Vigo Activo, el propio Froján llegó a “pausar todas las conversaciones con el resto de comunidades autónomas”.

Con el paso de los meses y de las reuniones, Velca perfiló su propuesta y se decantó por ocupar una nave en Porto do Molle (Nigrán), presentando un completo plan industrial que, ante los requisitos reclamados por Vigo Activo y Xesgalicia, pasaría a incluir también la industrialización de una moto desde cero y con proveedores gallegos.

Sin embargo, desde Velca siempre alertaron de la lentitud en las conversaciones y tras más de un año de aparente parálisis la Junta de Andalucía, a través de Sherry Ventures, apostó con decisión. “No entraba en los planes hace seis o siete meses”, indicó Froján.

Fue en ese momento cuando, según el CEO de Velca, en la última reunión con la Xunta solo se planteó la instalación de una sede social, toda vez que las conversaciones con el brazo inversor de la Junta estaban avanzadas. “Con traer el domicilio social de una empresa y hacer consejos de administración una vez al mes no se pueden recibir los apoyos públicos”, concretaron desde el departamento que dirige la conselleira María Jesús Lorenzana, nombrada el pasado junio. “Se ha pedido ese proyecto industrial, con inversiones y empleo. Si se presenta no habría problema. Pero no es el caso”, añadieron desde la Consellería.

Froján, por su parte, replicó que si bien el acuerdo con Andalucía es de una sede social y fiscal, “en Galicia sí contemplaba la creación de un proyecto industrial”. Eso sí, aunque el acuerdo con Sherry Ventures es distinto al pensado inicialmente, Froján concretó que, si la sede se ubica finalmente allí, la región andaluza tendrá casi todas las papeletas de llevarse la planta una vez se concrete la inversión. “Para mí la decepción es que no hubiese salido el plan presentado en su momento a Galicia”, añadió.

Posibilidad

La noticia publicada por este medio reactivó ayer los movimientos en torno a la empresa, cuya principal intención era recalar en la comunidad, principalmente por las ganas de su CEO y cofundador. “Hasta he puesto patrimonio personal para intentar venir a mi tierra”, indicó a través de su LinkedIn, en la que señaló que “la decepción ha sido muy grande”.

Sin embargo, Froján acordó realizar una reunión de su comité de dirección con la idea de ver la forma de retomar las negociaciones. Sobre la mesa podría estar, a largo plazo, crear algo parecido a lo planteado inicialmente para Vigo, “pero no tan ambicioso”.