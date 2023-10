Precinto (a medias) al ex de Hiperxel

Construcciones y Viales del Salnés (Covisa) es una compañía dedicada a aglomerado asfáltico con instalaciones en el polígono de A Pedreira, en Meaño. Es una más de la red de empresas o participadas de Eusebio Novas Hay, condenado a prisión por fraude, querellado por Fiscalía por delitos contra Hacienda Pública y comprador, a través de Vinova, de la liquidada Hiperxel. Pese a estas credenciales, Covisa ha operado sin licencia, razón por la que, ya el pasado mes de abril, el gobierno local ordenó la “suspensión inmediata” de actividades.

Pero Covisa continuó operando, incluso con la realización de trabajos de subcontrata en las pistas del aeropuerto vigués de Peinador. En un documento firmado por el alcalde y la secretaria-interventora, Carlos Viéitez y Teresa Escudero, se dio orden para el precinto, a las 8.30 horas de este martes. Pero finalmente se paralizó debido a la necesidad de estudiar un escrito presentado por la empresa contra la suspensión de la actitivad.

La intervención en la empresa se anunciaba el pasado día 10 en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, momento en el que ya se solicitaba ayuda de la Subdelegación del Gobierno para que se personara en el lugar la Guardia Civil para proceder al efecto.

Dos vehículos del instituto armado, con cuatro agentes, sí hicieron presencia al filo de las 08.15 de la mañana, estacionando en las inmediaciones de Covisa. Pero poco más, pues en las instalaciones no se personaron autoridades locales ni personal destinado el efecto.

Relativa normalidad en la planta

La jornada transcurrió, por tanto, con absoluta normalidad en la planta, donde se seguía trabajando como en las últimas semanas e incluso sus camiones repostaban estos días en la gasolinera del polígono. Pasadas las 09.30 horas, los dos vehículos de la Guardia Civil dejaron el polígono de A Pedreira para encaminarse a otras labores.

La advertencia de cierre de esta empresa viene dada por problemas derivados de la licencia, que se entiende, no está en regla. Un permiso, que se hallaba en proceso desde hace tiempo y que a día de hoy aún no llegó a buen término. La irregular situación de esta planta de aglomerado trascendía al público en un pleno del anterior mandato municipal cuando el PSOE meañés denunciaba que la empresa trabajaba en precario e interpelaba al regidor acerca de las medidas a adoptar.

Construcciones y Viales del Salnés (Covisa) cuenta con cerca de una quincena de trabajadores directos y una flota de media docena de camiones, ejerciendo su actividad desde hace más de un año. Ha sido la firma que sucedió a la anterior, Pavimentos de Meaño, que ya se había dedicado a esta misma actividad durante dos décadas

Así, el pasado 27 de abril de 2023, el Concello de Meaño procedió a incoar un expediente a Construcciones y Viales del Salnés por la situación de su planta de aglomerado de A Pedreira, instando a la suspensión inmediata de la actividad, como medida provisional mientras no fuese legalizada. Desde la firma, se evitó ya pronunciarse sobre la situación. Aún así, y con fecha 16 de mayo, servicios municipales constatan que la actividad en la planta se seguía manteniendo.

Preguntado sobre el particular por la oposición en el pleno de finales de septiembre, el regidor Carlos Viéitez reconocía que la firma se hallaba en proceso de legalización. No obstante, la situación acabó mudando estos días al no poder completarse la documentación. Ahora se llegaba a dictar el precinto formal y dar trasladado al Ministerio Fiscal para depurar las responsabilidades penales a que pudiesen derivarse de la situación generada. No obstante, el referido precintado no ha tenido lugar ayer, sin haber trascendido una comunicación formal sobre lo acaecido.