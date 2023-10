La sequía, que lleva meses castigando las cosechas en Catalunya, pasa factura también a los bosques y, con ellos, a la producción de setas, que a estas alturas del año deberían de encontrarse en plena recolección. Los mercados están acusando la escasez y los precios se están disparando hasta el punto de que, en algunos casos, algunas variedades de hongos se venden al doble del año pasado. Es un ejemplo más de cómo la meteorología afecta a las cosechas agrícolas, cuyo máximo exponente es el aceite de oliva, que ha subido un 50% desde principios de año.

Es cierto que al tratarse de un producto tan estacional, la subida del precio de venta de las setas comestibles van a tener poca incidencia en la inflación, admiten los expertos. “El peso del negocio de la seta silvestre es muy restringido, sobre todo frente al de la seta cultivada, como el champiñón, que sí tiene un impacto mayor”, explica Jordi Serentill, consejero delegado de Laumont, una empresa leridana especializada en su distribución y comercialización.

“No podemos decir que este año no vaya a haber setas, porque la temporada es larga y se prolonga hasta enero, pero lo cierto es que en el inicio de la campaña no las hemos visto apenas”, lamenta Serentill.De hecho, en el Pirineo, “otros años, a mediados de octubre, se había recolectado ya el 50% de la producción de setas... Este año, sin embargo, no se ha cogido ni el 1%”, constata Juan Martínez de Aragón, micólogo.Níscalos [’rovellons’] de Rumanía o rebozuelos [’rossinyols’] de Bulgaria son, en estos momentos, de las pocas setas que el consumidor puede encontrar.