Uno de cada cuatro parados en Galicia lleva más de tres años esperando un puesto de trabajo

La Xunta dio el visto bueno en mayo a un programa “pionero” de seguimiento intensivo de los parados para tener datos actualizados y en tiempo real de cuántos y cómo son. “El objetivo es ajustar la demanda del mercado laboral, los puestos de trabajo en los que hay vacantes con la disponibilidad de personas desempleadas”, justificaba el presidente Alfonso Rueda, tras remarcar ese aparente desajuste entre los puestos pendiente de cubrir en la comunidad, unos 15.300 solo en el segundo trimestre entre las empresas de 10 asalariados en adelante, y el número de parados inscritos en las oficinas públicas: 130.600 al cierre del pasado septiembre. A los 136 nuevos orientadores laborales encargados de llevar la tarea de supervisión se les ha encargado prestar especial atención a ciertas “casuísticas”, como los que rechazan sistemáticamente las ofertas que les llegan o abandonan sin justificación los servicios de formación. Se les citará a una revisión personalizada para buscar una solución específica. De paso, el programa permitirá rastrear “disfunciones o intentos de fraude” que pueden derivar en expedientes de retirada de prestaciones públicas.

El problema del paro de larga duración, como ocurre en el resto de autonomías, transciende a casos concretos de irregularidades. Es un colectivo al que le cuesta más aprovechar el tirón de la ocupación porque, entre otras razones, sufre el edadismo y las consecuencias de la descualificación en plena transformación del tejido productivo.

Bajan menos

De los 142.200 parados que había en Galicia el 31 de diciembre de 2022, casi la mitad, 66.999, eran de larga duración. El 15,9% llevaba de 12 a 24 meses a la espera de una oportunidad; el 19,1% entre 24 y 36 meses; y el 55% superaban los 36 meses. Uno de cada cuatro desempleados en la comunidad acumulan, por tanto, tres o más años sin trabajar, según el análisis a fondo sobre el colectivo que acaba de publicar el Instituto Galego das Cualificacións. En el quinquenio 2017-2022, el número de parados de larga duración baja con fuerza (21,7% de recorte), al igual que la cifra total de desempleados (22%), aunque el descenso es mucho más intenso entre los que no pasaban del año sin trabajar (26,4%) que en el resto (18,6%).

Las mujeres sufren más el paro de larga duración, hasta el punto de que prácticamente la mitad de todas las desempleadas de la comunidad llevan un año o más en esta situación; y también las personas con peor formación. De esos cerca de 67.000 demandantes, hay 27.500 que estudiaron hasta la ESO y carecen de título alguno. Tenerlo no garantiza tampoco quedar al margen del problema. Los parados gallegos de larga duración con carrera universitaria rozaban los 6.700 al final del pasado ejercicio. El 47%, más de 31.000, superaba el umbral de los 55 años.

Rompiendo la idea de que muchos de ellos no han trabajado nunca, el organismo dependiente de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade desvela que nueve de cada diez cuentan con experiencia laboral previa y que apenas el 40% cobra algún tipo de ayuda o prestación. Al colectivo únicamente llega el 2,4% de todos los contratos formalizados en Galicia en 2022. “No se caracteriza por su movilidad”, remarca la administración. A otras comunidades se mudaron para trabajar 633, el 5,4%. “Que este colectivo no prevea en mayor medida la posibilidad de trabajar fuera, y no lo considere una salida a su situación de desempleo y centre la búsqueda solo en su ámbito geográfico menguando así sus posibilidades de abandonar el paro, se explica en buena parte por diversas razones –señala el Instituto Galego das Cualificacións–: este tipo de paro tan prolongado potencia la desconfianza a la hora de buscar un empleo, sobre todo aquellas personas desempleadas de más edad; y también influye el hecho, sobre todo en los parados de mayor edad, de que tengan responsabilidades familiares”.