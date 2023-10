Las propuestas para parques de eólica marina en Galicia superan ya los 7.000 MW

Al Gobierno canario le tarda el estreno de la energía eólica marina. Quiere que arranque allí, particularmente en la isla de Gran Canaria. “Cumple y ha dado los pasos al frente para poder ser el primer lugar donde se implante y vamos a trabajar para que, en cuanto salga el concurso, lidere la penetración de estas renovables en el territorio nacional. Ahí nos van a encontrar siempre”, apuntaba Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del archipiélago, en una comparecencia conjunta con el presidente del Cabildo de la isla justo antes de la cumbre del pasado jueves del presidente canario Fernando Clavijo con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La insularidad en un hándicap para el suministro. Canarias tiene que autoabastecerse al 100% porque, a diferencia de Baleares, más próxima a la costa peninsular, carece de cables submarinos de conexión al sistema eléctrico nacional para respaldar su generación. El incendio de finales de julio en La Gomera que afectó a la central de diésel de El Palmar reavivó el temor a los apagones.

Tras ese encuentro con Clavijo, la vicepresidenta tercera recordó que su departamento trabaja ahora mismo en la normativa que posibilitará el despliegue de la eólica marina. Los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados a finales de febrero marcan las zonas aptas para construir los parques. Queda, según Ribera, “ultimar los detalles sobre cómo se conecta, cómo se evacúa esa electricidad, cuáles son las obligaciones”. “Se toman en consideración las preocupaciones o los beneficios de las comunidades locales para poder a partir de ahí activar ese sistema”, indicó, con una pista sobre las pistas de despegue: “aquellos territorios donde haya una voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes”.

Canarias acumula la mayor cantidad de proyectos para parques eólicos de tecnología flotante ahora mismo. Se presentaron 22 en la ventanilla del Gobierno central. En Galicia, el otro destino de referencia para la offshore en España por la calidad del recurso, van 12, aunque de mucha mayor potencia: 7.287 megavatios (MW) en total, frente a los 3.120 de las propuestas para el archipiélago. Ninguna otra comunidad supera la potencia ubicada en Galicia. Los otros dos territorios con más documentos iniciales –donde los promotores plasman una radiografía inicial del proyecto y su entorno previa a la elaboración de un informe de impacto ambiental– son Andalucía (con 8 parques y 5.110 MW) y Cataluña (7 instalaciones y 3.270 MW).

Los casi 7.300 MW de las peticiones en Galicia duplican a la potencia operativa ahora en tierra (3.800 MW) y suponen el 40% de todo lo previsto en los proyectos del conjunto del país (18.800 MW). El objetivo de Transición Ecológica es llegar a un máximo de 3.000 MW en 2030 en toda la costa española y la Axenda Enerxética de la Xunta contempla en la comunidad unos 800 MW.

Abei Energy, una productora independiente de electricidad con sede en Córdoba y que ya había presentado el documento inicial del parque eólico marino Ventus con 600 MW frente a la comarca de A Mariña, acaba de proponer dos más, Poniente I y Poniente II, de 435 y 495 MW, respectivamente, a caballo entre la costa luguesa y Asturias. Son los últimos dos proyectos en sumarse a las candidaturas de la eólica marina en Galicia, junto al Juan Sebastián Elcano (551 MW) impulsado por IberBlue Wind en la zona NOR-1, el polígono situado frente a la provincia de Pontevedra. Las otras compañías con interés hasta ahora en la comunidad son Capital Energy, Ferrovial, Cobra, BlueFloat e Iberdrola.

Portugal estrena este mes las subastas con Capital Energy pujando en Viana do Castelo

El WindFloat Atlantic, ubicado frente a la costa de la localidad portuguesa de Viana do Castelo, es el primer parque eólico flotante semisumergible del mundo. Tiene tres turbinas de 25 megavatios (MW) cada una. Se conectó a la red a finales de 2019 y en 2020 empezó a funcionar. En 2022, su segundo ejercicio al completo operando, alcanzó una producción de 78.000 MWh, un 5% más que el año anterior y cantidad suficiente para cubrir la demanda de unos 25.000 hogares. Detrás están Ocean Winds, la joint venture de EDP y Engie, junto con Repsol y la tecnológica Principle Power.. En la construcción participó el astillero de Navantia en Fene. Su experiencia ha consolidado a Viana do Castelo como la gran escenario de pruebas para las energías del mar en Portugal. El Gobierno del país publicó esta semana la normativa que amplía el polígono reservado por encima de los 7,6 kilómetros cuadrados justo al lado del WindFloat. La zona franca tecnológica (ZLT) de la localidad situada a 50 kilómetros de la frontera con Galicia forma parte del Plan Nacional de Ordenación del Territorio Marítimo (PSOEM), el equivalente en el país a los POEM de España, que identifica las áreas de desarrollo de eólica marina al otro lado del Miño. Como ocurrió aquí, la mayoría de las alegaciones durante la tramitación fueron de la pesca. Las áreas definitivas para la offshore en Portugal suman 3.124 kilómetros cuadrados con un objetivo de alcanzar los 10.000 MW en 2030. Viana do Castelo tendrá dos: la norte para 1.010 MW y la sur con una capacidad de 990 MW. Serán prioritarias en la subasta que el primer ministro, António Costa, acaba de anunciar para este mismo octubre. El Gobierno prevé que a finales de mes se puedan entregar las expresiones de interés. En paralelo, la española Capital Energy, que está detrás de dos proyectos en Galicia, ha remitido a la Agência Portuguesa do Ambiente los documentos iniciales para tres parques, uno de ellos, bautizado como Caravela, en Viana. Los otros dos (Âncora y Barlavento) están en Leixões y Figueira da Foz.