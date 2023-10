La Audiencia cerca al comprador de Hiperxel con una pena de dos años y medio de prisión

Entre junio y diciembre del año 2015, la mercantil Ucaglobal declaró haber adquirido productos pesqueros por importe de 606.759 euros a un proveedor llamado Pescados Castro Varela. Una vez adquirida esta mercancía, procedía después a su venta y, como solo realizaba operaciones intracomunitarias o con las Canarias, estas quedaban exentas de IVA. Solo que ese pescado nunca había existido, las facturas eran inventadas, la desgravación de este impuesto era fraudulenta y las dos empresas estaban bajo el control último de la misma persona: Eusebio Novas Hay.

El mismo empresario arousano que, bajo la apariencia de una compañía de prestigio en la industria del congelado (Grupo Vinova), compraría Hiperxel en verano de 2021 en alianza con el venezolano Juan Villamizar Velásquez. El juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó a Novas a 22 meses de prisión por articular una trama defraudatoria –usaba múltiples sociedades con las mismas prácticas de facturas “inventadas”–, en un fallo que acaba de ratificar la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El pronunciamiento de primera instancia lleva fecha del pasado 16 de marzo. Entonces, la magistrada Monsterrat Delgado impuso al joven –cumplió 38 años en agosto– una multa de 25.000 euros, nueve meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y otros 22 meses por falsedad en documento mercantil. Los considerados hombres de paja, utilizados para dar apariencia de normalidad a la operativa de emisión de facturas, fueron exonerados. La defensa de Novas formuló recurso de apelación, resuelto por la Audiencia el 31 de julio pero notificado en las últimas horas.

El tribunal –compuesto por Luis Barrientos (presidente), Victoria Eugenia Fariña y Mercedes Pérez (ponente)– sí ha atendido parcialmente las peticiones del empresario, pero solo para rebajar la sanción hasta los 18.750 euros, como consta en la sentencia a la que ha tenido acceso FARO. Contra la misma cabe recurso de casación.

En primer lugar, Eusebio Novas apeló a una “vulneración” de sus derechos al considerar que el procedimiento celebrado en lo Penal de Vigo no se realizó “con todas las garantías”, por lo que solicitó la “nulidad de las actuaciones”. Pretensión rechazada de plano por la Audiencia Provincial: “No puede apreciarse indefensión real y efectiva alguna [...] es doctrina constitucional asentada que no se puede invocar con éxito la indefensión con relevancia constitucional si quien la alega ha contribuido a su producción”.

El fallo de primera instancia ya se presumía de máxima relevancia para la investigación de la quiebra de Hiperxel, porque, al igual que con Ucaglobal y las demás mercantiles de esta trama (Pescados Castro Varela, Escribas de Gordon, Look Ahead Investments y Nogasa Servicios), Eusebio Novas no constaba en ningún papel como copropietario de la cadena de congelados. Aunque, en la sombra, sí lo era.

La Audiencia ratifica lo mismo: no hace falta constar como administrador para ser el muñidor efectivo de una trama fraudulenta, como en este caso. Pese a “la titularidad formal de la empresa, no excluye que la administración de hecho de la misma la ostentase el recurrente Eusebio”, y abunda que “resulta incuestionable la participación del recurrente en los hechos por los que viene condenado”. La defensa del arousano también invocó a una dilación indebida del procedimiento judicial para impugnar la sentencia de Vigo. “Iniciada la causa en mayo de 2020, no se observa ni concreta paralización alguna injustificada”.

El cerco sobre Eusebio Novas procede de varios flancos: esta sentencia de ingreso en prisión, una querella de Fiscalía contra él y Villamizar por un fraude tributario masivo y la propia investigación del colapso de Hiperxel. Desde que los gestores de Vinova tomaron posesión de la cadena de congelados, apenas pasaron seis meses antes de que ésta empezase a incurrir en impagos.

Aun así, como consta en el informe de la administración concursal, Novas y Villamizar no dejaron de utilizar la compañía para sufragar el renting de varios coches de alta gama y un elevadísimo nivel de vida: chalets en La Finca (Pozuelo de Alarcón) y Parque Encinar (Boadilla del Monte), viajes por todo el mundo y un yate de 23 metros de eslora. Sus manejos en Hiperxel, de nuevo conforme al documento elaborado por el despacho vigués de Lener, les permitieron sacar el equivalente a 8.500 euros diarios en efectivo de las cajas registradoras, presuntamente para su propio beneficio. El crac de Hiperxel supuso el despido de más de 300 personas, la mayoría mujeres.