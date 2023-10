BorgWarner se queda fuera del Perte de baterías por incumplir los criterios

BorgWarner optaba a hacerse un hueco en el maná de fondos del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) dedicado al Vehículo eléctrico y conectado (VEC). La filial de la compañía estadounidense ubicada en Pontevedra concurría a la línea de baterías con las “nuevas inversiones productivas enfocadas a la producción de componentes para la gestión térmica de baterías”. Su solicitud figura entre las desestimadas en la última actualización del Ministerio de Industria con las candidaturas ya resueltas provisionalmente. El plan, señala el documento, “no consiste en la realización de una actividad elegible” según los criterios recogidos en la orden del pasado julio que abrió la convocatoria. Entre las denegaciones están también dos proyectos de la vasca Six to go solutions y los de Sumikiro Avs Spain (Soria) y MindCaps Smart Supercapacitors (Badajoz).

La compañía de fabricación de baterías y motos eléctricas Scutum sí ha obtenido una ayuda de 540.330 euros para la ampliación de las líneas de ensamblaje y fabricación de baterías de su planta de Zona Franca en Barcelona. Elproyecto tiene un presupuesto financiable de 3,6 millones de euros. La plantilla de BorgWarner acuerda una huelga indefinida ante la falta de avances del convenio Además, se ha propuesto conceder una subvención de 100 euros para un plan de inversión para la creación de una nueva planta industrial para el primer refinado del mineral de cobalto para las baterías de los vehículos eléctricos y conectados en el parque empresarial de Andorra (Teruel), un proyecto con un presupuesto financiable de 103,2 millones de euros, según aparece en el listado del ministerio. En total, se han adjudicado ya provisionalmente ayudas y préstamos para un total de doce proyectos en esta línea del Perte VEC para baterías. La china Envision logró 300 millones para levantar la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Seat se ha adjudicado una subvención de 47,7 millones para desarrollar una nueva línea de ensamblaje de baterías en su fábrica de Martorell (Barcelona). A Ford se le han concedido 37,6 millones; a Basquevolt 14,7 millones; a Gestamp, 12,6 millones en dos proyectos; a Renault, 3,4 millones en dos proyectos; a Global Laser Araba, 4 millones, y a Beeclycle Reuse & Recycling, 1,6 millones.