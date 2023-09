Más de 300 gallegos usaron ya el nuevo “concurso exprés” para liberarse de sus deudas

Apenas un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal los expertos hacen balance de las novedades introducidas en el sistema de insolvencia vigente en España, como son los planes de reestructuración que buscan evitar el estigma asociado al concurso tramitado ante los juzgados mercantiles. La Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC) y también los despachos de abogados especializados concluyen que las estadísticas permiten hablar de una reducción significativa del número de concursos de empresas en favor del aumento exponencial de los declarados para personas físicas.

Son la inmensa mayoría de los presentados en Galicia y con una tendencia claramente creciente. Los concursos de acreedores de particulares alcanzaron los 237 en el segundo trimestre de este año, el doble que entre enero y marzo (108) y un 189% por encima del mismo periodo de 2022 (82). En la primera mitad del actual ejercicio, 345 personas jurídicas se declararon en quiebra en la comunidad, casi el 80% de todos los procesos abiertos (443). Otros 93 fueron de sociedades de responsabilidad limitada; 3 de sociedades anónimas; y 2 de otro tipo de empresas, según los últimos datos publicados por los Registradores de la Propiedad. El 94% de los concursos (417) salieron del propio deudor, los voluntarios, mientras que en otros 3 casos lo pidieron los acreedores y en 23 la solicitud vino por la imposibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial o el incumplimiento de lo pactado anteriormente.

La vía judicial

La conclusión es que las empresas no están acudiendo para resolver sus problemas a la vía judicial. Lo hacen en mayor medida las empresas pequeñas y sobre todo las personas físicas que pretenden acogerse a la segunda oportunidad, explica Félix Salgado, socio de PradaGayoso. Estos procedimientos, que permiten cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia, presentan cierto riesgo a tener en cuenta, según advierte el presidente de ASPAC Diego Comendador.

“La Segunda Oportunidad no puede ser un mecanismo legal para favorecer un endeudamiento irresponsable”, afirma. A juicio de esta asociación, se debe regular de otra manera este tipo de concursos para evitar situaciones de abuso y de utilización de la Ley para algo distinto para lo que fue concebida.

En su balance sobre el primer año en vigor de la ley, Comendador concluye que la reforma ha tenido un gran impacto en el sistema económico y legal por el gran aumento del número de concursos declarados, prácticamente el doble que en el mismo período que en el año anterior. Sin embargo, la Asociación alerta de que, si se analiza en detalle la tipología de ese aumento de los concursos, hay que destacar este proviene fundamentalmente de los concursos declarados de las personas físicas.

Sin masa

“El número de concursos de empresas ha descendido, pero el aumento de las personas físicas que han solicitado concurso es exponencial. Lo que resulta más preocupante es que la mayor parte de esos concursos se han presentado bajo la nueva regulación de los concursos sin masa”, añade.

Este tipo de concursos se produce cuando una empresa o persona es insolvente, declarada en concurso, y no tiene activos suficientes para cubrir todas las deudas pendientes. Los de este tipo han aumentado más de un mil por ciento en los últimos meses, según apunta el representante de ASPAC citando datos oficiales del Colegio de Registradores, mientras que Salgado alerta que pueden dar lugar a la picaresca. Van 309 en Galicia ya en los primeros seis meses del año. Va dirigido a particulares y autónomos ahogados por deudas que claramente no disponen de patrimonio suficiente para afrontarlas, ni sus bienes son embargables. No puede haber indicios de concurso culpable. A diferencia del resto de procesos, el administrador concursal no es una figura obligatoria y se resuelve en pocos meses.

“El juez según la ley debe dar traslado del mismo a los acreedores, y si ninguno dice nada, el procedimiento se archiva. Por contra, si los acreedores quieren alegar algo, el administrador concursal lo tiene que pagar el acreedor de su bolsillo”, explica el letrado, para ilustrar la razón por las que algunas empresas con activos puedan optar por acogerse a la regulación de concursos sin masa.

Caso Celsa

Los procedimientos, en todo caso, siguen llegando a los juzgados. El pasado 4 de septiembre se conoció la decisión final sobre un litigio de gran trascendencia económica, cuando el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Barcelona falló a favor de los acreedores de la siderúrgica Celsa y en contra de la familia Rubiralta, transfiriéndoles a los primeros la propiedad del gigante siderúrgico. En este caso concreto, el magistrado consideró probado y ajustado a la legalidad el plan de reestructuración que presentaron los fondos inversores, que cuentan actualmente con más de 2.000 millones de euros en deuda. La homologación del acuerdo afecta a una compañía con 10.000 empleados en nuestro país y que factura 6.000 millones de euros anuales.

Por su parte, Salgado apunta igualmente a un aumento de la actividad asesora de los despachos especializados de cara a los planes de reestructuración, si bien de esta opción no existen estadísticas porque la homologación de estos planes no es obligatoria según la ley.

El plan es un instrumento preprocesal que se adopta entre particulares y que permite tomar medidas ante las dificultades financieras. Según Salgado, obliga a los despachos a realizar un trabajo superior al que exige un concurso ante el juez. “Lo importante es la prevención, adelantarse a los acontecimientos”, señala este experto.