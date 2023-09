Sindicatos del naval culpan a la "precarización" de la muerte de un profesional en Armón Vigo

“Temos que exixir que as Administracións e Inspección de Traballo deixen de fuxir das súas responsabilidades e temos que denunciar todo incumprimento laboral. Acabáronse as esperas, acabáronse as boas palabras, temos que pasar ós feitos. Non imos agardar a que morra outro compañeiro máis”.

Muere un trabajador en Armón Vigo tras quedar atrapado en una grúa Con esas palabras, los sindicatos CC OO, CIG y UGT emitieron ayer un contundente comunicado y lanzaron un ultimátum a la Xunta tras el fallecimiento registrado el miércoles en el astillero Armón Vigo. Si el Ejecutivo gallego no convoca en 15 días la mesa del naval –organismo fundamental para coordinar e imponer las directrices que deberían implantarse en el sector–, convocarán una huelga “ata que dunha vez por todas se senten a falar”. Llevan reclamando años este encuentro, incidieron en el escrito, en el que lamentaron la nueva muerte de otro profesional y censuraron el descontrol “sobre as condicións de traballo en materia de seguridade”. Por este motivo, y ante la situación de "precarización" que expusieron, decenas de trabajadores llevaron a cabo una movilización en la ciudad olívica que partió simbólicamente desde las instalaciones donde sucedió el fatal accidente. En este contexto, los sindicatos quisieron mostrar también su “apoyo y cariño” a la familia del fallecido, así como a sus amigos y demás allegados. Todo después de que en la mañana del miércoles este operario muriese en Armón Vigo tras quedar atrapado en una grúa. Los servicios de emergencia tuvieron constancia del suceso poco después de las 12.00 horas y hasta las inmediaciones se desplazaron un total de tres ambulancias. Una vez en el punto, los sanitarios lograron liberar al trabajador, E.R.A. de 41 años de edad, que minutos más tarde acababa perdiendo la vida sin que los efectivos desplazados pudiesen hacer nada para salvarlo.