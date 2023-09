Sudáfrica suspende los envíos de naranjas a Europa pero con trampa

Sudáfrica mueve ficha antes de que le obliguen a hacerlo. El segundo país exportador de naranjas en fresco del mundo, y que está inundando el mercado europeo con fruta infectada con el hongo que provoca la temida mancha negra, ha anunciado que a partir de este viernes suspende los envíos de cítricos a Europa. Lo hace, argumenta, para "cooperar" con los productores españoles, aunque la decisión tiene letra pequeña: las zonas del norte del país africano, donde la recolección va mucho más atrasada, quedan exentas de la suspensión.

La Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA) y el Foro de Exportadores de Productos Frescos (FPEF) acaban de informar que en apenas dos días interrumpen las exportaciones de cítricos a la Unión Europea (UE). "El último día de inspección de las naranjas exportadas a Europa desde Sudáfrica será el 15 de septiembre", ha explicado la CGA en un comunicado en el que argumenta que la decisión "permite al hemisferio norte aprovechar las excelentes condiciones actuales del mercado". Es más, los productores sudafricanos aseguran que la suspensión de los envíos obedece a "un espíritu de incipiente cooperación con los citricultores europeos, especialmente los españoles, a quien la industria sudafricana cede ahora la gestión de la demanda en el hemisferio norte".

Para Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, la decisión de Sudáfrica de cesar las exportaciones obedece a un lavado de cara y asegura que las repercusiones van a ser mínimas. "La industria citrícola sudafricana ha visto como la presión va en aumento. Sabe perfectamente que las interceptaciones de fruta con plagas son altas, así que antes de que la Comisión Europea pueda endurecer el protocolo, se adelantan y anuncian la suspensión de los envíos", explica.

Un impacto minúsculo

Peris insiste en que como el cese será el día 15, y teniendo en cuenta que para trasladar la naranja desde Sudáfrica a Europa se tardan entre 21 y 26 días, los últimos cargamentos de fruta llegarán sobre el 10 o 12 de octubre. "Esas fechas descargarán y tendrán todo el mes de octubre cubierto y, encima, nos hacen ver que son buena gente", apunta el secretario general de la Unió. Y es que en virtud del acuerdo comercial firmado en el año 2016, la campaña de exportación de este país va del 1 de junio al 30 de noviembre.

El impacto de la decisión que ha tomado Sudáfrica será más bien poco y, para colmo, la suspensión de las exportaciones no incluye a todas las zonas productoras del país. Así, y siempre según el comunicado que han hecho público, los productores citrícolas del país africano, la medida no afecta a los envíos desde las provincias del Cabo Occidental y Septentrional. "Esas zonas son las más tardías, las que van más atrasadas en recolección. Desde allí, y para no enfurecer al sector, sí se podrá seguir exportando a la UE", describe el propio Carles Peris.

Sudáfrica es perfectamente consciente de que este año las interceptaciones de fruta infestada con el hongo que provoca la enfermedad de la mancha negra se han multiplicado (solo agosto se han registrado once) y las denuncias del sector citrícola español han llegado ya a la Comisión Europea. La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ya ha preguntado por escrito a la CE qué medidas piensa tomar para evitar la entrada de fruta tanto desde Sudáfrica como desde Egipto y si reforzará los controles en origen. Rodríguez-Piñero pregunta también a la CE si piensa suspender las importaciones.