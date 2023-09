El tirón del empleo y el consumo mantienen en récord la recaudación fiscal en Galicia

Después de las caídas de los dos meses anteriores, la recaudación fiscal volvió a tasas positivas en julio, uno de los periodos más relevantes del año por el volumen de recursos que entran. Se juntan los ingresos típicos con las declaraciones de las pymes del segundo trimestre y el primer pago de la declaración anual del IRPF. El saldo ascendió a 40.910 millones de euros tras un ascenso del 4,3%. El acumulado desde enero roza los 152.000 millones con un alza del 3,9% y del 5,2% en términos homogéneos. La evolución de los grandes tributos sigue alimentándose del buen comportamiento del mercado laboral, el ascenso de los beneficios empresariales y, aunque en menor medida por las bajadas de tipos en el IVA y los gravámenes Especiales para contener los efectos de la inflación en el presupuesto de los hogares, al consumo. El incremento en Galicia fue del 11%, con 2,6 millones de euros más de media al día, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 5.550 millones de euros.

El acelerón del IRPF, “que es el factor explicativo de más peso en la evolución del conjunto de la recaudación”, como resalta la Agencia Tributaria en el balance publicado ayer, responde a la expansión progresiva de los ingresos por retenciones del trabajo y actividades profesionales. En julio subieron un 10,4% en todo el país y desde enero lo hicieron el 11,2% (10,4% en el sector privado y 12,9% en las administraciones públicas).

Empuje del empleo

El gravamen aplicado a la renta se consolida como la principal fuente de fondos del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda en Galicia. Superó los 2.768 millones de euros netos después de un rebote del 9,6%. Los ingresos brutos en la comunidad por retenciones del trabajo aumentaron el 12,5% (2.432 millones de euros); el 9,6% en los pagos fraccionados (186,1 millones); el resultado de la declaración anual llegó a los 557 millones, un 5% más; y el resto de ingresos brutos se mantuvieron alrededor de los 188 millones.

El IRPF es el reflejo del cambio de paradigma de la reforma laboral en el mercado de trabajo. Empleo más estable y de mayor calidad. En el sector privado el ascenso de las retenciones en las declaraciones de junio y las del segundo trimestre de las pymes se situó en el 9,6% y en el 10,4% en lo que va de año a pesar de la contención en el mes de julio por “el impacto creciente de la rebaja de los tipos en las rentas más bajas”: 131 millones en el segundo trimestre y 214 millones en el tercero. Sin este efecto, habría “un crecimiento estable en el entorno del 12%”, impulsado por incrementos del salario medio superiores a los del pasado ejercicio y, por tanto, subidas también del tipo efectivo.

También en el caso de las retenciones de trabajo en las administraciones públicas “se puede hablar de estabilidad”, subraya la Agencia Tributaria. El crecimiento de los ingresos en julio por esta vía merodeó el 14% y se aproximó al 13% en el acumulado desde enero, principalmente por la mejora del 5% en los sueldos. En las retenciones en las pensiones “la tónica en todos los meses está siendo siempre la misma”, el aumento del 19%.

Evolución del beneficio empresarial

Aunque lo gordo de la declaración anual del 2022 del Impuesto sobre Sociedades entra en agosto, hay algunos ingresos adelantados ya. El incremento del 16,4% no es, por tanto, significativo todavía. “De hecho –avanza el fisco–, la información disponible de las declaraciones presentadas indica que el aumento de los ingresos podría no ser tan elevado”. Rondaría el 11%. El fuerte crecimiento en la partida de los pagos fraccionados –por encima del 24%– está vinculado “al favorable comportamiento” de las ganancias en el primer trimestre del año, “en particular en los grupos consolidados y, sobre todo, en bancos y empresas energéticas”. En lo abonado hasta ahora, Galicia suma 255 millones de euros, un 34% por encima del pasado año.

El IVA elevó su recaudación en la comunidad un 11%, hasta los 2.232 millones de euros, principalmente por la fuerza de las operaciones interiores (20,3% de alza), mientras que los ingresos brutos vinculados a importaciones mermaron el 6,9% (1.491 millones). Los ingresos homogéneos del tributo hasta julio en todo el Estado subieron el 0,2%. “La cifra está afectada por la rebaja de tipos y los cambios en la regulación de los aplazamientos”, matiza la Agencia Tributaria. Sin ellos, el ascenso sería del 3,8%.

Menos alcohol

La inyección de los Impuestos Especiales también avanza a paso lento. Se asienta únicamente en la mejora del gravamen de Hidrocarburos (modera su descenso hasta el 1,6%) y en la irrupción en escena del nuevo tributo a los plásticos no reutilizables. Llama la atención la bajada de los ingresos en los impuestos sobre el alcohol. Disminuyeron el 11,6% en julio. “Los ingresos corresponden al devengo de abril, mes en el que se celebró la Semana Santa tanto este año como en 2022 –recuerda Hacienda–, de manera que el descenso solo cabe atribuirlo a un menor consumo”.