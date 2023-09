Las empresas gallegas superaron el nivel de facturación prepandemia ya en 2021

A los economistas les costó afinar sus pronósticos sobre la evolución de la economía cuando la primera ola del coronavirus empezó a dar un respiro y tocaba preguntarse: ¿y ahora qué? El shock en la actividad no tenía nada que ver con el pinchazo de una burbuja, como ocurrió con el ladrillo en España, y el contagio entre países de los excesos con el crédito que desencadenaron la recesión global de 2008. El enemigo también se transmitía, sin saber muy bien cómo en aquel momento, pero en juego estaba esta vez la salud pública y la única manera de salvaguardarla pasaba por un histórico confinamiento y cerrar todo sector que no fuera esencial. Cargadas de incertidumbre, las previsiones se movían en horquillas amplísimas. Posiblemente nunca antes se tuvo que ampliar tanto el foco en lo local porque el perfil del tejido productivo de cada territorio y su dependencia de los negocios de mayor interacción social marcaban el destino. No se veía la luz al final del túnel. En apenas mes y medio, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo por la eclosión de los casos de COVID-19, y abril, cuando la economía entró en hibernación aprovechando los festivos de Semana Santa, en Galicia se destruyeron 42.600 empleos. A una media de 1.000 cada día.

La pandemia devoró más de 10.000 millones del negocio de las empresas gallegas en 2020 La decisión de las administraciones públicas de romper con la receta del austericidio de anteriores crisis aceleró la recuperación. Tanto, que la vuelta a la normalidad tensionó las cadenas mundiales de suministro de materias primas. El Producto Interior Bruto (PIB) autonómico pasó de un desplome histórico del 8,8% en 2020 a rebotar el 5,2% en 2021. Resistió mejor el primer envite del coronavirus por su menor exposición al turismo extranjero y la fortaleza de la industria alimentaria y el motor y fue también una de las pocas comunidades que ya el pasado ejercicio volvieron a los niveles prepandemia. De hecho, las empresas gallegas solo necesitaron un año para volver a la cifra de negocio anterior e, incluso, superarla. La facturación del conjunto de las empresas ascendió a 110.241 millones de euros en 2021, según el balance de cuentas de las sociedades mercantiles radicadas en Galicia publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). El informe recoge los datos de las 49.200 firmas obligadas a depositar sus cifras en el Registro Mercantil. No incluye ni las compañías que operan aquí pero tienen sede fuera, ni tampoco los autónomos y otro tipo de sociedades que no están obligadas a presentar las cuentas. En comparación con 2020, las ventas crecieron un 23%; y un 3,3% respecto a 2019, marcando un nuevo máximo histórico. En aprovisionamientos desembolsaron casi 71.000 millones de euros tras un alza del 14,5%. La partida dedicada a nóminas y personal subió el 6,2%, hasta los 14.249 millones de euros. El resto de gasto de explotación superaron los 16.400 millones, un 16,1% más. El ejercicio acabó con un beneficio de 8.910 millones, muy por debajo de los 23.900 millones del año anterior por los menores ingresos financieros (bajaron el 55%) y la distorsión generada por los más de 5.000 millones en las cuentas de 2020 procedentes de operaciones financieras también no habituales y la enajenación extraordinaria de activos financieros. Sacó músculo en los meses más duros de la pandemia y la automoción gallega volvió a exhibir su fuerza en 2021. Es, muy de lejos, el sector que más creció: 5.500 millones en comparación con 2019. Su cifra de negocio ascendió a 13.159 millones de euros, un 72% más que el ejercicio precedente, convirtiéndose en la segunda actividad por volumen de ventas solo por detrás del comercio mayorista (40.763 millones). La facturación de las actividades anexas al transporte, básicamente la logística, creció en 1.764 millones, el 86%, y rebajó los 3.800 millones en total. Las ventas de las industrias cárnicas engordaron en 676 millones (122%); en casi 403 millones (41,4%) las de la metalurgia; 320 millones (22%) la industria de la madera; y por encima de los 290 millones tanto en producción y distribución de electricidad y gas (38,8% de alza) y la fabricación de piensos (35%). Hostelería y agencias de viajes aún arrastran una caída de 170 millones Algunos de los sectores que peor lo pasaron por el estallido del COVID-19 prolongaron su delicada situación durante 2021. A pesar de la importante recuperación de su actividad, el comercio mayorista facturó 3.400 millones menos que antes de la pandemia y 1.440 millones la rama minorista. La cifra de negocio de las actividades de sedes centrales y consultoría de gestión mermó en 1.100 millones; en 860 millones en el caso del transporte; unos 207 millones la industria de la confección; y tanto la hostelería como las agencias de viajes facturaron alrededor de 170 millones menos que en 2019.