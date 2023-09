Nueva Pescanova plantea un ERE para uno de cada tres empleos de servicios centrales

Nueva Pescanova habla sin paños calientes del agujero en las cuentas en su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 31 de marzo. “Una serie de factores externos han configurado un entorno económico y operativo complejo que han afectado de forma significativa a los resultados”, indica en el informe de gestión anual. La facturación resistió la difícil travesía con una caída de solo el 1,9%, hasta los 1.074 millones de euros, porque la importante mejora de las ventas en Portugal, Grecia y Asia compensaron en parte las mermas en sus grandes mercados –en España, donde se concentra casi el 40% del negocio, bajaron el 6,3%; y en Italia se desplomaron cerca del 26%–, pero el resultado bruto entró en terreno negativo y la compañía volvió a los números rojos. Perdió 53,4 millones de euros, según el balance depositado el pasado viernes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf). Ni una semana después, el gigante pesquero desvela cómo pretende reencauzar la situación. Entre las medidas hay un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para “no más de un centenar” de trabajadores de los servicios centrales de Chapela y Madrid.

El ajuste afectaría a uno de cada tres integrantes del área de back office (administración, finanzas y el resto de departamentos de soporte), con una plantilla actual ligeramente por encima de las 300 personas, según confirman los sindicatos. La compañía descarta tocar los centros de producción. “El ERE está justificado por causas económicas y organizativas”, trasladó la multinacional ayer a los comités de empresa y los delegados sindicales, para “adaptarse a un entorno global desafiante y asegurar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo”. Preguntada por si este paso va vinculado de alguna manera a la negociación de Abanca, principal accionista, con la canadiense Cooke para la venta del 80% del capital, Nueva Pescanova no ha querido hacer comentarios. Tampoco da cifras concretas de puestos a extinguir, aunque la intención del holding es analizar todas las vías posibles para minimizar el impacto del recorte laboral, incluidas jubilaciones anticipadas, reducciones de jornada o recolocaciones.

“La medida afecta a menos de un centenar de trabajadores de los más de 10.000 que integran la multinacional pesquera”, señala en un comunicado de prensa. “Todos ellos contarán con el apoyo y la orientación de la compañía durante el proceso –añade–. Antes de llegar a esta decisión, Nueva Pescanova ha explorado todas las alternativas posibles y tomado medidas para minimizar el impacto en sus equipos”.

En ese mismo informe de gestión adelantado por Faro donde admite el revés en el negocio de los últimos meses, la compañía señala como culpables a la inflación y el encarecimiento del coste de las materias primas, a la depreciación del euro frente al dólar y al “cambio en los patrones de consumo y la incertidumbre” que aletargaron la demanda por dos de sus productos estrella, el langostino vannamei y el gambón.

"A eso se sumaron los problemas en la operación de acuicultura de Nicaragua”. No entra en detalles, aunque sí lamenta un aumento de costes de producción y una reducción de volumen, de ahí el “deterioro de la rentabilidad” del grupo, que puso en marcha “una serie de medidas” para “mitigar los efectos de los factores externos e internos”: un incremento “sostenido” de los precios –hasta el cierre del ejercicio se ejecutaron ya cuatro incrementos– y “un plan de contingencia para reducir costes y adaptarse al aumento de la inflación y al contexto de tipos de cambio desfavorables”.

Sin concretar si el ERE es, como parece, una de las patas del plan, Nueva Pescanova defiende que considera “imprescindible optimizar su estructura para adaptarla a un mercado que atraviesa un momento muy difícil”. Busca con los recortes “mejorar su posicionamiento en el mercado y mantener la excelencia en sus servicios y productos”.

El ERE pilla por sorpresa a los representantes de los trabajadores. ¿Había rumores? “Alguno siempre hay, pero no lo esperábamos”, aseguran desde los sindicatos. El comité de empresa vinculado a servicios centrales prefiere no valorar de momento la medida. Hoy se reúne de urgencia para evaluar la situación y trasladar un comunicado a la plantilla. Teóricamente, el periodo de consultas empezará dentro de 15 días. No es un camino fácil porque hay sociedades en el perímetro del back office que carecen de representación sindical.

“No tenemos de momento ni la memoria justificativa. No tenemos nada. Suponemos que vendrá en la idea de aligerar la estructura indirecta”, asegura Celso Carnero, responsable de Industria en CC OO Vigo. “Estamos en contra de cualquier medida traumática”, advierte también Rubén Pérez, de UGT. Dores Martínez, de la CIG, confía en que sea cierto que ni ahora ni más adelante se replique el ajuste en las fábricas y relaciona el ERE con la operación de venta.

