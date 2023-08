Citic sale “al rescate” de Censa e invertirá para ayudar a la calderera a diversificar

La mayor factoría de calderería pesada del país está en problemas. Citic HIC Gándara Censa, situada en el polígono de A Granxa, en Porriño, se ha visto seriamente golpeada por la guerra en Ucrania. El principal país al que exportaba hasta ahora era Rusia, que suponía más del 70% de la facturación. Para allí fabricaba los grandes molinos de acero que se usan en sus numerosas minas para moler las rocas. Sin embargo, las sanciones internacionales impuestas al país que dirige con mano de hierro Vladímir Putin han hecho que ese mercado desaparezca del mapa y el resto no son suficientes para colmar de trabajo a los 200 trabajadores que trabajan en la planta de 70.000 metros cuadrados. Por este motivo, el viejo anhelo que persigue la firma de diversificar hacia otros sectores se ha convertido en algo acuciante. En un momento en el que planea la sombra de un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) sobre un tercio de la plantilla, el gigante chino dueño de la empresa, Citic Heavy Industries Co. (HIC), ha desembarcado en la planta para volver a invertir y dar ese necesario salto de una vez por todas.

Según apuntan fuentes de la compañía, responsables de HIC, una de las filiales del conglomerado Citic Group (China International Trust and Investment Corporation), desembarcaron en Galicia con una delegación para apoyar a los dirigentes locales y ver las “posibilidades de negocio” en las que puede entrar Censa. “La idea es la de ganar más presencia en nuevos mercados”, añaden, citando especialmente la hidráulica (para presas), pero también otros para los que ya hacen encargos como la industria papelera o la offshore.

El sistema productivo desplegado en los 40.000 metros cuadrados cubiertos que tiene la empresa está pensada para la minería. Maquinaria de grandes dimensiones acompañada de ingeniería especializada en un nicho para el que en la actualidad tienen pedidos con Indonesia, Australia, Argentina, Canadá o Chile, además de otros suspendidos por la situación económica en algunas zonas.

Con la diversificación buscan también cubrir otras partes de los mercados en los que ya trabajan pero a las que no acceden por las limitaciones de los equipos disponibles. “Hay piezas a las que no llegamos, porque no podemos o porque es caro ya que la maquinaria es la que es”, informan desde la firma.

La delegación china se está tomando en serio la situación. Prueba de ello es que estuvieron dos meses analizando todas las opciones para buscar una vía de negocio para la firma y la previsión es que vuelvan a finales de este mes para tomar una decisión final en octubre en el seno de la compañía asiática. A partir de ahí habrá novedades, pero según la dirección todo pasará por invertir. “No hay nada sobre la mesa sobre que esto no vaya a salir adelante. Estamos convencidos de que vamos a superar los problemas”, resumen.

Citic se hizo con Censa en 2011, cuando estaba valorada en casi 50 millones de euros y cuando estaba controlada por la firma Inverhismex, propiedad del presidente del RC Celta, Carlos Mouriño. Como explicó en una entrevista para FARO el CEO de la calderera, Juan José Agulla, “Citic ha invertido 61 millones a mayores de la compra”, lo que sin duda fue un impulso. Según sus propias palabras, “sin Citic esta empresa ya estaría cerrada”.

Por el momento no está claro cuál es la cantidad que invertirán ahora porque tampoco se ha decidido hacia donde orientar el negocio. Lo que sí es claro es que Citic Censa está en un momento difícil. De seguir posponiéndose esos contratos en suspensión, la firma calcula que no tendría carga de trabajo para un tercio de sus trabajadores “durante los próximos seis meses”. Sería el momento en el que se verían obligados a aplicar un ERTE, hacia septiembre, algo impensable cuando en 2021 logró firmar el mayor pedido de su historia: 12 molinos completos para una mina de cobre rusa por 17 millones.

Sin noticias sobre la otra filial de Citic que sondea Galicia, Dicastal El grupo chino Citic lleva desde 2011 en la comunidad con su filial Citic Heavy Industries Co, pero en los próximos meses podría volver a invertir en Galicia con otra de sus filiales. Esta vez, centrada en el negocio de la automoción. Como avanzó FARO, Dicastal, especializada en la fabricación de llantas de aluminio para empresas como la propia Stellantis, está sondeando la región para levantar su primera fábrica en suelo europeo. Eso sí, lo que parecía una decisión “inminente” se está convirtiendo en un culebrón.