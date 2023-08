Pacheco (CCOO): "Los salarios empezarán a recuperar poder de compra este año"

El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (Barcelona, 1970), considera que si el PSOE y Sumar hubieran topado el precio de los alimentos básicos hubieran conseguido más votos en el 23J. Reclama a Junts que no "rehuya" su responsabilidad de frenar al fascismo y apoye a Pedro Sánchez. También aboga por "inundar de vivienda de protección oficial" las ciudades para garantizar el acceso a todos los trabajadores.

¿Después de los resultados del 23 de julio durmió más o menos tranquilo?

Bastante más tranquilo. Intranquilo hubiera dormido si las derechas radicalizadas de este país hubieran sumado mayoría absoluta. El primer objetivo de las izquierdas era frenar eso y lo lograron. A partir de aquí debemos plantear un frente antifascista para cerrar definitivamente la puerta a que Vox entre en el Gobierno. Hemos de pedir a todos los partidos que sean responsables, permitan una mayoría plurinacional en el Congreso e invistan a un presidente que lidere un Gobierno de coalición progresista.

Junts no ha apoyado a Sánchez durante la pasada legislatura, ¿por qué debiera hacerlo ahora?

El independentismo catalán no lo pondrá fácil, pero haría bien en escuchar lo que dicen sus amigos de Euskal Herria. Junts debe tener muy claro que su prioridad debería ser frenar la ola reaccionaria que campa por Europa. España y Cataluña pueden ser un dique de contención de referencia. No hay objetivo más importante que parar al fascismo y no puede rehuir esa responsabilidad. Sería un suicidio partidario y, sobre todo, llevaría al país a una situación muy, muy negra.

Ustedes han firmado importantes acuerdos durante esta pasada legislatura con el Gobierno. Acuerdos para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo explican que el PP sea la fuerza más votada?

Nosotros hemos pactado, como no podía ser de otra manera, y luego se han formado mayorías en el Congreso mucho más amplias para convertir esos pactos en leyes. Esas sumas han obtenido 700.000 votos más que PP y Vox. Las medidas han tenido un apoyo social.

¿Su sindicato se jugaba mucho en estas elecciones?

Los trabajadores se jugaban mucho. Hemos conseguido demostrar que la temporalidad no era un mal endémico y homologar el mercado de trabajo español al del resto de países europeos, algo que no se había logrado en los últimos 40 años de democracia. También recuperar equilibrios en la negociación colectiva, que se está traduciendo ya en mejores salarios y mejores empleos. Deconstruir todo eso nos hubiera llevado a una alta conflictividad.

Si el actual Gobierno consigue revalidar su mayoría, ¿qué les exigirán?

Primero de todo el Estatuto del Becario, que se quedó en un cajón del Consejo de Ministros. Y luego nos queda culminar algunos acuerdos vinculados a los acuerdos en pensiones y en ley de familias. También tenemos pendiente reestructurar, de una manera integral, el sistema de protección ante el paro. Y mejorar la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas.

Ustedes defienden que el Gobierno debe intervenir los precios de los alimentos y no lo ha hecho.

La gente para poder ejercer su libertad necesita pan y techo y por eso debemos seguir actuando sobre las rentas. La inflación sigue una tendencia positiva, pero la cesta de la compra todavía sale muy cara, no solo para los más vulnerables, sino para las clases medias. El Gobierno debe ser más valiente y pasar de los incentivos fiscales al control de precios. Hay productos básicos para la ciudadanía que deberían tener un control público para acabar con intermediaciones especulativas.

¿También en la vivienda?

Sí, el Gobierno debe desplegar plenamente y reforzar la nueva ley de vivienda, que tendrá muchas resistencias en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, que no son pocas. Aunque no se regulará el mercado inmobiliario hasta que lo inundemos de vivienda social protegida. Es la única manera de bajar precios y que la clase trabajadora podamos acceder a un techo sin tener que gastar más del 30% de nuestro sueldo. En Barcelona un trabajador necesita 40 años para pagar una vivienda y un joven catalán le tiene que dedicar hasta el 90% de su salario. Intervenir aquí es clave.

¿Si PSOE y Sumar hubieran topado el precio de los alimentos hubiera sacado más votos?

Estoy convencido, hubiera dado muchas más certidumbres a mucha más gente. Y hubieran visto que las políticas públicas llegan a su realidad y les son útiles. ¿Cómo va a pensar la gente sobre si la robotización o la inteligencia artificial les acabarán quitando o no el trabajo y que podemos hacer desde lo público al respecto si ya no llega a final de mes?

Tras un 2022 muy duro para el poder adquisitivo de los salarios, ¿empezarán a recuperarlo este 2023?

Sí, siguiendo los datos de convenios colectivos renovados [los nuevos suben al 4,2%] y de inflación [2,3%]. No recuperaremos todo lo perdido en 2022, pero con los acuerdos alcanzados con la patronal sí podemos conseguirlo para el 2025.

En Cataluña no lograron ese acuerdo de negociación colectiva con las patronales.

Desde que pactaron su cuota de representatividad no hemos sido capaces de alcanzar ningún acuerdo bilateral. Si a tres bandas con el Govern, pero nunca solo entre ellas y los sindicatos. Les ahoga. En el caso de Pimec, por una falta de tradición, lo puedo entender, pero con Foment del Treball, desde que [Josep] Sánchez Llibre ha llegado a la presidencia, no lo entiendo. Porque en pleno ‘procés’, en un contexto muy difícil, con [Joaquim] Gay de Montellà llegamos a acuerdos. Yo creo que las empresas de este país necesitan algo más que un lobi.

Este año hemos conocido el salario del presidente de la CEOE, unos 400.000 euros anuales, ¿cuál es el suyo?

A mi me pagan un poco menos. Pueden consultarlo en el portal de transparencia del sindicato [46.787,4 euros brutos al año].