Galicia se lanza a cultivar el sol

En Sanxenxo suelen presumir de tener un microclima propio dentro del microclima veraniego de las Rías Baixas, donde el termómetro puede estar disparado mientras llueve en la otra punta de Galicia por su protección natural frente a los vientos frescos y húmedos del norte. Allí, delante de un hotel cubierto con 136 placas solares subvencionadas por el Inega en las líneas de ayuda al autoconsumo, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, y José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), firmaron el pasado viernes un protocolo de colaboración para el impulso a una energía infravalorada todavía en la comunidad. “Por primera vez en nuestra historia, España tiene la capacidad de afrontar la tercera revolución industrial con una ventaja energética nunca vista”, remarcó el líder de la patronal del sector, “una ventaja que transciende a una comunidad como Galicia y que genera grandes oportunidades para el tejido empresarial local y para la ciudadanía”. El acuerdo busca “una mayor implementación” de la tecnología fotovoltaica siguiendo “estándares de calidad”, la “integración ambiental y social” y el “uso racional de los recursos energéticos y el medio ambiente”.

Galicia, uno de los históricos epicentros del empuje renovable por los embalses y el liderazgo pionero en la eólica, ha pasado de puntillas hasta ahora por el auge de la solar. De los más de 21.300 megavatios (MW) de fotovoltaica operativos en el país, únicamente alberga 18,1 MW, el 0,08% del total. ¿A la comunidad le falta recurso? El Atlas de la Radiación Solar publicado por Meteogalicia hace una década reveló justo lo contrario.

Los valores de insolación superan, incluso, los de Alemania, todopoderosa reina europea en instalaciones solares hasta que este mismo año le sucedió España. “Por lo tanto, también en Galicia, el aprovechamiento de este recurso solar resulta viable y representa una opción energética al alcance de todos”, remarca el análisis, que identifica las Rías Baixas como la zona con los valores de irradiación más altos por la atmósfera menos turbia y con menos nubes. Reciben “solo el 20% menos de la radiación que alcanzan las zonas más soleadas de la Península”. La parte oriental de la provincia de Ourense figura también como área de gran recorrido, en contraposición con A Mariña de Lugo, uno de los puntos de menor radiación del Estado durante todo el año.

En estos momentos hay 97 MW con permiso de red concedido sin puesta en servicio

Solo faltaba borrar el tópico de la falta de sol y dar algo de tiempo para que la fotovoltaica desembarcase con fuerza en Galicia. Lo está haciendo sin apenas ruido. En estos momentos hay 97 MW de potencia con autorización de acceso y conexión a la red en la comunidad pendientes de puesta en servicio y otros 638 MW tramitan el permiso para engancharse al esqueleto eléctrico, según los datos que acaba de actualizar el operador Red Eléctrica de España a 30 de junio. Hay 300 MW en huertos solares previstos en la región que no consiguieron pasar el trámite, bien porque solicitaron un enchufe sin capacidad o quieren acceder a una subestación que, por el momento, no está prevista en la planificación de las infraestructuras eléctricas.

Tres territorios concentran prácticamente el 70% de la potencia fotovoltaica en funcionamiento en la actualidad en el conjunto del Estado. En Extremadura hay 4.900 MW; en Andalucía son 3.800; y 3.500 en Castilla-La Mancha. La generación solicitada con permiso de acceso concedido a la espera de su implantación asciende a 90.700 MW. Andalucía figura a la cabeza con casi 20.000 MW, seguida de Madrid (14.500), Castilla y León (13.400), Comunidad Valenciana (10.300) y Aragón (8.200). La potencia con gestión en curso para conectarse supera los 20.000 MW y a 119.500 se le denegó.

En Vilardevós, comarca de Verín, se asienta la única planta solar de tamaño relevante activa en Galicia. Suma 6.700 paneles y, después de su reciente ampliación de 600 kilovatios, su potencia alcanza los 2 MW. Está impulsada por la empresa luguesa Raiola Future, que tiene entre manos otro proyecto para levantar una instalación de mayores dimensiones en Vilalba (Lugo).

20 MW de potencia conectada a la red Se reparte en más de 900 pequeñas instalaciones, según los últimos datos del INEGA. 638 MW de potencia en busca de acceso Hay 94 MW con autorización de acceso a la red concedida, otros 637 MW_en trámite para conseguirla y 300 MW a los que se les denegó. 116 MW de autoconsumo propio Una cifra que no ha parado de crecer desde que en 2018 se derogó el polémico “impuesto al sol”. La potencia de autoconsumo se multiplicó por seis en estos cuatro años y medio últimos. Hay 7.562 sistemas instalados.

Si todo va bien, el gran huerto solar de Galicia estará a corto plazo en A Gudiña. La Dirección General de Calidad y_Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición_Ecológica acaba de dar a Soltec su veredicto de impacto medioambiental de la planta de 55,7 MW ubicada en el concello ourensano. Los 137.480 módulos previstos en el proyecto ocupan algo más de 110 hectáreas de terreno, por encima de 1 kilómetro cuadrado, y la inversión ronda los 36 millones de euros.

Además de la obligación de instalar pantallas vegetales en el perímetro del parque con especies autóctonas y soterrar el tramo de la línea de evacuación que atraviesa una zona fundamental para la conservación del águila real, la autorización definitiva queda condicionada a que la promotora solicite a la Xunta un cambio excepcional del uso del suelo porque allí se registraron incendios en 2015 y 2017 y la ley solo permite modificar su calificación de uso forestal por interés público. Silvia del Mar Rubio, directora de Desarrollo de España de Soltec, ya adelantó a Faro que así lo harán para sacar adelante un proyecto que refleja “los valores ecovoltaicos de la firma que está comprometida con minimizar las alteraciones visuales y preservar la armonía del entorno”.

Las instalaciones de autoconsumo se multiplicaron por seis desde el fin del “impuesto al sol”

El autoconsumo fotovoltaico sí lleva varios años ya en expansión en Galicia. Según el último balance publicado por el Inega con los datos hasta mayo de este año, hay 7.562 instalaciones dadas de alta que reúnen 116 MW. La potencia se multiplicó por seis desde la derogación del polémico “impuesto al sol” en 2018. Es muy probable que el objetivo fijado por la Xunta en la Axenda Enerxética de Galicia 2030, cuando espera que se alcancen los 210 MW, quede ampliamente superado.

Las renovables se mantienen en el 75% de la producción este año en Galicia a pesar del tirón del gas

La generación eléctrica crece casi un 20% durante el primer semestre por la tregua de la sequía en la región

El pasado junio fue, a la vez, un mes “muy cálido” y “muy húmedo” en la comunidad a causa de “las numerosas situaciones tormentosas”, según el diagnóstico de Meteogalicia, que resalta el protagonismo de la borrasca Óscar y sus lluvias generalizadas “y por momentos de bastante intensidad” durante la segunda semana, dejando registros de precipitaciones poco habituales a estas alturas del año. Después, en la segunda quincena, se vivió, o sufrió, “un importante episodio de calor”, por lo que la entrada del verano este año no pasará a la historia por temperaturas bajas, precisamente.

El balance meteorológico explica a la perfección lo ocurrido en el sistema eléctrico gallego en ese mismo periodo. Hay una tecnología que destaca muy por encima de todas. La producción de los ciclos combinados superó los 474 gigavatios hora (GWh) en junio, superando los datos del mismo mes del pasado 2022 (469). Del gas, que tantos quebraderos de cabeza dio durante la crisis energética del pasado año por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, dependió casi el 36% de toda la generación de electricidad de la comunidad, alrededor de 1.300 GWh. Pero también hubo lluvia, mucha lluvia, permitiendo a las hidroeléctricas seguir recuperándose de la parálisis de 2022 a causa de la sequía. La actividad de los embalses cubrió el 27,7%, cerca de 370 GWh. La eólica se desplomó un 30%, arrastrada por la falta de viento. Su producción se situó en 330 GWh, según los datos recién recopilados por Red Eléctrica de España, el operador del transporte integrado en el grupo Redeia.

En el acumulado de todo el primer semestre del año, la electricidad generada en Galicia ascendió a unos 12.300 GWh, un 20% más que entre enero y junio del ejercicio precedente. A pesar del tirón del gas en el último mes, las renovables mantienen intacto su predominio. Representan el 76%. Como viene siendo habitual en los últimos años, la eólica lidera la producción con más del 38% del mix, casi 4.800 GWh. La inyección de los parques de aerogeneradores al sistema subió un 13%. Todavía más aumentó la hidroeléctrica. Las centrales de agua duplicaron su producción, hasta los 4.300 GWh, un oasis en medio de los gravísimos problemas de agua en media España por culpa de la ausencia prolongada de lluvias.

Las centrales de gas de As Pontes y Sabón aguantan en volúmenes muy similares a los del primer semestre de 2022. No llegan a los 1.900 GWh, lo que supone una leve caída del 3,8% y el 15% de la cesta eléctrica en lo que va de ejercicio en Galicia. La cogeneración aflora su particular crisis. La gran industria que aprovecha el calor que sueltan sus propios procesos internos alimentados con gas para la producción de electricidad, como el caso de algunas fábricas de alimentación o de madera en Galicia, advirtieron de un cierre total hace pocas semanas si no se actualizaba cuanto antes el baremo de retribuciones que reciben en sustitución de las antiguas primas. Sacaron al sistema 627 GWh hasta junio, un 37,5% por debajo de las cifras del año pasado. Su cuota en el mix bajó de prácticamente el 10% a solo el 5,1%.

La térmica de As Pontes, encendida a medidas mientras persistan las tensiones en el mercado eléctrico, funcionó poco tiempo. De hecho, en junio restó por la energía consumida para su stand by. En todo el semestre, el carbón alcanzó los 281 GWh, menos de la mitad de la producción de 2022.

De la evolución de la demanda solo hay datos hasta marzo: 3.524 GWh. Baja otro 7,3% después de un 2022 de desplome (21,5% menos) por el cierre temporal de Alcoa y los ajustes de consumo de otras industrias y los hogares.