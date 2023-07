El empleo se expande en Galicia entre los salarios de 21.000 a 60.000 euros anuales

Los ERTE y la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, las prestaciones por cese de actividad a los autónomos y los créditos con el aval del ICO para inyectar liquidez a las empresas tenían diferentes destinatarios pero un objetivo común desde el arranque de la pandemia. Que el tejido productivo aguantase lo más intacto posible el shock económico por las restricciones a la actividad para estar a punto cuando el coronavirus permitiese volver a la normalidad. El escudo social rompió la dinámica perniciosa de las crisis pasadas. Se blindaron casi 200.000 puestos de trabajo en Galicia por las suspensiones o reducciones de jornada bonificadas por las arcas públicas y, esta vez, el empleo bajó muchísimo menos que la actividad. La media de afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia rondó el millón en Galicia en 2020 tras un retroceso del 1,7%, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) se desplomó el 8,8%. Desde entonces, la ocupación no ha dejado de recuperar el terreno perdido y el pasado junio la comunidad alcanzó una media de 1,067 millones de cotizantes, la mayor cifra en el mes del inicio del verano desde 2009.

Además del cambio en el tamaño, hay un antes y un después del COVID-19 en las características del mercado laboral autonómico por la expansión de los sectores de alto valor añadido. Se notó ya en lo peor de la emergencia sanitaria con los refuerzos de personal dedicado a la salud, un empuje al que luego se sumaron otras actividades esenciales como la educación y el auge de perfiles profesionales vinculados a la transición energética y la digitalización. El impacto para los salarios se notó ya en la recaudación de las retenciones en el IRPF en 2021 –2.860 millones de euros en Galicia tras un alza del 6,3%– y en el detalle de los declarantes que acaba de publicar la Agencia Tributaria. El incremento del empleo se concentra en los tramos de rendimientos de trabajo de 21.000 a 60.000 euros anuales.

Entre los 21.000 y los 30.000 euros, concretamente, hubo ese ejercicio 213.700 gallegos, un 6,5% más (12.990 personas) que en 2020. Los contribuyentes con retribuciones de 30.000 a 60.000 euros aumentaron el 6,8% (14.900), hasta un total de 232.000. El grupo mayoritario son los de 12.000 a 21.000 euros, casi 300.000 empleados, con un aumento del 1,3% (3.740). La subida del salario mínimo interprofesional (SMI)_en 2020 y 2021 hasta los 950 euros fue fundamental en la reestructuración de la pirámide de ingresos laborales en Galicia. Los gallegos con rendimientos de trabajo inferiores a los 12.000 euros mermaron en 40.000, un 7,5% menos. Son 491.000, el 38% de los declarantes de la partida en el IRPF.

Entre las escalas de sueldos altos también hay subidas. Y, proporcionalmente, son las más elevadas. Los contribuyentes que declaran entre 60.000 y 150.000 euros de ingresos por su ocupación, unos 35.500, se incrementaron el 11% (3.500 más); y casi un 13% (397) los que van de los 150.000 a los 601.000 euros (3.500). Por encima de ese umbral, había 310 contribuyentes en 2021, un 13,4% por debajo del año anterior (48 menos).

La media de la nómina declarada se situó en 22.486 euros, retomando así la senda alcista interrumpida en pandemia. En 2020 fueron 21.733 euros y 22.158 en 2019. En total se computaron 28.648 millones de euros de rendimientos por trabajo en Galicia a lo largo de 2021. El 3% de los contribuyentes que más ganan –aquellos que saltan la barrera de los 60.000 euros, alrededor de 39.300– aglutinan cerca del 11% de toda la masa salarial. La misma cuota que reúnen los 350.000 gallegos ubicados por debajo de los 6.000 euros.

La hostelería sube un 22% los sueldos en 2022, pero sigue siendo el sector que peor paga

Los empresarios de la hostelería se están rascando el bolsillo para encontrar esos camareros, cocineros y cocteleros que dicen faltarles. La restauración fue el sector económico que más subió los salarios de sus empleados en 2022... si bien Roma no se construye en un día y décadas de malas remuneraciones no evitan que la hostelería siga siendo el gremio que, junto a la jardinería, peor remunera a su gente. Según la última encuesta de costes laborales publicada ayer por el INE, los salarios entre los profesionales de los servicios de comidas y bebidas subieron un 22,5% respecto al 2021 y son el 9% más altos que antes del estallido de la pandemia. No obstante, el sueldo de un camarero es la mitad que el de un trabajador español medio: 13.386 euros brutos (o 956 euros brutos al mes, en 14 pagas). El sueldo en el conjunto de la economía es de 25.353 euros brutos al año (o 1.810 euros brutos al mes, en 14 pagas) y en el último año creció un 4,5%.

La media en Galicia creció menos, el 4,6%, hasta los 22.656 euros. Avanzó, sobre todo, en construcción (4,7%, hasta los 24.351 euros brutos al año). En servicios se incrementó el 3,9% (21.715) y el 2,6% en industria (26.065). Las empresas más pequeñas (de 1 a 49 empleados) elevaron la retribución media cerca del 6%, aunque la media, algo más de 19.200 euros, se mantiene muy por debajo del resto:_24.600 en las compañías de 50 a 199 efectivos (2,3% de alza) y 27.500 en las de 200 trabajadores en adelante (1% de subida).

La batalla por el talento en las tecnológicas también impulsa los salarios en el sector en España: 32.521 euros brutos, un 20% por encima de los niveles prepandemia.