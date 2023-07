El único de los cuatro centros operativos subastados en la liquidación del Grupo Ganomagoga solo tiene un posible comprador. Se trata, como avanzó FARO en primicia, de GRI Renewable Industries: gigante eólico que ya cuenta con instalaciones en O Carballiño (Ourense), donde está GRI Towers Galicia, y al que la firma de Cándido González achacó su caída por el “drástico” recorte de pedidos que ordenó. Su oferta, a ojos del comité de empresa, es positiva entre comillas. Positiva porque hace unos días 120 personas estaban con un pie en la calle. Entre comillas porque ahora son 80. “En certo modo temos que agradecer que GRI teña posto a carne enriba do asador coa presentación dunha oferta”, dice su presidente, Xabier Pérez, aunque deja claro que sindicalmente lucharán hasta el final: “Imos tentar chegar onde faga falta para salvar máis persoal”.

–Una sola oferta por Talleres Ganomagoga: la de GRI. ¿Qué valoración hace el comité de empresa?

–Unha vez pasado o tempo de presentar ofertas, o administrador [concursal] ten que presentar un informe e o comité de empresa ten que presentar outro. Se tivesemos dúas, tres ou catro ofertas, loxicamente poderíamos dicir “pois esta é mellor ou esta é peor “, pero non é o caso. Só temos unha e esa unha si é certo que nos parece un pouco insuficiente ou curta. Partimos de que hai dous meses tiñamos a 120 traballadores na rúa e agora temos a 80. Salvamos 30... Estupendo, bo, positivo, pero a nosa intención era tentar salvar máis postos de traballo. En certo modo temos que agradecer que GRI teña posto a carne enriba do asador coa presentación dunha oferta, porque había máis interesadas pero ningunha sacou a billeteira.

–En general, ¿cómo están los ánimos tras recibir la propuesta?

–Todos quedamos sorprendidos no aspecto de que GRI era o noso principal cliente. Que nun momento dado puido ter parte da culpa de que Ganomagoga estea na situación na que está? A gran parte de culpa podemos dicir que a tivo Cándido González. Ninguén máis. El foi un dos fundadores da empresa, que foron cinco, non foi el só, e el foi quen a afundiu. Iso está claro.

–Y por la parte de GRI, ¿qué siente la plantilla al saber que es esta compañía, al fin y al cabo a la que Ganomagoga responsabilizaba de su caída, de la que depende en estos momentos su salvación?

–Quen a culpou foi en certo modo Ganomagoga, os traballadores non podemos culpar a GRI porque nós con GRI non tiñamos relación. Quen a tiña era a empresa. Si temos certa expectación, quedamos sorprendidos, pero ao final foi o único que puxo enriba da mesa algo.

–Dentro de la asamblea informativa que organizaron este miércoles se comunicó, según trasladaron diversas fuentes a FARO, que los trabajadores pedirán a la jueza a cargo de la liquidación que interceda para que GRI asuma la totalidad de la plantilla. ¿Usted considera que es factible esta petición?

–Non. Tamén hoxe [onte] alguén me preguntou por iso. Si que houbo algunhas voces que dicían “podemos coller e non aceptar a oferta e dicirlle a GRI que ten que coller a totalidade do persoal”. Iso non é así. Iso non é real. Iso non pode ser. GRI fai unha oferta e punto. E nós non estamos en condicións de esixirlle a GRI nin a Talleres Xosé Manuel “ou colles a todos ou non nos colles a ningún”.

–Según las mismas fuentes, en la última asamblea también se valoró la posibilidad de que el comité de empresa se reúna con la dirección de GRI para pedirle que estudie su oferta, la revalore, y asuma una mayor parte de los trabajadores.

–Eso si que podemos tentar facelo. Si que podemos tentar reunirnos coa dirección de GRI para ver se asume máis persoal. Ou tentar sacarlle un acordo polo que se mañá, en vez de 32 traballadores lle fan falta 45, deses restantes traballadores tire dos números de teléfono do persoal anterior de Ganomagoga. Coma se fora unha bolsa de traballo. Podemos tentalo, pero GRI non está obrigada a acollerse.

–¿Pero van a intentarlo?

–Dende o comité por suposto que imos tentar iso e máis cousas. Imos tentar chegar onde faga falta dentro das nosas posibilidades para tentar salvar a máis persoal.

–Hay tres centros operativos (la parte de Talleres Ganomagoga en Mos, así como Aplimega y Cedval) donde los trabajadores del Grupo Ganomagoga venían desarrollando su actividad pero que pertenecen a Inarvi, otra empresa ligada a Inversiones Capamar (como las citadas pero que no está en el concurso). ¿Cómo sentó que estos activos no estuviesen dentro de las unidades productivas a liquidar?

–Loxicamente sentou fatal. Que pasa? Iso é un floco legal que el [en referencia a Cándido González] pode facer. Cabe recordar que Capamar ten unha débeda co Grupo Ganomagoga. Esa débeda está reflexada no informe e hai que reclamar esa débeda.E é máis, Talleres Ganomagoga naceu na unidade produtiva de Mos e a nave de Mos era de Talleres Ganomagoga. Iso foi algo que el descapitalizou da empresa. Cando comprou Cedval, comprou Cedval cunha nave e un número de traballadores. Se a nave a puxo a nome de Inarvi, descapitalizou a empresa.

–Con todo esto que hemos hablado, entiendo que la valoración que va a hacer el comité de empresa respecto a la oferta de GRI por la UPA de Areas va a ser positiva.

–Ten que ser positiva. Ten que ser positiva dentro do que hai, non nos queda outra. E que non temos outra alternativa. Loxicamente a valoración do comité de empresa é que non é a mellor oferta que podiamos esperar. Nós esperabamos moito máis? Si. Pero é a que temos enriba da mesa e algo mellor que fai 15 días, cando tiñamos a 120 traballadores fóra.

–¿Hay posibilidad de que los trabajadores que acaben en la calle vuelvan a movilizarse? Que volvamos a ver manifestaciones como las de marzo por los concellos de Ponteareas, O Porriño o Vigo.

–En principio non. A día de hoxe non, porque non temos nada máis. Imaxínate que nestes medios tempos chegaran cinco ofertas máis, pois si que poderiamos incluso ir a manifestarnos diante do xulgado para que aínda que sexa fóra de prazo tentara revalorar a situación. Pero de momento non é o caso. A oferta que hai é unha soa.