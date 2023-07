La Justicia británica rechaza la apelación de Barreras y le obliga a indemnizar a Havila

La sentencia de la High Court of Justice of England and Wales, el tribunal británico donde se dirimió el litigio entre el astillero Hijos de J. Barreras y la naviera Havila Kystruten, ya es firme. De modo que la aseguradora Abarca deberá ingresar 37 millones a la compañía noruega, más intereses y costas. Lo ha advertido el abogado del bufete Watson Farley & Williams Gonzalo Aranzábal es un escrito remitido al juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. “Mediante orden de fecha 7 de junio de 2023 dictada por el Tribunal de Apelación, Sala de lo Civil, se denegó la solicitud de admisión a trámite del recurso de apelación presentado por la Concursada [por Barreras] y Abarca, por lo que la sentencia devino firme”.”Hasta la fecha –abunda el documento literalmente–, Abarca NO ha pagado importe alguno a Havila por ningún concepto a los que ha sido condenada con carácter solidario” con el astillero vigués, propiedad de una mercantil del fondo de inversión Oaktree y en fase de liquidación.

Dado que Barreras no dispone de activos liquidables tras haberse traspasado la unidad productiva a Grupo Armón, tendrá que ser la aseguradora Abarca la que asuma en solitario este desembolso millonario. A continuación, si aspira a recuperar su dinero, deberá iniciar un procedimiento de recuperación, pero en todo caso contra los propietarios de la empresa. Havila contrató a Barreras para la construcción de dos ferris de rutas costeras pero, aunque quiso retomar su construcción tras las abruptas diferencias entre ambas partes, los cascos acabaron en el desguace.