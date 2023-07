El informe concursal constata el vaciado de Hiperxel y un agujero de más de 4 millones

Mientras Grupo Vinova negociaba la compra de Hiperxel (marca comercial de Xeldist Congelados), su administrador único tomaba el control de una sociedad de nombre Draten Invest. Estamos en febrero de 2021. En este traspaso de poderes intervienen Juan José Villamizar Velásquez y Rafaela Nunes Costa; el primero se convertirá en el administrador supuestamente único de la cadena de congelados, y la segunda es la actual pareja de Eusebio Novas Hay. La investigación de FARO ha demostrado su participación en un entramado societario que derivará en la quiebra abrupta de la red gallega de tiendas, aunque Novas –condenado en primera instancia a dos años y medio de prisión por fraude en el IVA– ha negado cualquier vinculación empresarial tanto con Hiperxel como con Villamizar. Aunque repartía tarjetas de visita como “gerente” de Vinova, y él mismo enviaba y recibía correos electrónicos con facturas y pedidos de productos congelados. La gestión de ambos no solo hundió la compañía en poco más de seis meses, sino que causó un agujero patrimonial millonario y derivó en el despido colectivo de más de 260 personas. Como avanzó este periódico, la administración concursal apunta a un vaciado de las cuentas de Hiperxel, lo que presumiblemente apuntalará una calificación culpable de este naufragio empresarial.

En un grupo como el de Vinova, es habitual y muy operativo el mecanismo de gestión de tesorería conocido como cash pooling. Permite una única dirección financiera de varias empresas o delegaciones. El problema es que, en este caso y como apunta el informe de los gestores judiciales, el dinero que salió de Hiperxel a su matriz no tomó el camino de retorno.

De ahí el vaciado que ya habían advertido tanto los fondos acreedores Certior y Resilience Partners –los que prestaron el dinero a Vinova para comprar la cadena de tiendas– y el administrador externo contratado el pasado otoño. Cuando intentaron revertir la insolvencia, apartando a Villamizar de la compañía y lanzando un agresivo plan de reestructuración, ya era demasiado tarde. “Ya estaba muy deteriorada”, admitieron los fondos finlandés y barcelonés en declaraciones a FARO. La dimensión de ese desvío irregular de capital, que fuentes próximas a la investigación elevan hasta los seis millones de euros, no ha trascendido formalmente.

El agujero

Lo que sí se conoce es hasta qué punto melló Vinova la salud financiera de Hiperxel, y la rapidez con la que carcomió su solvencia. A cierre de 2022, la empresa tenía un agujero patrimonial superior a los 4,15 millones de euros, frente a los 1,8 millones positivos del ejercicio anterior y de los casi 3 millones que había dejado su anterior propietaria, Grupo Iberconsa. Vinova integró Hiperxel en mayo de 2021, y le fusionó después Congelados Cíes del Noroeste a comienzos de 2022. En seis meses con Villamizar como cara visible del negocio –Novas nunca figuró como administrador o apoderado en los papeles–, las tiendas de congelados ya tenían impagos. En ese mismo periodo, un único semestre, Hiperxel pasó de beneficios por 444.000 euros a números rojos de más de un millón; el año fiscal de 2022 lo cerró con pérdidas de 3,54 millones de euros. Misma fotografía que se extrae con en análisis de las ventas, que cayeron en más de un 40% con este tándem de socios. Xeldist está formalmente ya en vías de disolución.

La sentencia que condenó a prisión a Novas Hay, arousano de 37 años, señala un camino en su contra aunque nada tiene que ver con el colapso de Hiperxel. “El acusado ostentaba el control de toda esa operativa en la que participó de modo deliberado, a pesar de no aparecer como administrador”, expone el fallo, contra el que interpuso recurso. El juzgado de lo Penal número 2 de Vigo consideró probado que Eusebio Novas utilizó transacciones virtuales de pulpos o merluzas con la mercantil Ucaglobal para desgravarse IVA con supuestas ventas de mercancía a las Canarias.

La empresa de asfaltado de Novas sigue operando sin licencia La empresa Construcciones y Viales del Salnés (Covisa) pertenece parcialmente a Eusebio Novas Hay a través de Corporación Vasiliev SL, cuya administradora única es su actual pareja. A pesar de tener dos órdenes de cierre por carecer de licencia, emitidas por el concello de Meaño, la firma de aglomerado asfáltico continúa operando como subcontrata para adjudicatarias de obras públicas. Lo hizo en Peinador y lo ha vuelto a hacer en la calle Pontevedra de Vigo.

El Juzgado autoriza el despido colectivo para más de 260 trabajadores de la cadena Xeldist

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra viene de autorizar el despido colectivo de más de 260 trabajadores de Hiperxel y Congelados Cíes, propiedad de Xeldist.

En un auto al que ha tenido acceso FARO, emitido por la magistrada Amelia María Pérez, la Justicia ha acordado extinguir la relación laboral de todos estos empleados, a excepción de dos personas que están ocupando puestos en el departamento de administración y cinco chóferes “necesarios para la llevanza y realización de tareas esenciales durante el periodo de liquidación”.

“Acreditada la causa económica motivadora de la medida colectiva interesada, consistente en la extinción colectiva de los contratos de trabajo de los trabajadores de la plantilla de la concursada, unido ello a la inexistencia de indicios para apreciar que concurra dolo, fraude, coacción o abuso de derecho, visto el informe favorable de la Autoridad Laboral transcrito en los antecedentes de este hecho de esta resolución, se ha de acordar la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores de la plantilla de la empresa concursada”, recoge la sentencia, con efectos desde el 6 de julio.

La plantilla afectada por el expediente de regulación de empleo será indemnizada con 20 días por año de servicio frente a las 45 jornadas que exigía por su parte la representación sindical, razón por la que acabó firmando el ERE en desacuerdo.

“El escaso tiempo que ha tenido la comisión negociadora impide investigar a fondo las pruebas que pudieran acreditar la existencia de responsabilidad solidaria, de los gerentes de la empresa, de los antiguos accionistas, de las personas que con su gestión llevaron a causar la insolvencia definitiva de Xeldist”, dicen en un comunicado los trabajadores.

“Nos faltan datos objetivos para poder averiguar si la empresa ya era insolvente antes de su transmisión y por tanto si el despido de los trabajadores y la pérdida de expectativas laborales ha sido causada intencionadamente o ha sido causada de forma involuntaria. De ahí las reservas en el acuerdo con la comisión negociadora”, aclaran asimismo.