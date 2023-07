La inflación y la subida de tipos de interés ha elevado recientemente del 7% al 9% el porcentaje de hogares españoles que con sus ingresos no pueden atender los gastos esenciales de alimentación, suministros, alquiler de vivienda y pago de sus deudas. Según el ‘Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas’ publicado este jueves por el Banco de España, “el encarecimiento de la cesta de la compra y del servicio de la deuda supone un aumento del número de hogares para los que la renta no cubre el gasto esencial”. En el año 2020, el 7% de los hogares no lograba atender sus gastos esenciales con su renta bruta total; en 2022, este porcentaje ha pasado al 9% y equivale a casi 1,7 millones de hogares.

En este contexto, el porcentaje de hogares con una situación especialmente frágil, definidos como los que no pueden cubrir su gasto esencial ni con su renta ni con sus ahorros a la vista durante más de un mes, también ha crecido, desde el 3,4% al 4,1%, según el citado informe del Banco de España. El porcentaje de hogares cuyos depósitos serían insuficientes para hacer frente al gasto esencial no cubierto por su renta durante más de seis meses pasaría del 4,5% al 5,8%. Estos datos son una muestra del impacto que la inflación y la subida de tipos está teniendo sobre las familias española. El Banco de España constata, además que la mella es mayor para los hogares más vulnerables, los que tienen un menor nivel de renta, pues para ellos el impacto de la inflación ha sido mucho más intenso.