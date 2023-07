Nuevo espaldarazo del Tribunal Supremo a Ence y que, además, puede ser casi definitivo. El Alto Tribunal ha rechazado los incidentes de nulidad que presentaron el Concello de Pontevedra y la Abogacía del Estado contra la resolución judicial que avaló la permanencia de Ence en los terrenos de Lourizán, en la ría de Pontevedra y que, en concreto, iban dirigidos a la concesión de la prórroga hasta el año 2073. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la institución comunicó ayer, martes, a las partes afectadas la resolución adoptada, en la que se apunta que no procede la nulidad del fallo anterior.

Esta resolución cierra la vía abierta ante el Supremo, pero sigue abierta la posibilidad de continuar ante el Tribunal Constitucional.

En febrero de este año, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó los recursos presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que determinaba la continuidad de la factoría en la ría de Pontevedra hasta el año 2073.

Con esta decisión, corrigió la sentencia de la Audiencia Nacional, que había anulado la prórroga concedida el 20 de enero de 2016 por el Gobierno que dirigía entonces Mariano Rajoy, que otorgaba a Ence una prórroga de 60 años (a contar desde la fecha de solicitud, en 2013) de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a la fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.

En esa resolución de febrero, el Supremo considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, “siempre que consten informes medioambientales favorables”. En el asunto analizado, remarca, “constaban informes favorables de la Administración en esa materia”.

En el caso de la Abogacía del Estado, había presentado este incidente de nulidad alegando indefensión, mientras que en el de la administración local se apuntaba que no se entraban a valorar cuestiones relevantes, por lo que pretendía que el proceso volviese a la Audiencia Nacional. Ambas instituciones han sido condenadas, además, a abonar las costas judiciales, que supondrán unos 300 euros.

El Concello basaba esta incidencia de nulidad en que cuando se presentó el recurso contra la prórroga concedida a Ence para hacer uso del suelo de Costas en la ría de Pontevedra había cinco argumentos para cuestionar su continuidad y la Audiencia Nacional solo tuvo en consideración el referido al ya famoso artículo 32 de la Ley de Costas, que recoge que la fábrica podía tener otra ubicación que no fuese en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Los magistrados aceptaron ese argumento y anularon la prórroga, aunque sin entrar a valorar el resto de argumentos. Así, el Concello apuntó que el Tribunal Supremo tampoco tuvo en consideración esos otros argumentos, lo que provocó “indefensión”.

Ahora el Alto Tribunal rechaza esta tesis, desestimando la incidencia de nulidad, que también recoge que “en la sentencia no se examina la legalidad de la resolución impugnada conforme a las exigencias que impone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior”. Este argumento se rechaza, según recoge la sentencia, al entender que la Ley de Costas dicta que las concesiones otorgadas confieren derechos solo a los titulares de las mismas “y no a otros terceros porque esas concesiones o se reconocían a esos titulares anteriores o se declaran extinguidos, por lo que no procedía la apertura de un proceso de libre concurrencia con otros agentes”.

En la última junta general de accionistas de Ence, celebrada el pasado mes de mayo, su presidente y CEO de la compañía, Ignacio Colmenares, ya daba casi por cerrada la batalla legal, desvelando que “lo previsible” era que ambos incidentes de nulidad fuesen desestimados por parte del Alto Tribunal. El consejero delegado señalaba que, tras años de incertidumbre, el grupo tiene ahora ante sí “un futuro de crecimiento y diversificación” en el que va a seguir expandiendo sus actuales negocios y diversificando sus productos “alineados siempre con la bioeconomía circular”.