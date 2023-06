La subasta de Ganomagoga deja fuera tres de los cuatro centros operativos del grupo

Pese a que la mayoría de sus sociedades están en proceso de liquidación, tres de las cuatro instalaciones que usaba Ganomagoga no se subastarán para afrontar la enorme deuda que acumuló el grupo a lo largo de los últimos años. Los centros operativos de O Porriño, Mos y Vigo no se encuentran en manos de Talleres Ganomagoga, Aplimega, Cedval o Logistics –las empresas del conglomerado industrial que se presentaron en concurso de acreedores voluntario a finales del pasado mes de marzo–, sino en las de Inarvi –otra compañía vinculada a Cándido González y cuyo administrador también es Inversiones Capamar–.

Así lo confirman a FARO fuentes de toda solvencia, que señalan que el único centro operativo por el que los inversores interesados podrán pujar hasta el próximo 5 de julio es la nueva planta de Ponteareas. Sobre la misma, compuesta por seis naves, consta una orden de demolición ligada a la ampliación sin licencia de dos módulos, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2008; otros par fueron declarados como no legalizables por la Agencia de Protección de la legalidad urbanística en 2020, que decretó su derribo; y los dos restantes permanecen afectados por un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que, de ratificarse con carácter firme, afectaría a su valor.

Claves destacadas Inarvi, propietaria de los inmuebles La empresa Inversiones y Arrendamientos de Vigo, vinculada como las cuatro concursadas a Inversiones Capamar, concentra las instalaciones del grupo. Protesta frente al hogar del “patrón” Los trabajadores, convocados por miembros del comité de empresa pertenecientes a la CIG, se movilizarán hoy ante la casa de Cándido González.

Este inmueble, tasado en 2,7 millones junto al terreno en el que se ubica, forma parte de una de las dos unidades productivas en las que se ha fragmentado Talleres Ganomagoga y corresponde a la sección de calderería. De la división de mecanizado (Mos), Aplimega (O Porriño), Cedval (Vigo) y Logistics (sin sede física) solo se subastará maquinaria y otros bienes materiales, lo que complica el futuro de sus respectivas plantillas. Principalmente porque la opción más probable es que esta se adquiera en solitario y se transporte a otro destino, salvo que sus próximos dueños –si los hay– pacten con Inarvi el alquiler o la compraventa posterior de alguna de las tres instalaciones que actualmente no entran en la subasta.

Según pudo saber este periódico, miembros del comité de empresa pertenecientes al sindicato CIG han convocado este viernes una protesta delante de la casa de Cándido González. “Pensamos en facer unha concentración diante do domicilio do noso antigo patrón para polo menos sacarlle as cores e que a sociedade saiba quen é este individuo (...) Foi o que se aproveitou da situación para deixarnos na rúa a 200 familias e marcharse cos bolsillos ben cheos despois de sacarnos ata o pelexo e aproveitarse das axudas do estado para enriquecer o seu patrimonio familiar sen que isto lle traia consecuencias”, dice un mensaje difundido a los trabajadores de Ganomagoga. Fuentes cercanas al entorno empresarial desmienten estas declaraciones, dejando claro que se apostó siempre por la continuidad del grupo y ello acabó derivando en pérdidas irreversibles.

En boca del conglomerado industrial, y así recoge uno de los informes elaborados por la administración concursal, los problemas económicos surgieron a partir de 2019, cuando realizó una remodelación de su planta de Ponteareas “para hacer frente a la actividad que supuestamente demandaba GRI”, pasando de una capacidad de producción de 450 tramos por año a 600 tramos por año. Sin embargo, esa previsión de carga laboral no llegó a ejecutarse. En otro documento, en este caso relativo al inventario de la masa activa, la coruñesa FCH Social y Mercantil sitúa a GRI en el listado de acreedores excluidos, sin reconocer los más de 900.000 euros que reclama por la resolución anticipada de los contratos de exclusividad que mantenía.