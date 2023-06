Escotet censura los “ataques” del Gobierno al sector privado: “Que nos dejen trabajar”

A Juan Carlos Escotet (Madrid, 1959) le acompaña casi siempre, en sus intervenciones públicas, una tablet de trece pulgadas. Probablemente no la necesite para enumerar indicadores y ratios; la impresión que da es que casi ni la ojea. Tampoco para hilar su discurso, quirúrgico, sobre política monetaria, fiscal o de gestión de fondos públicos. El presidente de Abanca se explaya lo justo para mojarse lo suficiente. Lo hizo ayer en el arranque de la segunda jornada del Vigo Global Summit, un simposio organizado por el Consorcio de Zona Franca con motivo de su 75 aniversario.

En una conversación con el periodista Martí Saballs –director de información económica de Prensa Ibérica, grupo editor de FARO–, Escotet lanzó múltiples mensajes, y no todos complacientes. “Me encantaría tener esa oportunidad”, expuso al ser preguntado por qué medidas pediría al futuro presidente del Gobierno. Mencionó de pasada la necesidad de abordar reformas “estructurales”, pero sí se extendió en su crítica al actual Ejecutivo central. Por dos motivos: los “ataques inéditos a empresarios” y el “injerencismo” respecto a la remuneración de los depósitos.

No mencionó a ningún miembro del equipo de Pedro Sánchez. No hizo falta: la propia patronal CEOE tildó de “ataques” las declaraciones de la ministra Ione Belarra sobre el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, ya había reprobado a Nadia Calviño por pedir una mayor remuneración para los ahorros de los hogares.

“Como decirnos que subamos los depósitos”, una reclamación que también ha enarbolado la propia presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Para Escotet hay que esperar a que ese momento llegue, dada la actual situación del sistema. “El injerencismo –remachó– coarta la iniciativa empresarial y resta activo [a España] como destino inversor”.

El presidente del primer banco de Galicia vinculó el actual escenario inflacionario con las decisiones ejecutadas en materia de política monetaria por los bancos centrales, singularmente el BCE y la Reserva Federal, para responder a los golpes de la pandemia COVID-19 y de la invasión de Ucrania. “Es difícil pensar que un gasto público excesivo no genere inflación”, y abogó por incurrir en un periodo de “mayor disciplina fiscal” –al contrario que la receta que desgranó para FARO el Nobel de Economía Paul Krugman– para aplicar correcciones en la escalada de precios. “Tendremos que acostumbrarnos a tipos altos durante bastante tiempo”, y aventuró que el BCE no los rebajará hasta el año 2025. De cumplirse su pronóstico, la Eurozona permanecerá año y medio más, al menos, con una inflación superior a los dos puntos porcentuales. En mayo se anotó una tasa del 6,1%, casi dos veces superior a la de España (3,2%) y muy por encima de los valores de Portugal (4%). Las tensiones sobre los precios están ahora en Austria (9% de IPC), Finlandia (6,8%), Alemania, Países Bajos (ambas con un 6,1%), Italia (6,4%) o Francia (5,1%).

Más tamaño

A juicio de Juan Carlos Escotet, no hay riesgo de que se reproduzca en España un colapso de entidades como el acontecido en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank o en Europa con Credit Suisse. “La banca ha hecho los deberes, no veo ninguna preocupación sobre el sistema bancario español, no hay razones para tener ningún disgusto”. Sí llamó la atención sobre la denominada shadow banking o banca en la sombra, no sometida a los mismos rigores regulatorios que el sistema financiero tradicional. También avanzó el venezolano que la intención de Abanca es la de continuar creciendo, “seguir escalando en el ranking”, a través de procesos orgánicos e inorgánicos y en pleno proceso de integración de Targobank España. “Hay que recordar que nos topamos hace ocho años con una Novacaixagalicia intervenida. Hemos sido capaces de construir un banco con un modelo exitoso, rentable, con solvencia”.

La salida a Bolsa de Abanca, en el cajón: “Lo atenderemos cuando llegue la oportunidad”

Sin apuros por salir a Bolsa, aunque no de momento y dada la penalización a la que se han sometido a entidades de similar tamaño en renta variable en los últimos años. “Hoy Abanca podría permitirse el lujo de poder salir a Bolsa en tres meses”, dado que, dijo, la compañía cumple ya con todos los estándares necesarios para ello.

“Está en nuestra hoja de ruta, lo atenderemos cuando llegue la oportunidad”

Misma opinión que expresó sobre operaciones de crecimiento fuera de España –y ya realizadas en Portugal, como Deutsche o Caixa Geral–, toda vez que la falta de “unión bancaria” en la UE desincentiva este tipo de proyectos.

¿Y sobrevivirán los bancos al uso ante la nueva competencia fintech? “Sí”, enfatizó rotundo. Porque las inversiones en capex (capital expenditures) han sido muy potentes –de más de 1.000 millones en el caso de Abanca, según apuntó–, de modo que los pasos en modernización tecnológica no dejarán a la banca en una posición de desventaja ante nuevos operadores.