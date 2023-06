El economista indo-estadounidense Abhijit Banerjee ensalzó ayer la sanidad europea frente a los modelos de Estados Unidos y la India, países que conoce de primera mano y que contrapuso durante su conferencia magistral en el Vigo Global Summit. El profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), galardonado junto a su mujer con el Premio Nobel de Economía en 2019 por su lucha conjunta contra la pobreza global, afirmó que la asistencia médica de los Veintisiete –donde también existen corrientes que buscan tratarla como una commodity más– “funciona mucho mejor” que las soluciones basadas en mercados.

Conforme destacó el experto, la “idea central” que predomina en el bloque comunitario es que la privatización debe tener un “papel limitado” y que los Gobiernos deben ser los “protagonistas” a la hora de gestionar estos sistemas, si bien en algunas naciones se constata cierto “descontento” porque este servicio básico no pueda ser tratado como cualquier otro producto comercializable.

En este sentido, Banerjee abordó la situación de Estados Unidos, con un modelo sanitario que acaparan las aseguradoras, compitiendo entre sí por captar pacientes a través de un amplio abanico de tarifas y ofertas que pactan con los hospitales. “Un mercado muy regulado” que tiende a la “sobreasistencia” –dijo–, en muchos casos porque no hay un control claro a la hora de administrar los recursos.

Los médicos –puso como ejemplo– prefieren arriesgarse y pedir más pruebas de lo normal porque la póliza las contempla y así evitan posibles demandas por daños y perjuicios, a su vez en ascenso. Producto del elevado grado de prescripción, el territorio de Joe Biden soporta unos costes altísimos pese a que sus resultados dejan bastante que desear en materia de bienestar y salud pública.

A modo de comparación, Banerjee explicó que EE UU invierte cerca de un 20% de su Producto Interior Bruto (PIB) en sanidad mientras España invierte “la mitad”, pero la esperanza de vida en el primer país es de 76 años y en el segundo de 83 años. Siete más. Volviendo al mayor gasto, derivado de la mayor cantidad de recetas e intervenciones llevadas a cabo, apuntó que un tercio de las mujeres dan a luz por cesárea en EE UU mientras que ese porcentaje desciende al 24% en España.

Como remarcó el Premio Nobel de Economía, son muy variados los motivos que llevan al sistema yankee a arrojar excesos en sus costes sanitarios, entre los que se encuentran los problemas que padece la población de la nación americana, con enfermedades y factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo de drogas… Y hasta la tenencia de armas.

“Al no estar claro quién toma las decisiones, los gastos siguen aumentando”, abundó, subrayando que esto no significa que los médicos sean malos sino que son humanos: “Creen en algo, hacen lo que creen y a menudo no funciona”. En este contexto, pese a que se han tratado de buscar soluciones a estas alzas en las cuentas, aplicando diferentes tipos de modelos de gestión y control, “los resultados no son los deseados”.

Sin embargo, ni mucho menos todo son contras. Precisamente que el país destine mayor inversión a su sanidad es lo que hace que ésta se sitúe a la vanguardia, albergando muchos de los hospitales más prestigiosos del mundo. “Si eres rico y quieres un tratamiento que sea lo último, Estados Unidos es el país al que ir”, resaltó Banerjee, matizando que “es el mejor lugar para recibir cuidados de alto nivel, pero el problema es que no sirve para el ciudadano medio”.

Cuidados insuficientes

En contraposición al modelo norteamericano, el economista indo-estadounidense abordó posteriormente la situación de la India, donde “la sanidad se proporciona mediante un mercado de pago por uso” porque no hay seguros médicos disponibles. En estos lugares –explicó– se impone la “infraasistencia”, prevalece el “coste bajo” en relación a la asistencia y los cuidados son “insuficientes”.

Según indicó, buena parte de los profesionales sanitarios que trabajan en países en desarrollo como el mencionado diagnostican y prescriben medicamentos aunque “carecen de titulación médica”. Asimismo, atienden rápido –normalmente sin ceñirse a regulación alguna– y “no hay medidas punitivas por aplicar un tratamiento incorrecto”, algo que allí lamentablemente es el pan de cada día.

Una celebración por todo lo alto

El Vigo Global Summit, organizado por Zona Franca con motivo de su 75 aniversario, concluyó ayer tras dos intensas jornadas en el Auditorio Mar de Vigo. En la imagen, a la izquierda y derecha del alcalde de Vigo, Abel Caballero, Paul Krugman y Abhijit Banerjee, Premio Nobel de Economía en 2008 y 2019 respectivamente. Junto a ellos, David Regades, Bisila Bokoko, Lupina Iturriaga, Elisabet Viladecans, Inma Puig, António Ramalho, Santiago Lago, Pedro Siza, Xabier Fortes y Rudiger Ahrend.

Los bancos del futuro: un sistema mixto que una tecnología y proximidad

Las entidades financieras encaran un futuro que tiende a lo digital, pero sin renunciar al trato humano que exige el cliente. A esa conclusión llegaron ayer los ponentes de la mesa “El futuro de la banca”, celebrada en el Vigo Global Summit y moderada por Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica (grupo al que pertenece FARO DE VIGO).

Mariona Vicens, directora de innovación y transformación digital de Caixabank; António Ramalho, ex CEO del Novo Banco de Portugal; y Rita Estévez, consejera independiente de MoraBanc y Línea Directa, compartieron espacio para abordar los desafíos que encara su sector, que a sus ojos debe evolucionar a un sistema mixto que una tecnología y proximidad.

“La banca siempre va a ser eminentemente digital, pero siempre va a tener un factor humano que va a ser fundamental”, dijo Estévez, convencida de que la Inteligencia Artificial hará al sector mucho más eficiente y que las entidades financieras serán más abiertas, competitivas e integradas en la vida cotidiana de las personas.

Ramalho indicó por su parte que se volverá clave afrontar retos como la ciberseguridad, “uno de los más difíciles” por la inversión a realizar así como las regulaciones y el talento necesario, y Vicens incidió en que otra prioridad debe ser “entrenar” a los sistemas de atención personalizada –como chatbots– para que presenten un servicio eficiente. Si es necesario acompañados de “cierta supervisión humana”.

El motor de las ciudades: las otras tres ruedas que deben ganar velocidad

Sin duda donde la gente quiere estar y trabajar es en las grandes urbes, pero para contribuir a su crecimiento debe contemplarse “un sistema mucho más equilibrado” en el que las otras tres ruedas –las medianas y pequeñas localidades así como las zonas rurales– también ganen velocidad. Así se desprendió de la última mesa que acogió el Vigo Global Summit, “La ciudad, motor de la economía”, moderada por Ana Fuentes, directora de comunicación de Zona Franca.

Andrés Rodríguez-Pose, catedrático del London School Of Economics; Cristina García-Peri, senior partner de Azora; Pedro Siza, ex ministro de economía de Portugal; y Elisabet Viladecans, catedrática de economía de la Universidad de Barcelona, mostraron desde diferentes ópticas por donde pasa el futuro de los ecosistemas urbanos, que van a tener que prepararse para afrontar “episodios de escasez de agua o olas de calor”.

En esta línea se pronunciaron Viladecans, para quien los dos principales retos que las ciudades deben abordar son la desigualdad y el cambio climático. Por otro lado, Rodríguez-Pose recordó que las grandes urbes son muy dinámicas pero solo generan un tercio del crecimiento económico, García-Peri subrayó que “no podemos resolver los problemas que tienen las ciudades sin contar con capital privado”, y Siza valoró que Portugal fue uno de los perdedores de la globalización pero que ahora mismo está siendo uno de los beneficiados de la “recomposición global”.