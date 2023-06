“Estoy convencido de que no será necesario prescindir de nadie en Valladares y Mos”

Mindtech acogió, en su primera jornada, el foro AutoMob Summit. En él participaron algunos de los grandes nombres del sector de la automoción y de la nueva movilidad en España. Entre ellos estaba el director general en el país y Sur de Europa de Benteler, Ricardo García, que llegó a la ciudad justo dos semanas después de que las plantillas de las dos fábricas de la firma en Vigo y su área rechazasen una congelación de lo s salarios para poder optar a nuevos proyectos.

–En una entrevista reciente señaló que la intención de Benteler es la de invertir en los próximos 5 años unos 55 millones de euros en las fábricas que tienen en Burgos y Venta de Baños. ¿También en las de Valladares y Mos?

–Nosotros tenemos un plan de inversiones anuales y tanto para las plantas de Valladares y de Mos la cifra no se diferenciará mucho. Burgos y Palencia es un equivalente a las plantas de aquí y si allí son 55 millones aquí no creo que sea mucha diferencia. Del orden de los 10 millones anuales entre las dos fábricas. Además, ambas son bastante especiales dentro de la región, porque Mos ha sido creada como la planta piloto digital modelo para poner a ese nivel todas las plantas del mundo. Aquí viene mucha gente a ver lo que hacemos y a copiar y pegar.

–¿Puede dar por asegurado el futuro de ambas plantas?

–En la automoción los proyectos duran unos seis o siete años, dependiendo del modelo y sus ciclos de vida. Entonces, tú tienes garantizado este proyecto, pero no tienes garantizado el siguiente. En el que caso de Burgos llevamos 33 años y en el de Valladares llevamos 18 y siempre hemos ido renovando cada seis años los proyectos. Nada está garantizado, pero la trayectoria y la reputación de la empresa dicen que sí, que tendremos futuro. Ahora bien, todo depende de cuántos coches fabriquen en la transición al vehículo eléctrico, que tiene un poco de incertidumbre, porque la gente no sabe qué coche comprar, el tema de las normativas europeas… Veremos si vamos tan rápidos como la Unión Europea quiere. Personalmente, tengo dudas.

–A los trabajadores se les planteó una congelación de los salarios en aras de poder optar a esos proyectos.

–Es cierto. Tuvimos un acuerdo con los trabajadores en su momento que era muy favorable para ellos, pero luego cuando te pones a hacer números y compruebas la competitividad ves que hay otros que están más baratos que tú. Y realmente, si tú no eres el más barato del sector estás muerto, porque al final hay mucha competencia. Los sindicatos no aceptaron la bajada y tendremos que capearlo, luchar con ello y sacar esas desventajas en cuanto a salarios a través de otras sinergias que podamos tener en nuestra empresa.

–Entonces tiene solución, parece.

–Sinceramente, Valladares y Mos lo están haciendo muy bien y yo confío en el equipo, en la gente. Sé que lo van a seguir haciendo muy bien. ¿Qué vamos a pasar momentos un poco mejores y un poco peores? Como todos, pero que va a haber supervivencia y que vamos a seguir luchando por todos los proyectos está garantizado.

–En el planteamiento de congelación salarial se deslizaba la posibilidad de que llegasen despidos. Con la negativa de la plantilla, ¿habrá salida de trabajadores?

–Es muy pronto. Vamos a cruzar los dedos para que no haya que llegar a eso. Estamos luchando en varios proyectos y el que nos los asignen o no llevará todavía unos cuatro o cinco meses. Yo estoy muy convencido de que los vamos a ganar y de que no será necesario prescindir de nadie y de que podremos mantener la masa salarial que tenemos y la gente.

–Según los sindicatos, se hablaba de que quedarían solo 5 trabajadores en la planta de Mos de confirmarse las peores noticias.

–No. No sé de dónde ha salido esa información. Pero también digo, si la plataforma que sigue a la CMP, por hache o por be, no nos la asignan, no es que vayan a quedar 5, no quedaría ninguno, porque Mos hace una pequeña parte de Volvo, pero el resto es todo para esa plataforma. Ponerse en esa tesitura no me lo quiero ni plantear. El futuro es positivo, tenemos un equipazo.

–Los proyectos por los que pelean, ¿están relacionados con la nueva plataforma a la que aspira Stellantis Vigo?

–Sí, para Stellantis. También trabajamos bastantes para Autoeuropa [Volkswagen], en Portugal. En Lisboa tenemos el ensamblaje de módulos y algunas soldaduras, pero sobre todo la estampación las mandamos desde Vigo. Como digo, estamos todavía a día de hoy peleando por proyectos para Autoeuropa, pero el cliente por naturaleza es Stellantis Vigo.

–¿De lograrse estos proyectos, habrá una inversión extra en las plantas?

–Las plataformas siempre llevan inversiones aparejadas. El objetivo es no perder, pero es muy difícil crecer. Supondría inversiones, pero para reponer de los proyectos viejos a los nuevos. Unas inversiones quedarían amortizadas y otras nuevas. Nuestro objetivo principal es mantener la masa crítica de personal, que son unos 450 en Valladares y 110 en Mos. Si somos capaces de hacerlo, nos damos por satisfecho.