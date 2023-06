Mindtech, a la caza de inversión en Vigo: “La feria tiene hoy más sentido que nunca”

El metal gallego vivió ayer una jornada agridulce. Mindtech (Metal Industry and Technologies International Trade Fair), la feria gallega del sector, comenzó su tercera edición en Vigo con la intención de consolidarse como una referencia en la industria a nivel europeo y global y, como venían avisando sus organizadores en las últimas semanas, para convertirse en el mejor “escaparate” de lo que es capaz el tejido empresarial de la comunidad. Sin embargo, la primera de las tres jornadas previstas arrancó al ralentí a consecuencia del segundo día de huelga de los trabajadores del sector, que convocaron una gran manifestación en las inmediaciones impidiendo el acceso al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), afectando también al aeropuerto y al centro de ITV. Como resultado, la afluencia de público no fue la esperada, pero fuentes de la organización confían en un repunte para hoy. No en vano, como apuntó el presidente de Mindtech, Justo Sierra, la feria “es hoy más necesaria que nunca”.

La falta de acuerdo en el convenio del metal provincial tras la duodécima reunión, celebrada al lunes, devolvió las colas kilométricas a la AP-9 y a las inmediaciones del recinto ferial, más propias de eventos que congregan a una mayor afluencia de visitantes como es Conxemar. Los bloqueos en las principales rotondas y accesos al Ifevi afectó a profesionales, público general y los ciudadanos que se vieron atrapados por la manifestación.

Por ello, parte de las autoridades llegaron con retraso y la inauguración oficial se celebró media hora más tarde de lo previsto en un entorno de pasillos con menos afluencia de lo habitual. Durante el acto oficial, dirigido por el secretario general de Asime, Enrique Mallón, la huelga quedó a un lado para dejar paso a las autoridades, cuyas intervenciones fueron amenizadas con dos actos a cargo de Queiman y Pousa.

Lorenzana llama a hacer a Galicia más “atractiva” para atraer empresas

El también presidente de Asime y CEO de Urovesa, Justo Sierra, aseguró que Mindtech está “ante la edición de la consolidación de la feria” gracias a los “más de 200 expositores y 10.000 visitantes” que esperan este año. A su juicio, el sector “debe estar preparado” para los retos actuales, al tiempo que avanza “hacia la disrupción digital, la automatización de procesos y la sostenibilidad”.

“Tenemos ante nosotros una oportunidad excepcional para impulsar el sector a nivel internacional, el escaparate para demostrar que la industria es futuro y clave de la prosperidad económica y social en un mundo globalizado como el actual”

Por su parte, la nueva conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, apuntó que la feria “es el reflejo de la apuesta por la innovación y la sostenibilidad” del sector gallego del metal y, durante su intervención, llamó a hacer a Galicia más “atractiva” para atraer inversiones “en un momento histórico en el que más proyectos hay para instalarse en la comunidad”.

En relación a captar empresas, Lorenzana apuntó a “avanzar en la agilidad administrativa”, a la necesidad de “retener talento” y a “mejorar también los apoyos económicos” para las firmas interesadas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, alabó el papel del evento y volvió a sacar pecho por las gestiones del Concello en clave automoción y naval por los Pertes que serán vitales para la ciudad, así como una alusión “a la mejor Navidad del planeta”. “Vigo es la ciudad de la economía”, resaltó Caballero, que apeló a “sumar fuerzas tal y como hacemos en esta feria, porque en la unidad está el progreso”.

Por su parte, la presidenta en funciones de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, señaló que la industria se enfrenta a “grandes retos” y que, con este certamen, “Vigo se convierte en la capital del metal”.

“Mindtech no es una feria cualquiera, es negocio empresarial en un entorno global”

Especial fue la intervención del embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, que se mostró “emocionado” por ver todas las novedades que presentan las empresas en la feria, al tiempo que resaltó la presencia de seis firmas niponas de la eólica marina.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, puso en valor el papel del I+D. “Será el milenio de la tecnología”, subrayó el banquero, que “no es posible comprender el devenir de la humanidad sin la tecnología, y Mindtech es buena prueba de ello”.

“Creo que Galicia es una tierra aún por descubrir para las empresas japonesas” Takahiro Nakamae - Embajador de Japón en España

Japón fue el país invitado a la feria y su máximo representante fue el embajador del país asiático en España, Takahiro Nakamae, que participó en el acto de inauguración en su primera visita a la comunidad tras seis meses en el cargo y que atendió a FARO antes de regresar a Madrid.

–Señaló en la inauguración que buscan alianzas en materia de eólica marina, ¿por qué?

–Japón va a invertir muchísimo en la energía renovable. Sin embargo, su desarrollo se dificulta porque somos un archipiélago con un 70% de la tierra siendo montañas y bosques. Lo que buscamos es generación con eólica marina, lo que implica mucha tecnología y un mayor coste. Además, los mares del Japón son muy profundos, así que tienen que ser flotantes, lo que incremento el costo, trabajo y tener en cuenta asuntos sociales, como el que afecta a la pesca. En este sentido estamos trabajando con algunos sectores de España, ya que según los empresarios japoneses tienen algunos puntos donde cuentan con una ventaja comparativa bastante fuerte a nivel internacional. Hay varias empresas japonesas que tienen la intención de aliarse con firmas españolas, no solo para el desarrollo en Japón, sino también para su desenvolvimiento comercial en terceros países.

–¿Buscan una alianza?

–Una alianza cada vez más horizontal, directamente de Japón y España, con miras al mercado global. Este interés de alianza empresarial no se limita a la energía renovable, sino también tiene que ver con el hidrógeno verde y la infraestructura. Hay mucha expectativa y estoy muy ilusionado.

–Por sus palabras, da la sensación que Galicia y Japón están en el mismo nivel de desarrollo con la eólica marina.

–Sí. Creo que tenemos condiciones e intereses en común. Pero, por otra parte, hay un desafío que nos queda y es que Galicia todavía no se conoce mucho. Cuando se habla de las relaciones empresariales entre Japón y España, tradicionalmente hablamos de Cataluña y ahora cada vez más Madrid. Ahora el País Vasco también está en una campaña muy fuerte y Galicia tiene que sumarse en este sentido. Me parece, si no me equivoco, una tierra aún por descubrir para las empresas japonesas. Lo que estoy observando es que son cada vez más empresas las que están interesadas en mirar a Galicia.

–¿Qué cree que podrían aportarles las empresas gallegas?

–Sobre todo, por las instalaciones eólicas. Pero no solo gallegas, sino también vascas y de otras partes de España. Yo creo que tienen más experiencia. También en hidrógeno verde. Las empresas españolas tienen una ventaja de producción. Mientras que las empresas japonesas han desarrollado más en el almacenamiento.

–¿Son complementarios?

–Podrían ser socios de trabajo, por supuesto. Hay muchos competidores, así que hay que trabajar mucho. Supongo que los empresarios japoneses están esperando mucho de parte de las de las empresas españolas.