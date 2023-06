Japón fue el país invitado a la feria y su máximo representante fue el embajador del país asiático en España, Takahiro Nakamae, que participó en el acto de inauguración en su primera visita a la comunidad tras seis meses en el cargo y que atendió a FARO antes de regresar a Madrid.

–Señaló en la inauguración que buscan alianzas en materia de eólica marina, ¿por qué?

–Japón va a invertir muchísimo en la energía renovable. Sin embargo, su desarrollo se dificulta porque somos un archipiélago con un 70% de la tierra siendo montañas y bosques. Lo que buscamos es generación con eólica marina, lo que implica mucha tecnología y un mayor coste. Además, los mares del Japón son muy profundos, así que tienen que ser flotantes, lo que incremento el costo, trabajo y tener en cuenta asuntos sociales, como el que afecta a la pesca. En este sentido estamos trabajando con algunos sectores de España, ya que según los empresarios japoneses tienen algunos puntos donde cuentan con una ventaja comparativa bastante fuerte a nivel internacional. Hay varias empresas japonesas que tienen la intención de aliarse con firmas españolas, no solo para el desarrollo en Japón, sino también para su desenvolvimiento comercial en terceros países.

–¿Buscan una alianza?

–Una alianza cada vez más horizontal, directamente de Japón y España, con miras al mercado global. Este interés de alianza empresarial no se limita a la energía renovable, sino también tiene que ver con el hidrógeno verde y la infraestructura. Hay mucha expectativa y estoy muy ilusionado.

–Por sus palabras, da la sensación que Galicia y Japón están en el mismo nivel de desarrollo con la eólica marina.

–Sí. Creo que tenemos condiciones e intereses en común. Pero, por otra parte, hay un desafío que nos queda y es que Galicia todavía no se conoce mucho. Cuando se habla de las relaciones empresariales entre Japón y España, tradicionalmente hablamos de Cataluña y ahora cada vez más Madrid. Ahora el País Vasco también está en una campaña muy fuerte y Galicia tiene que sumarse en este sentido. Me parece, si no me equivoco, una tierra aún por descubrir para las empresas japonesas. Lo que estoy observando es que son cada vez más empresas las que están interesadas en mirar a Galicia.

–¿Qué cree que podrían aportarles las empresas gallegas?

–Sobre todo, por las instalaciones eólicas. Pero no solo gallegas, sino también vascas y de otras partes de España. Yo creo que tienen más experiencia. También en hidrógeno verde. Las empresas españolas tienen una ventaja de producción. Mientras que las empresas japonesas han desarrollado más en el almacenamiento.

–¿Son complementarios?

–Podrían ser socios de trabajo, por supuesto. Hay muchos competidores, así que hay que trabajar mucho. Supongo que los empresarios japoneses están esperando mucho de parte de las de las empresas españolas.