Galicia reduce el peso de parados de larga duración a la cifra más baja en 13 años

La caída del paro en 3.700 personas y la creación de 13.200 puestos de trabajo durante el año pasado en Galicia, según la Encuesta de Población Activa (EPA), están detrás de que la comunidad gallega haya recortado el número de parados de larga duración –aquellos que llevan más de un año sin trabajar– hasta niveles que no se veían desde 2009. Es cierto que cuanto más tiempo se permanece sin encontrar un empleo, más cuesta volver a tenerlo. Pero detrás de ese axioma también se esconde la realidad económica que se viva en ese momento. Un ejemplo fue lo que ocurrió a principios de 2014, como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria siete años antes, cuando los parados de larga duración alcanzaron el récord de este siglo: 172.400 gallegos llevaban, al menos, más de 12 meses sin conseguir un trabajo. En aquel momento fueron miles de personas las que acabaron expulsadas del mercado laboral, primero las vinculadas a la construcción, y, después, como si se tratara de piezas de dominó, las del resto de sectores, que acabaron arrastrados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Era una época en la que estaba instalada la recesión: multitud de empresas cerraban y sus empleados eran despedidos

Las grandes dificultades para encontrar un puesto de trabajo en esa época, sobre todo por parte de aquellos que hasta ese momento se habían dedicado a la construcción y tenían que acometer un proceso de reciclaje, provocaron que los gallegos con más de 12 meses en el paro se incrementasen de forma paulatina. El punto álgido se produjo en 2014, cuando en Galicia se contabilizaron más de 172.000. Desde ese momento, los registros disminuyeron de forma paulatina hasta llegar a un ligero repunte en los primeros meses de 2021, motivado por la pandemia, que se corrigió con descensos en el año y medio siguiente hasta cerrar con casi 54.000 el pasado diciembre.

Otro ejemplo de que la coyuntura económica es la que provoca la oscilación de aquellos que llevan más de un año sin actividad sucedió en el tercer trimestre de 2007, instantes antes de que explotase la misma burbuja inmobiliaria. En ese momento no había pleno empleo, pero casi. Era la época de bonanza económica que se arrastraba de toda la década anterior y como consecuencia solo 23.700 gallegos estaban en una situación de paro de larga duración. No ha habido una cifra tan baja en lo que llevamos de siglo. Y el tercer ejemplo, el año 2022, con la crisis energética, la elevada inflación, la guerra en Ucrania, el alza de los costes de las materias primas, los efectos aún de la pandemia… que, sin embargo, no afectaron, o lo hicieron menos de lo que se preveía, al empleo. La comunidad gallega despidió 2022 con un total de 142.222 personas en paro, la cifra más baja de toda la serie histórica –que arranca en 1996– para un mes de diciembre.

La paulatina recuperación del mercado laboral que se ha registrado a medida que la pandemia perdía fuerza ha beneficiado al colectivo de parados de larga duración. Esta buena salud –a nivel nacional, por ejemplo, se batió a finales del año pasado el récord de afiliados a la Seguridad Social con 20,3 millones– está detrás de que el número de personas que no han tenido un trabajo, al menos, en el último año, haya caído en Galicia hasta las 53.900. Es la cifra más baja desde las 50.100 del tercer trimestre de 2009. Hay un número más bajo, las 49.200 del primer trimestre de 2020, pero el INE ya avisa de que, en esos tres meses, como consecuencia de la declaración del estado de alarma motivado por la pandemia, “el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual”.

Uno de cada tres desempleados en la comunidad gallega tiene más de 45 años

La parte positiva de la mejora del mercado laboral es el descenso del número de desempleados de larga duración. La negativa es que suponen el 41% del total de los parados que había en Galicia a finales del pasado año. Y en este apartado hay diferencias. Los que llevan entre un año y menos de dos buscando empleo representan el 13,3%, mientras que los que están más de dos años escalan hasta el 27,7%. Este último colectivo, como destacan los expertos, supera los 45 años y tiene una escasa cualificación, lo que dificulta su inserción en el mercado laboral.

Un informe de la patronal de las agencias de colocación Asempleo apunta a estos parados como el principal problema social del mercado laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto el foco en esta situación y antes de la convocatoria de las elecciones había anunciado un plan específico para los parados de larga duración, una cifra “inaceptablemente alta”. Es un colectivo, explica Asempleo, que tiene serias dificultades para encontrar un trabajo, con el riesgo de ser expulsado de forma definitiva del mercado laboral y sin cobrar ningún tipo de prestación.

También influye la edad, ya que uno de cada tres desempleados tiene más de 45 años. Por ello, tienen mayores dificultades para reingresar al mercado, por sus “mayores cargas familiares, menor movilidad laboral y posiblemente unas competencias desactualizadas”, asegura Asempleo. Este escenario choca con la dificultad de muchos sectores a la hora de encontrar candidatos para cubrir las vacantes que existen. Y también hay diferencia por sexos. En Galicia, las mujeres que llevan más de un año sin trabajar suponen el 60,2% del total, un porcentaje que ni la mejora del mercado laboral de los últimos trimestres ha conseguido reducir.