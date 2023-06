Pescanova (también) enseña galones

El regateo es un arte, aunque puede generar tiranteces entre el busca comprador y el que –siempre– quiere pagar menos por un producto. O por una empresa. Que son las que han aflorado dentro del proceso negociador entre la multinacional canadiense Cooke Inc. y Abanca, como accionista de control de Nueva Pescanova. No han sorprendido a nadie en la industria, por más que incluso haya asomado la posibilidad de poner punto y final al acuerdo de exclusividad entre ambas partes, como ayer desgranó FARO. Desde New Brunswick, la ciudad donde empezó a caminar el emporio familiar que hoy dirige Glenn Cooke, el mensaje es claro: hay divergencias entre el folleto de venta diseñado por Deloitte y Boston Consulting Group –los mismos que elaboraron las presentaciones a inversores para la emisión de pagarés en el Mercado de Renta Fija (MARF)– y la auditoría externa (due diligence). “Hace falta más dinero del previsto”, mantienen fuentes de alto nivel conocedoras de las negociaciones, y de ahí la rebaja en el precio que están dispuestos a pagar. Del lado gallego, el discurso es también firme: que la auditoría ha salido bien, que no existe apremio por cerrar el traspaso y que Nueva Pescanova tiene elementos de valor que no se han tenido en cuenta. Al menos, no lo suficiente, para justificar un notable abaratamiento de la compraventa.

La marca. El informe Brand Footprint 2022, elaborado por la consultora Kantar Worldpanel, la sitúa como la quinta enseña de gran consumo de las de mayor penetración en España. Está consolidada en el Top 10, además, con un factor adicional: pese a ser la cara visible de una multinacional que protagonizó un novelesco concurso de acreedores –el mayor para una firma no inmobiliaria de la historia de España, que ha llevado a su expresidente Manuel Fernández de Sousa a la prisión de Soto del Real–, la marca no sufrió desgaste. ¿En valores líquidos? En las cuentas anuales de Nueva Pescanova se le confiere un peso económico de más de 64 millones de euros, tomando como referencia el método de valoración Relief from Royalty Method. Cooke, en el mercado ibérico y al margen de la comercialización de productos de su filial murciana Culmarex, no tiene presencia. Su penetración. El holding canadiense es muy potente en el mercado norteamericano, en el que ha incrementado su presencia gracias a la diversificación de las proteínas que comercializa. Cooke Inc –antes Cooke Aquaculture– ya no es solo una compañía de referencia en salmones: su expansión en Centroamérica, Uruguay o Argentina le ha permitido disponer de un portfolio con langostino vannamei, vieiras o merluza patagónica. También exhibe músculo en Asia, pero no lo tiene en Europa. Sobre todo, en el oeste del continente. Por cada cien euros que factura Pescanova, hasta unos 35 euros proceden de Francia, Italia, Portugal y Grecia. Son países core (principales), en los que dispone de alianzas sólidas con Continente, Coviran, Carrefour, Esselunga, Alfa-Beta Vassilopoulos, Conad, Casino o Pingo Doce. Complementariedad. Según las últimas cuentas consolidadas disponibles –correspondientes al ejercicio fiscal entre abril de 2021 y marzo de 2022–, el 42% de las ventas de Nueva Pescanova proceden del langostino vannamei. Lo cultiva en tres países centroamericanos: Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Cooke también tiene acceso directo a este recurso a través de su filial Seajoy, que adquirió en febrero de 2019. La producción de esta última es insuficiente para abordar la demanda, además creciente, de esta especie. El grupo de Glenn Cooke no cuenta con la misma capacidad en las demás proteínas que comercializa Pescanova, que cuenta con flota potera propia en Argentina (illex argentinus) y acuerdos directos de abastecimiento en Perú para potón (dosidicus gigas). El mirlo blanco es la producción a nivel industrial de pulpo criado en cautividad, prevista para este ejercicio 2023 pero no consumada. Además, la multinacional gallega cultiva o faena rodaballo (Xove, Lugo), la codiciadísima merluza negra (toothfish), merluza del cabo (Namibia) y langostinos salvajes (Angola y Mozambique). Ninguna de estas referencias están en el catálogo de Cooke Inc.