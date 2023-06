“Es mejor que se invierta en Portugal, y que eso contribuya a Galicia, y no en Marruecos”

A Pedro Siza le tocó lidiar, como ministro de Economía de António Costa, con el impacto de la invasión de Ucrania y con la duda inédita de dónde ir a buscar el cereal o cómo reorganizar las cadenas de abastecimiento en Portugal.

De discurso fluido, participará el día 28 en el congreso Vigo Global Summit, en conmemoración del 75 aniversario del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

FICHA PERSONAL Pedro Siza Vieira (1964) es licenciado en Derecho. Ejerció como ministro adjunto de António Costa, ministro de Economía y titular después también de Transición Digital. Ahora es profesor invitado en la NOVA School of Law y socio del despacho PLMJ.

– El mundo se preparó para una hecatombe con motivo de la invasión de Ucrania. Pero las economías han resistido, singularmente la española y la portuguesa. ¿Fue una sorpresa o aquellos presagios eran demasiado catastróficos?

– Las dos cosas. Los pronósticos eran muy catastróficos, pero era verdad que lo que se presentaba metía miedo. Recuerdo que, en febrero del año pasado, en el Gobierno de Portugal discutíamos sobre dónde ir a buscar cereales, qué hacemos con los precios de la energía si Rusia sale del mercado… La reacción en términos políticos de soporte a Ucrania fue muy fuerte por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero, para mí, lo más impresionante es la respuesta que se ha dado en el frente de la economía.

– ¿Por qué lo dice?

– Las empresas se han adaptado a esto en toda Europa. Teníamos menos confianza en la capacidad de las empresas y gobiernos de manejar y gestionar dificultades, pero las cosas fueron mucho mejor. Y hay otra cosa, y es que después de la pandemia, de la guerra y como resultado de las tensiones entre China y Estados Unidos, estamos viendo una reorganización de la economía global. Tuvimos 30-40 años de globalización con desplazamiento de la producción de bienes para Asia. El movimiento ahora es de regreso de la producción a las cercanías de Europa y EE UU, o para países europeos y EE UU mismo.

– Ese aspecto redunda en la repatriación de procesos productivos. No depender de los semiconductores de China o Taiwán. ¿Se va a proseguir con esta dinámica?

– Sí, va a continuar. Hace un par de semanas el consejero de Seguridad Nacional de EE UU, Jake Sullivan, comentaba el de-risking de la relación de Estados Unidos con China para reducir dependencias económicas, por cuestiones de seguridad y ofrecer posibilidades de una economía más inclusiva en los países occidentales. Eso disminuye la posibilidad de soluciones populistas, que se alimentan de la rabia y de la pérdida de satisfacción de la población. Así que creo que continuará, que generará un desplazamiento de inversiones para capacidades productivas de Asia para Europa, EE UU o sus cercanías, pero también que, dentro de Europa, cosas que se elaboraban en Eslovaquia o Polonia se trasladarán a la Península Ibérica.

– Menciona los populismos. ¿Le preocupa el auge de los partidos extremos? Los sucesores de Merkel han dicho que no pactarán con la extrema derecha, pero Giorgia Meloni ya gobierna en Italia y en España es probable un acuerdo entre Partido Popular y Vox.

– Sí, claro. La experiencia nos dice que los populistas siempre llegan con promesas de refundación, de cambio, de atacar a los políticos corruptos del pasado, de ponerse al lado del pueblo… Pero no son ciertas. No lo logró Trump, no lo logró Berlusconi hace 30 años, tampoco Bolsonaro… Pero siempre con eso se desarrollan soluciones que, a mi juicio, son negativas para la construcción de una sociedad más cohesionada y mejor integrada. Me preocupa, es negativo. La democracia y el capitalismo tienen que trabajan para el mayor número de personas, ofrecer posibilidades de desarrollo profesional y personal.

– En España existe crecimiento económico, el empleo está en niveles históricos, la inflación se ha contenido… Sin embargo el principal partido de Gobierno acaba de perder las elecciones.

– La política no es solo la economía. Para mí, si miramos los resultados del PSOE, no ha sufrido tanta caída en comparación con las últimas regionales o municipales. Pero sus socios de coalición sí tuvieron pérdidas muy importantes. Siempre es saludable la alternancia, una democracia que no crea en la posibilidad de alternancia va a alejar a partes importantes del electorado. También es una lección para que partidos que han formado parte de un gobierno sepan que estar en uno necesita compromisos, gestión pragmática… No es solo decir que el PP está creciendo mucho.

– ¿Comparte las estrategias de la Reserva Federal y el BCE de subidas tan drásticas de tipos para contener la inflación, aun a costa de mellar el crecimiento económico?

– Ahora no tenemos ese problema en España o Portugal. Los tipos se están incrementando, pero la inflación está bajando muchísimo y la economía continúa creciendo. El paro está bajo, no tenemos problemas de crisis sociales. Los bancos centrales están haciendo lo que les toca.

– Existe un problema estructural en las economías, no solo en España y Portugal, también en Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, con la falta de mano de obra. ¿Cómo se puede resolver este problema?

– Es una consecuencia de que está volviendo la actividad económica a Occidente. Si estamos recuperando la producción de Asia a Europa, vamos a tener falta de trabajadores. Estamos haciendo una recomposición de la economía, necesitamos aportar capacidades nuevas para los trabajadores. Es un buen problema. Hace 12 ó 13 años teníamos en Portugal un paro del 17%, en España sobre el 25%. Ahora es distinto, y es que no tenemos gente para todo el trabajo que hay. Los salarios están aumentando. Se puede compensar con un mix de cosas: inmigración, automatización, nuevas tecnologías para elevar productividad. No hay que tener miedo de automatización o digitalización.

– Una de las potencialidades que reconocen las empresas de Portugal es su agilidad burocrática, en Galicia se han trazado varias leyes pero no se ha alcanzado el objetivo de equipararse a Portugal. ¿Cómo lo han conseguido?

– [ríe] Es una de las cosas que son muy curiosas. Siempre pensamos que el vecino está mejor que nosotros. Aquí en Portugal siempre se dice que la burocracia es terrible, que perdemos oportunidades, que qué bien se está en España. Es irónico escuchar eso, aquí se dice exactamente lo opuesto.

– ¿Hay competencia desleal entre España y Portugal para captar inversiones? Ventajas fiscales, suelo industrial low cost, salarios bajos…

– ¿Suelo más barato? Empezamos a tener problemas de falta de suelo industrial, es escaso. Infelizmente, sí hay salarios más bajos, pero se están incrementando porque la demanda es muy fuerte. Es normal que, si un país es menos desarrollado que el otro, que es lo que pasa en la relación entre España y Portugal, ofrecemos un producto a los inversores que es muy bueno a un precio más bajo. Es mejor que los inversores industriales se instalen en Portugal y de ahí contribuyan a la industria del automóvil que está en Galicia a que se vayan a México o Marruecos.

– ¿Aprovechamos lo suficiente lo que nos ofrece la Eurorregión, el vínculo entre ambos países?

– La relación entre Galicia y el norte de Portugal era el ejemplo que me gustaría a mí ver replicado en otras regiones de frontera. La frontera entre Portugal y España tiene algunas de las zonas más deprimidas de Europa, en ambos lados. Con caída demográfica terrible, sin desarrollo económico. Y Galicia y Portugal son un ejemplo.