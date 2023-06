La Xunta permitirá a empresas con negocio de energía ser socias de su sociedad de renovables

El anteproyecto de ley para arrancar algún tipo de beneficio social y económico a los proyectos que usen los recursos naturales de Galicia acumuló 259 sugerencias de posibles mejoras a través del Portal de Transparencia de la Xunta. Son cifras poco habituales, la verdad. La polémica norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar sus competencias en el litoral, por ejemplo, recibió 27; la flexibilización de las condiciones para convertir bajos comerciales en viviendas tuvo 33; y 76 el proyecto de decreto que regulará el Estatuto del personal laboral de investigación en la administración regional y las sociedades instrumentales. Justo cuando acabó el trámite de exposición pública y sin que todavía esté aprobada, el presidente Alfonso Rueda anunció el lanzamiento de la campaña para la captación de socios en la sociedad mixta que desarrollará directamente o participará en iniciativas de renovables, agua o minería, la medida estrella de la futura ley. “Una manifestación de interés para invitar a las inversiones privadas con voluntad de implicarse”, dijo.

Está en marcha hasta el próximo 30 de junio y, a pesar de que la Xunta descartó la participación de firmas relacionadas con la energía en la empresa de capital público-privado, podrán finalmente entrar, “si bien para evitar eventuales conflictos de interés en la selección de las operaciones de inversión –señala la invitación–, se establece como requisito que la fuente principal de ingresos consolidados (el 50% o más del total) de los operadores económicos o inversores no podrá proceder de actividades energéticas”.

Criterios de selección

El Ejecutivo regional fija tres “criterios de preferencia orientadores” para la selección de los socios. Que haya “sintonía” de los candidatos “dentro de su política de responsabilidad social corporativa” en “la valorización de los recursos estratégicos” y “la canalización de ese valor” hacia el tejido socioeconómico y, particularmente, “las comunidades locales que soportan la mayor parte de su impacto”. En el perfil se tendrá en cuenta la “implantación”, el “conocimiento del mercado” y “el compromiso con el territorio gallego” por el lugar de su sede social “o los centros principales de decisión y actividades” estén aquí. El tercer elemento es la aportación monetaria, aunque la cuantía final de cada uno se calculará en función del total de socios y las negociaciones con ellos. Se busca “una amplia participación” y “evitar” cuotas mayoritarias “que otorguen el control de la sociedad”.

Que un interesado no participe en la ronda de contactos inicial no significa que no pueda sumarse a la sociedad mixta más adelante. La Xunta ofrece confidencialidad. En el contrato para garantizarla se firmará con la propia administración autonómica y con la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia (Impulsa), la empresa público-privada también en la que comparte accionariado con Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%), lo que deja entrever que formará parte del proyecto.