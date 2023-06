“Rugido obrero” tras 5.000 días de silencio

“Poco se pudo hacer”, “tenemos la fábrica parada”, “en huelga”, “alguna reunión y trabajo remoto, pero la planta no ha tenido actividad”, “en producción está todo parado”, “no vino nadie del metal a trabajar”. Son evaluaciones realizadas por seis compañías del metal de Vigo, Moaña y Marín del impacto de la huelga convocada por CCOO, UGT y CIG, sindicatos que reactivaron ayer su poder de convocatoria con una huelga –la primera en catorce años– que amenaza con subir de temperatura la próxima semana.

Factorías Cardama, Montajes Cancelas, Nodosa Shipyard, Ibercisa Deck Machinery, Wärtsilä Ibérica, Metalships & Docks –al margen de trabajos de oficina, postventa o técnicos– registraron este jueves una jornada en blanco.

Por un convenio que afecta a unas 30.000 personas y 3.700 empresas en la provincia y cuyas negociaciones de renovación están enquistadas en torno a las subidas salariales, las reducciones de jornada o la proliferación de firmas de trabajo temporal. “Si continúa la huelga, esto se endurecerá en los próximos días”, asumen fuentes de la industria de construcción naval. Hay dos jornadas más de paros ya convocadas: 20 y 22 de junio, en pleno congreso Mindtech en el recinto ferial Ifevi.

Los sindicatos destacan un seguimiento “masivo”; las patronales lo rebajan hasta un 30%

Los sindicatos aludieron a un “seguimiento masivo” por parte de los trabajadores, que desde primera hora de la mañana desplegaron piquetes en Bouzas, O Porriño, Puxeiros, el polígono de A Pasaxe, Beiramar, Teis o frente a las instalaciones de Nodosa. El objetivo era amplificar al máximo el eco de la huelga y tratar de alterar la normalidad logística en factorías como Stellantis Vigo o Citic Gándara Censa, sin éxito en estos casos. Ambas compañías disponen, además, de convenio propio. Desde la dirección de Grupo Armón y Freire Shipyard incidieron, por su parte, en la ausencia de incidentes. Las patronales que negocian el convenio (Asime, Atra e Instalectra) rebajaron el seguimiento de la huelga al 30% de las plantillas. Es un extremo que también constatan en algunos astilleros y factorías, pero el hecho de que los departamentos de producción hubiesen sido los más afectados incrementó la repercusión de esta jornada de protesta.

En un comunicado, las patronales condenaron la acción de los piquetes. “No se está garantizando el derecho al trabajo, ya que los piquetes no están siendo informativos, por lo que no se les permite, por sus propios compañeros, la posibilidad de poder acudir a su puesto de trabajo”. Con una oferta sobre la mesa de subidas de sueldo del 5,5% acumulado a tres años, las empresas rechazan asumir íntegramente la subida de la inflación y reivindican bonificaciones fiscales o rebajas en las cotizaciones “para aligerar esta carga. No es una responsabilidad exclusiva”, y recordaron el alza salarial de 13 puntos en el pasado trienio. “La conflictividad no beneficia nunca a ninguna de las partes y no compartimos que se haga coincidir con determinadas fechas importantes para las empresas y para un evento sectorial que busca dar buena imagen del sector”, zanjaron en la misma nota.

“Rugido obrero” tras 5.000 días de silencio

Los trabajadores del metal salieron ayer a la calle para exigir “condiciones dignas” y lo hicieron tras más de 5.000 días de silencio: años y años sin movilizarse en favor de sus derechos laborales. En el corazón olívico, al paso de cientos de personas, las bocinas se entremezclaban entre frases como “¡Convenio del metal, solución!” o “¡No nos mires, únete!”, arrojadas a curiosos, vecinos y turistas, durante tres largas horas. Ese fue el tiempo que los manifestantes, mayoritariamente hombres, tardaron en llegar desde el Astillero Ría de Vigo hasta Praza da Estrela. Un recorrido de cinco kilómetros en el que pudo escucharse el auténtico rugido obrero.

Llegó a través de cánticos, gritos y hasta estruendosos petardos que resonaron en toda la ciudad, engrandeciéndose en puntos concurridos como las calles A Coruña, Camelias, Venezuela, Urzáiz o Colón. La protesta, con parada obligatoria frente al Concello y ante la Delegación de la Xunta, explotó pacíficamente contra la patronal, reuniéndose en la misma muchos jóvenes que luchan porque su sector no se precarice más. Ya sea para quedarse, con el objetivo de construir futuro, como para que siga llegando el relevo que urge.

“Necesitamos renovación, y con estas condiciones tan duras poca gente quiere venir”, apuntó en este sentido, en declaraciones a FARO, el secretario general de CCOO Industria Vigo, Celso Carnero, señalando –en referencia a Asime, Atra e Instalectra, agrupaciones empresariales con las que los sindicatos negocian el nuevo convenio que les atañe– que “saben que las condiciones no son suficientes”. “Cada vez es peor la situación, llegas a primeros de mes, pagas lo que debes y te vuelves a hipotecar. Vivimos permanentemente con el yugo de que el salario no llega”, remarcó.

A ojos de Xulio Fernández, secretario comarcal de CIG Industria en Vigo y que también acudió este jueves a la concentración convocada, solamente están exigiendo “lo que tienen el resto de provincias de Galicia”. En el caso de la pontevedresa, expresa que las posturas entre la patronal y los trabajadores del metal son completamente “antagónicas”. “Acuerdo va a haber sí. Van a tener que atender a nuestras demandas de una manera u otra. Que se van a sentar y que van a ceder lo tenemos muy claro”, subrayó.

En sintonía con ambos, el secretario general de UGT Industria en Vigo, Rubén Pérez, destacó que “el reto es sacar este convenio adelante antes de las vacaciones de verano”. “El sector está parado en toda la provincia y la movilización en la ciudad es impresionante. Este es un sector que nunca defrauda cuando tiene que salir a la calle”, agregó por su parte, aconsejando a las agrupaciones empresariales con las que están negociando que hagan “una lectura inteligente” del paro. “Sería malo para todo el conjunto que el conflicto siga en esta espiral”, evidenció asimismo.

Los sindicatos avisan: su siguiente parada será la feria industrial Mindtech

Los siguientes pasos que dará la movilización, que se volverá a repetir los próximos días 20 y 22 de junio, girarán en torno a Mindtech: la feria referente del sector industrial del Polo Ibérico que se celebrará esas jornadas en el recinto ferial Ifevi. Fuentes sindicales confirmaron a este periódico que hace un mes se solicitó a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra una autorización para que los trabajadores del metal puedan concentrarse allí. Ayer, durante el speech (discurso) que cerró la protesta, quedó claro que están “dispuestos a pelear”. “Si siguen queriendo echarnos un pulso, que no les quepa la menor duda de que seguiremos convocando manifestaciones”, sentenciaron.