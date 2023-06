El betanceiro Miguel Santos es el director de tecnología de MásMóvil. Acaba de recibir el premio CTO of the Year en la categoría Gamechanger, que otorga la publicación internacional Mobile Europe, por la innovación realizada en su trabajo. Desde 2017, MásMóvil ha multiplicado por 30 su tráfico. Santos se ha encargado de que absorber este crecimiento “de una manera totalmente transparente y sin impacto”.

–Lo primero, enhorabuena por el premio.

–Estoy súper orgulloso. Realmente no me lo esperaba. Después de estar 20 años en Vodafone me vine a MásMóvil hace siete años y medio. Entonces, MásMóvil no dejaba de ser un chiringuito, como muy bien decía nuestro CEO. Hace siete años facturábamos 140 millones y con los resultados bastante ajustados. Y de lo que era MásMóvil, cuando yo entré, al MásMóvil que es ahora, con 3.000 millones de facturación y reconocidos a nivel internacional, ha sido un gran camino. Al final, el premio ya no solamente es por mi gestión, que se agradece, sino por el equipo que hemos ido formando a lo largo de estos años.

–Le han dado el premio por la innovación en su trabajo, ¿en qué ha consistido esa innovación?

–El premio es en la categoría de Gamechanger, que básicamente es hacer las cosas de distinta manera. Y creo que han sido por tres pilares básicos. Por una parte, la gestión de las infraestructuras, porque hace siete años, cuando me incorporé, solo teníamos 700.000 hogares. Ahora, tenemos una red fija que nos da acceso a casi 27 millones de unidades inmobiliarias. El segundo. La parte de sistemas: cómo hemos innovado y hemos ido, entre comillas, en contra de la industria. Lo tradicional es confiar en productos de terceros, y nosotros hace cinco años cambiamos totalmente el paradigma. Lo que hicimos fue contratar a un equipo de 60 ingenieros de sistemas que se vinieron a trabajar con nosotros y en vez de tenerlos contratados con terceros, los hemos internalizado, con lo cual conseguimos mucha más agilidad. Y el tercer punto es la gestión del dato. Somos una empresa absolutamente focalizada en el dato como pilar fundamental de nuestro éxito.

–Hacer las cosas distintas, ¿hay que nacer con esta singularidad?

–En MásMóvil ayuda mucho el espíritu innovador y de startup que tenemos. La empresa nació como una startup, un operador móvil virtual, en el año 2006. Meini Spenger, uno de los cofundadores, sigue a día de hoy, casi 20 años después, como CEO de la empresa y siempre ha mantenido ese espíritu totalmente innovador de pensar y de hacer las cosas distintas. Y ese espíritu ha ido calando en toda organización. También hay que decir que cuando adquirimos hace un par de años Euskatel, R y Telecable traían un conocimiento profundo del negocio de las telecomunicaciones y hemos conseguido que también entren en la rueda de la innovación.

–Hablando de Euskatel, R y Telecable, en los últimos años MásMóvil ha integrado una decena de marcas lo que ha provocado que el tráfico haya crecido por 30 desde 2017. No tiene nada que ver trabajar en aquel momento que ahora.

–Multiplicar por 30 el tráfico es una locura y esa es una de las claves por las que nos han dado el premio: por ser capaces de absorber todo ese tráfico de una manera totalmente transparente y sin impacto. Siempre hay unos mínimos con los que tienes que contar en cuanto a personas para la gestión, pero una vez que alcanzas estos mínimos lo hemos montado de forma que es fácilmente escalable. Y luego es muy importante el talento interno.