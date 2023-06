La plantilla de Benteler Vigo ha dicho "no" a los recortes planteados por la dirección bajo la premisa de poder optar a nuevos proyectos y, con ello, evitar hasta 250 despidos entre las plantas de Valladares y Mos, como adelantó FARO. En una asamblea, el 92,3% de los trabajadores decidieron que no quieren modificar el convenio y apuestan por mantener su vigencia y condiciones actuales, hasta 2024. "No era una negociación, era una imposición", critican fuentes del comité de empresa.

Benteler urge modificar el convenio para optar a proyectos y evitar 250 despidos El mes pasado, la dirección trasladó a la plantilla que los últimos proyectos ofertados no cristalizaron y que a partir de 2025 la carga de trabajo descenderá y se verán obligados a una media de 50 despidos por año hasta 2030. Para evitarlo, Benteler pidió al comité renegociar el convenio actual, congelando los salarios hasta 2028 con la idea de intentar conseguir dos proyectos vinculados con las nuevas plataformas industriales del grupo Stellantis. Sin embargo, no ofrecían garantías de ningún tipo y vinculaban el evitar los despidos con alcanzar una facturación de al menos 220 millones de euros, "cuando en 2021, a plena carga de trabajo, se quedaron en 168 millones", recuerdan desde el comité. Votación De esta forma, el comité dejó la decisión en manos de los 425 trabajadores indefinidos de la firma en el área. El viernes de la pasada semana se realizó una asamblea para explicar la situación y la votación fue "clara y contundente": el 92,3% de las personas votantes votó que no a los recortes en el convenio, el 5,7% se postuló a favor y un 2%votó en blanco. "Los resultados son demoledores y es normal", apuntan las mismas fuentes del comité, compuesto por 7 miembros de CC OO y 6 de UGT. Los trabajadores de Benteler en Valladares y Mos se movilizan por la externalización de actividades La idea de la empresa era rubricar el nuevo convenio este mismo mes, antes del día 30 de junio. "Sospechamos que hay algo que no pueden esconder más allá de esa fecha", deslizan desde el comité, que acusa a la dirección de "no tener credibilidad". Propuesta Benteler quiere optar a conseguir los nuevos proyectos asignados a las plataformas industriales desarrolladas por Stellantis: por una lado, la STLA Small, a la que optan las plantas de Vigo y Figueruelas (Zaragoza); por otro, la STLA Smart car, pensaba para los países emergentes y que, por ejemplo, se asignó a la factoría de Kénitra (Marruecos) tras la inyección de 300 millones de euros anunciada en noviembre. La idea era la de prorrogar el actual convenio hasta el 31 de diciembre de 2027, pero incluyendo una congelación de los salarios base y de los complementos a lo fijado para este año. En cuanto al IPC, si el año anterior fuese igual o menor al 2% se aplicaría el mismo incremento; si lo supera, se sustituirá por una cantidad fija y lineal para todos de 700 euros en 2024, 500 en 2025, 700 en 2026 y 750 en 2027.