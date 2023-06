Fondos europeos: Calviño reduce el margen de actuación del próximo Gobierno

Sin esperar un solo día más, el Gobierno remitió este martes a la Comisión Europea la adenda al Plan de Recuperación, apenas unas horas después de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros. Este martes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo que el documento que debe servir para traer a España 94.300 millones de euros en fondos europeos iba a ser remitido a la Comisión Europea "en los próximos días", pero el envío se produjo solo unas horas después. La premura tiene una primera consecuencia: el plazo de dos meses establecido para que la Comisión Europea se pronuncie sobre la adenda y en el cual cabe la negociación para poder introducir cambios sustanciales en el documento finalizará el 6 de agosto, a tan escasos días de las elecciones generales del 23-J que, con total seguridad, aún no se habrá podido constituir el nuevo Gobierno, sea del signo que sea.

¿Qué es la adenda al Plan de Recuperación?

La adenda es un documento de 192 páginas que actualiza el Plan de Recuperación aprobado en julio de 2021. La adenda, por una parte, sirve para actualizar algunos de los hitos y objetivos de reformas e inversiones que se comprometieron en el Plan de Recuperación de 2021 para poder tener acceso a 70.000 millones de euros a fondo perdido de los fondos europeos Next Generation EU. Por otra parte, la adenda incorpora una nueva batería de compromisos de inversiones y reformas hasta 2026 para poder tener acceso a una segunda ronda de fondos europeos por un total de hasta 94.300 millones de euros (10.300 millones a fondo perdido y 84.000 millones en préstamos).

¿Cómo funcionan los plazos de la adenda?

Los gobiernos tienen de plazo hasta el 31 de agosto para presentar ante la Comisión Europea la adenda que les abra la puerta a nuevas cantidades de los fondos europeos. Después de la recepción del plan, la Comisión dispone de un plazo máximo de 2 meses para evaluarlo valorarlo "en estrecha cooperación con el Estado miembro de que se trate". Como el Gobierno ha presentado la adenda en Bruselas el 6 de junio, el plazo para negociar cambios acabaría el 6 de agosto, apenas 15 días después de las elecciones, lo cual anula el margen que tendría un nuevo Gobierno resultante de las elecciones del 23-J para acordar modificaciones, pues es probable que ni siquiera esté constituido en esa fecha. En todo caso el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en su artículo 19, fija que "el Estado miembro de que se trate y la Comisión podrán convenir la prórroga del plazo de evaluación por un periodo razonable". Según Paloma Baena, directora senior European Affairs y Next Generation EU de LLYC, "un plazo razonable" no tiene por qué ser un mes adicional, pero en ningún caso un periodo demasiado prolongado, pues la Comisión Europea pretende tener aprobados sus compromisos de préstamo en diciembre. Baena da por seguro que la Comisión Europea prorrogará el plazo máximo, más allá del 6 de agosto. Sobre todo si quien gana las elecciones es el PP.

¿Por qué ha decidido el Gobierno presentar ya la adenda a Bruselas?

La vicepresidenta primera Nadia Calviño ha explicado que el Ejecutivo ha decidido presentar el documento antes de las elecciones generales "por responsabilidad, para que el proceso de inversiones pueda continuar a buen ritmo y para que cuanto antes tengamos a nuestra disposición los nuevos fondos europeos". Desde su punto de vista, "no es realista esperar a que un nuevo Gobierno tenga que empezar este proceso inmediatamente después de unas elecciones". Este criterio hubiera admitido presentar la adenda en Bruselas, por ejemplo, en una fecha más cercana al 7 de julio, que es cuando empieza la campaña electoral. Ello habría permitido estirar los dos meses de negociación hasta el 7 de septiembre, concediendo una mayor posibilidad a que el nuevo Gobierno esté constituido. No obstante, el Ejecutivo ha decidido no esperar, lo cual puede restar margen de actuación al nuevo Gobierno. Calviño insiste en que "si hay que hacer ajustes se podrán hacer después de las elecciones".

¿Por qué está enfadado el PP?

El rápido envío de la adenda a Bruselas ha despertado la ira del PP, partido al que las encuestas dan como posible ganador de las elecciones del 23-J. "Sánchez intentar cargar a los españoles con 94.000 millones de deuda antes del 23-J. La Comisión Europea no debería evaluar esta propuesta antes de los comisios. Las decisiones con impacto para los españoles a largo plazo deben ser tomadas por un gobierno legítimo tras las elecciones", afirma en un hilo de tuiter el eurodiputado del Partido Popular Europeo Siegfried Muresan, vicepresidente de este grupo parlamentario y ponente del Parlamento Europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "La Comisión Europea no debería aprobar un plan durante una campaña electoral", añade el eurodiputado rumano.

¿Cuáles son los argumentos del PP contra el Gobierno?

El PP ve en la apresurada gestión de los plazos por parte del Gobierno un intento de dejar fuera a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de la capacidad de decidir sobre el diseño de unas inversiones y reformas que comprometerán al Ejecutivo que salga de las urnas hasta 2026. El envío a Bruselas de la adenda "significa comprometer la posición de España ante la Unión Europea, asumiendo obligaciones que llevan aparejada la recepción de más de 94.000 millones de euros, así como la posibilidad de financiar proyectos estratégicos en cada una de nuestras comunidades autónomas", afirman un total de 16 candidatos del PP a presidir comunidades autónomas y consejeros de Hacienda del mismo partido en una carta remitida este miércoles a Calviño. Los responsables autonómicos del PP ven "extemporánea" la aprobación y envío de la adenda a Bruselas: "Consideramos que el escenario político actual, con importantes cambios en gobiernos autonómicos y unas elecciones generales sobrevenidas, que pueden dar lugar a un cambio de Gobierno de España, no reúne las condiciones mínimas para proponer una programación del calado de la que estamos hablando, y aún más, sin consensuar". La vicepresidenta sostiene que el documento remitido a Bruselas "ha incorporado todas las recomendaciones recibidas de las comunidades autónomas, de los agentes sociales y de los grupos políticos, incluido el PP". Pero los responsables autonómicos del Partido Popular se quejan de "insuficiente nivel de diálogo, negociación y acuerdo con las comunidades autónomas".

¿Hasta qué punto podría cambiar la adenda un nuevo Gobierno del PP?

Un nuevo Gobierno podría hacer modificaciones en la definición de las inversiones y las políticas candidatas a ser financiadas con los nuevos fondos europeos. También podría aprovechar la adenda para modificar algunos de las inversiones y reformas comprometidas en el Plan de Recuperación de 2021. No obstante, "pensar en un cambio complento no es viable", interpreta Paloma Baena, de LLYC. Las inversiones y las reformas están negociadas con la Comisión Europea dentro de sus prioridades de transición verde y digital.

¿Qué pasaría si un posible Gobierno del PP revierte la reforma laboral o de las pensiones?

Estas dos reformas han sido acometidas por el Gobierno dentro de los márgenes pactados con la Comisión Europea. El cumplimiento de la reforma laboral y la primera parte de la de las pensiones (revalorización automática con el IPC e incentivos para alargar la vida laboral) fueron determinantes para que España pudiera acceder al segundo pago de subvenciones a cargo de los fondos europeos (12.000 millones) en junio de 2022. Según expertos consultados, el reglamento comunitario establece un procedimiento para devolver dinero a Bruselas en caso de reversión de reformas.