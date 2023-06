El yogur más “pet friendly”

Cuando Pablo Gómez y Andrés Olmedo decidieron emprender no fue creando un proyecto cualquiera, como tampoco lo era su posición. Con experiencia en el mundo lácteo durante años, asumiendo ambos cargos de responsabilidad, apostaron por innovar en su sector y lo hicieron abriendo camino en Europa. Dejaron de centrarse exclusivamente en las personas como su público objetivo, abarcando un mercado donde los perros y gatos pasaron a ser sus nuevos clientes. Así nació Yow Up!, en medio de un 2021 de continuos altibajos pandémicos que no precisamente invitaban a arriesgar. En su caso a contracorriente, registraron una empresa cuyo domicilio social y fiscal reside en Poio (Pontevedra). Su vasta trayectoria les hizo ver que no había mejor lugar que Galicia –una de las diez mayores comunidades lecheras del continente– para invertir, soñar y volar. No se equivocaron.

Un palacio para emprender De sus inicios a la actualidad, esta marca ha crecido a pasos agigantados. El más importante, el pasado año y tras empaparse de la experiencia de Estados Unidos o Australia, donde hay una mayor variedad de bienes y servicios vinculados al cuidado animal, fue lanzar su primer producto: un yogur natural pet friendly pensado para felinos y canes que no necesita frío; contiene probióticos certificados por veterinarios en favor de su salud intestinal; y carece de grasas, azúcares y lactosa. Después de este suculento postre y el “éxito” que supuso, lanzaron otros dos productos: yogures funcionales también, con sabor a salmón y pollo, que esperan que gusten tanto como los anteriores. Gestionada por la startup Dairy Pet, de la que Gómez es CEO y fundador, Yow Up! es ambiciosa en este sentido y aspira a duplicar su facturación este 2023, alcanzando además el millón de unidades producidas. Lo pretende hacer a la par que lleva a cabo una campaña centrada en expandirse por España y consolidarse a nivel internacional; reforzando su posición en países como Portugal, Francia, Alemania o Italia, pero sin dejar de mirar a su target extracomunitario. De cara al año que viene, la firma quiere dar el salto a Norteamérica y Asia, regiones que considera de gran “potencial” y en las cuales desembarcará para continuar dilatando su actividad “a medio plazo”. Como reconocimiento a este intenso proceso de emprendimiento y creatividad, en 2022 fueron distinguidos como el “producto más innovador” por Iberzoo. Y, por si con ello no bastase, este miércoles fueron galardonados también en el congreso de Trend Builders celebrado en Barcelona y organizado por la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). En este último, volvieron a sobresalir en la categoría “innovación del producto”. “Más allá de la ilusión y del conocimiento de cada uno, para llegar hasta aquí necesitas apoyarte en mucha gente. Gente que nos ha apoyado a la hora de conocer el mercado, en el desarrollo de los productos. Partners e inversores que han confiado en nosotros cuando solo teníamos una idea. Gente que sin ella no sería posible estar aquí. El éxito es de ese apoyo global de mucha gente que hace que esto sea posible. El premio siempre ayuda para agradecerlo”, recalca Gómez, que se desplazó hasta la capital catalana para recogerlo. Innovación en 1.500 tiendas Según destaca el CEO de Dairy Pet, la receta de Yow Up! pasa por la internacionalización y la innovación, “dos pilares clave” que se unen a los múltiples distribuidores que poseen en el extranjero y los más de 1.500 puntos de venta que mantienen dentro de nuestras fronteras, en los que ya comercializan sus yogures. Las soluciones lácteas para mascotas se fabrican íntegramente en Galicia, siendo uno de esos partners que tienen Central Lechera Asturiana, que les ayuda en el desarrollo del producto. Además de los territorios en los que progresivamente va calando este alimento, también los han llevado a países como Dubái, Singapur o Taiwán, en los que han testado cómo funcionan aunque no se distribuyan todavía. Con el objetivo principal de seguir abriendo mercados, el segundo es seguir creando nuevas fórmulas que puedan introducir en los mismos y para ello un “aliado importante” es el Clúster Alimentario de Galicia. La Business Factory Food, afirma, les viene de seleccionar “como proyecto para acelerar” y lo aprovecharán “al máximo”. “En estos momentos estamos utilizando la lanzadera de esta aceleradora, que nos conecta muy bien con empresas tractoras que nos pueden ayudar. Sobre todo a acelerar los procesos de diseño y definición del producto para llevarlo a los mercados”, manifiesta.