La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en todos los entornos organizativos es un fenómeno relativamente reciente, pero imparable, que está cambiando la realidad socioeconómica. Se trata de una tecnología que tiene el potencial de ofrecer mejoras en todas las áreas, por lo que no hay que considerarla “un enemigo”, aunque aquellos que no la adopten “están destinados a perder ventaja competitiva”. Al menos, así lo advierten los expertos del Foro Económico de Galicia, que instan a impulsar su uso en las empresas gallegas para pasar del 7,24 % actual – por debajo de la media estatal –, “a no solamente alcanzar, sino a superar” el objetivo del 25 % que fija la Estratexia Galega para la IA de cara a 2025. Es decir, casi cuatro veces más en año y medio. “Las declaraciones de intenciones de otros países van mucho más allá. Sabemos que no es fácil, pero deberíamos de intentar alcanzar ese objetivo con más rapidez”.

Esta es una de las conclusiones que trasladaron ayer los economistas y profesores de la Universidade de Santiago (USC), Luis Otero y María Bastida, durante la presentación en la sede del Consello Económico e Social (CES), en Santiago, de dos informes sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Galicia y las estrategias en IA para la empresa gallega. En sus páginas también se hace hincapié en que, en general, la formación del capital humano en el uso de la IA es una “acción urgente” para evitar la amenaza de sustitución de personas con habilidades y tareas no cualificadas y para promover la creación de sinergias. Sostienen igualmente que son necesarios cambios en el diseño de los planes de estudio para dotar a las compañías de personal formado. Aprovechar esta tecnología conlleva sin duda grandes oportunidades, pues como indicó Otero puede suponer un crecimiento anual del 1% del PIB de España y Galicia a partir de 2030, pero existen importantes “barreras” que obstaculizan su penetración en las compañías gallegas, que en un 99% son pymes y micropymes. Al margen de las dificultades para encontrar trabajadores preparados, los expertos subrayaron el reducido tamaño de las empresas, que no favorece su implantación, al tener mucho más complicado competir con las grandes por la “atracción de talento”, así como por su desventaja de cara afrontar grandes inversiones. “Los sectores que no se adapten sufrirán o desaparecerán”, avisaron. Finanzas, automoción, transporte y logística cuentan con mayor integración debido a la apuesta por la potencia computacional y el desarrollo de algoritmos, con oportunidades que pasan por el descubrimiento de nuevos fármacos, vehículos autónomos o mejora de eficiencia en la industria de retail. Por contra, la penetración en construcción, metalurgia o sector inmobiliario está mucho más rezagada al ser “digitalmente menos avanzados”. Entre los puntos fuertes, el Foro valora que el ecosistema de la IA en Galicia cuenta con universidades, centros de investigación y tecnológicos, instituciones públicas y compañías con un fuerte componente tecnológico que deben los actores que sirvan para impulsar la demanda. Impacto sobre el empleo En los informes también se analiza que la IA tiene repercusiones en el empleo, con una potencial “sustitución” o “eliminación” de puestos de trabajo de las “tareas más monótonas” y de “menor nivel de cualificación”, como afirmó Bastida. En cambio, se incrementarán nuevas ocupaciones como los analistas de datos o especialistas en ciberseguridad. En este punto, el exrector de la USC Senén Barro alertó de que las personas que pierden el trabajo por la irrupción de la IA “no son los que van a ocupar los nuevos empleos”. Esto provoca un “gran problema” que van a tener que atender los responsables políticos, pues en otros procesos industriales los operarios que se quedan sin empleo se podían reciclar para optar a uno nuevo, pero “aquí no”.