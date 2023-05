Stellantis Vigo contratará a 700 personas para recuperar un turno de fin de semana

La factoría de Stellantis Vigo volverá a saturar sus líneas de producción de lunes a domingo. La dirección de la planta informó a la plantilla que retomará el cuarto turno en el Sistema 2, que es el que ensambla los vehículos comerciales ligeros (furgonetas). Será a partir del 16 de septiembre, cuando incorporará a unas 700 personas en el equipo del fin de semana. Retoma así plenamente una cadencia de trabajo que se ha visto severamente impactada por las rupturas en la cadena de suministro, principalmente como consecuencia de la falta de stock de semiconductores (chips). Una vez aligerada la crisis de componentes, las previsiones de producción son de “alta actividad”, según confirmó la compañía a los representantes de los trabajadores de la planta de Balaídos, a los que se detallará en futuras reuniones el procedimiento para la constitución del nuevo turno.

Para el inmediato mes de junio, el gigante automovilístico prevé cuatro domingos en el turno de noche del Sistema 1 y dos domingos en el 1. Con equipo voluntario se cubrirán cuatro sábados en el Sistema 2. El taller de las CKD (colecciones de vehículos despiezados que se envían a otras fábricas para su montaje final) operará de lunes a viernes, al igual que el de baterías, que se abrirá en un turno de noche de 6 horas aproximadamente.

Reacción sindical

El presidente del comité de empresa, Víctor Mera (SIT), mostró su satisfacción en declaraciones a Europa Press, poniendo el foco también en el efecto arrastre que tendrá el refuerzo entre las auxiliares. Este turno llevaba paralizado desde el 21 de octubre de 2021.

“Desde UGT nos parece una excelente noticia por lo que representa para el empleo en Vigo y comarca, dado que supone la contratación de alrededor de 700 personas”, valora el sindicato en su circular interna con el resumen del encuentro con la empresa. “Además, esta noticia viene a constatar que se cumplen las previsiones de mejora en los aprovisionamientos y lo que implica en cuanto a tener mayor estabilidad en los horarios y que no se produzcan días de no actividad”, añade la central, que pide a la dirección “que se le dé la posibilidad de cambiar a este turno a todos aquellos trabajadores que voluntariamente lo deseen y no se realicen cambios obligatorios”.

También CC OO aplaude el anuncio “por la importante generación de empleo que supone, no solo en nuestra fábrica, ya que las empresas auxiliares también se verán afectadas”. “Hemos vuelto a insistir en la solicitud de una cuarta semana de descanso en este sistema”, indica el sindicato, ante los días de adecuación sin gastar.

Efectos de la crisis

En lo que va del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado para adaptar la producción de la factoría a la escasez de chips se perdieron un total de 17 jornadas y 41 turnos en el Sistema 1, mientras en el Sistema 2 fueron dos turnos en dos jornadas.

La pasada semana, la plana mayor de lo que se conoce en el grupo como SPW, o lo que es lo mismo, el sistema de producción de Stellantis (siglas en inglés de Stellantis Production Way), culminó una visita de dos días a la factoría de Vigo para conocer las buenas prácticas del centro y mantener una reunión de trabajo con su equipo directivo. Al frente de la comitiva estuvo la responsable mundial de SPW, la brasileña Juliana Coelho (forma parte de la Dirección Industrial de la multinacional automovilística, radicada en París), acompañada por los líderes regionales del SPW. Coelho y su equipo supervisaron todo el proceso de ensamblaje de los modelos vigueses.

La factoría de Balaídos siempre ha sido un ejemplo en procesos de producción y flexibilidad, aportando prácticas que luego el grupo (primero PSA y después Stellantis) ha extendido al resto de plantas. Incluso la cultura de clúster que ahora impone partió de la experiencia viguesa.