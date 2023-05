La rebaja fiscal merma un 73% los ingresos del impuesto de la electricidad en Galicia

La recaudación fiscal en España batió su máximo histórico el pasado año. Superó los 255.400 millones de euros tras un incremento del 14,4%. La subida fue muy parecida a la de 2021 (15,1%), pero con la fundamental diferencia de que la economía en aquel momento venía de sufrir un shock sin precedentes en el ejercicio anterior por culpa del estallido de la pandemia del coronavirus.

Ya con la vieja normalidad recuperada, los ingresos engordaron gracias al aumento del consumo, la mejora de los salarios y las pensiones y la buena racha de los beneficios empresariales, según detalla la Agencia Tributaria en el informe anual de recaudación que acaba de publicar. “Parte de este crecimiento tuvo que ver con las subidas de los precios, pero estas no fueron el factor más importante en la explicación del aumento de las bases imponibles y de los ingresos”, señala el organismo, que achaca a la inflación “menos de 5 puntos del incremento”. “Hay que recordar que los precios de consumo solo afectan directamente a una parte de los ingresos –añade, en referencia a los procedentes del IVA– y que su impacto sobre la recaudación fue menor por la rebaja del tipo aplicable a los consumos de electricidad y gas”.

Ahí está la partida que peor evolucionó en Galicia. La reducción del Gobierno del 5,11% al 0,5% en el tipo del impuesto especial sobre la electricidad desplomó un 73% la aportación del tributo en la comunidad. Dejó tan solo unos 11,6 millones de euros, frente a los casi 43,5 millones del ejercicio anterior, cuando entró en vigor la medida (mediados de septiembre de 2021) para amortiguar el impacto en el recibo doméstico de los vaivenes del mercado mayorista a causa de la desorbitada cotización del gas. En todo el Estado la recaudación bajó un 76%, hasta los 228 millones de euros. La contención de la demanda influyó también, aunque en menor proporción. El consumo nacional descendió el 2%, “arrastrado por el fuerte crecimiento de los precios”: 52,9% antes de impuestos.

El tradicional primer puesto de la electricidad entre los impuestos especiales con mayor contribución en Galicia lo ocupa ahora el que grava la cerveza. No para de crecer, alimentado por la fabricación de la bebida en la región con Estrella Galicia a la cabeza y la eclosión también de otros productores artesanales. Sus ingresos rebasaron los 46 millones de euros en 2022, un 15% por encima del año anterior. El del alcohol y las bebidas derivadas creció también un 12,5%, hasta los 18 millones de euros; y un 17,8% en todo el país “en línea con el avance de los consumos, no solo superando los niveles de 2019, sino registrando la mayor recaudación devengada desde 2007”. La reapertura a medias de la central térmica de As Pontes para ayudar a frenar el incremento de la factura eléctrica impulsó el impuesto especial al carbón, que pasó de 17,7 millones de euros en 2021 a 33,4 millones en 2022, un alza del 88,6%.

En el caso de los hidrocarburos, las devoluciones en Galicia (32,1 millones de euros) superaron a los ingresos brutos (4,9 millones). La recaudación global en España aumentó el 3,1% (12.007 millones de euros), “pero situándose todavía por debajo del nivel de 2019 (-2,9%), salvo en las gasolinas para las que ha sido un 7,7% superior”. “Si bien el consumo se sigue recuperando, se ha visto ralentizado por la fuerte subida de los precios que han alcanzado máximos históricos”, recuerda la Agencia Tributaria en su informe. Los combustibles son la excepción en la vuelta a los niveles prepandemia, algo que sí ocurrió en el consumo de alcohol (18,1% de incremento respecto a 2021), cerveza (6,1%) e, incluso, tabaco, donde en 2022 “se rompió la tendencia decreciente de los ingresos” fiscales por el empuje de la demanda de cigarrillos (7,2%) y del resto de labores (2,9%).

“El entorno económico en el que se desenvolvió la recaudación se caracterizó por la presencia conjunta de una elevada inflación y de un intenso crecimiento de la actividad, sobre todo hasta el último tercio del año”, describe el organismo. Una vez eliminado el efecto de los precios, las ventas ya mejoraron los datos anteriores al COVID-19 a finales de 2021 “y en 2022 continuaron creciendo a buen ritmo hasta alcanzar sus máximos en los meses centrales del año”.

LAS CLAVES 1. Máximos en la recaudación Como ya adelantó FARO, la recaudación de la Agencia Tributaria en_Galicia rozó los 9.200 millones tras un alza del 12,2%. En España también batió récord: 255.463 millones, un 14,4% más.

2.Economía al alza y precios La subida de precios fue responsable de “menos de 5 puntos” del incremento de los ingresos fiscales, con un impacto en el IVA.

Las retenciones de trabajo y actividades económicas crecieron un 14,4%

El IRPF en Galicia se expandió un 15,4%. Rozó los 4.000 millones de euros con una subida del 14,4% en las retenciones de trabajo y actividades profesionales (3.273 millones de euros); un 7,9% de alza en las retenciones de arrendamientos (101,7 millones); y del 11,5% en las de capital (121 millones).

El Impuesto sobre Sociedades refleja la buena salud de los beneficios de las empresas. Medró casi un 27%, hasta los 1.741 millones de euros. El IVA elevó su recaudación en la comunidad un 2,8%: 2.986 millones de euros. El gravamen de Tráfico Exterior creció el 30,8% (190,5 millones de euros); el impuesto a las primas de seguro se mantuvo estable (8,5 millones); y el de gases fluorados rebotó el 54% (5,5 millones).

Por sanciones tributarias, Hacienda obtuvo en Galicia algo más de 12 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,6% en comparación con 2021. Los intereses de demora bajaron el 48% (6,3 millones) y alrededor del 10% los recargos de apremio (21,2 millones). Los ingresos por delitos tributarios se quedaron en 1,7 millones, un 78% menos que el ejercicio anterior (7,9 millones).