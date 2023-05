El vino Rías Baixas despunta en el exterior y descarta pedir ayudas para “reciclar” stock

Cuando la pandemia del COVID llegó, allá por el ya lejano marzo de 2020, no tardó en contagiar sus desastrosos efectos al tejido empresarial español y lo hizo sin discriminar. Más o menos esenciales, llegó a todos los sectores, sintiéndose con fuerza –entre cepa y cepa– también en los viñedos. No en vano, el virus que cercenó buena parte de la actividad económica del país nos mantuvo confinados durante meses. Y con la hostelería cerrada, como consecuencia de las restricciones sanitarias que intentaron mantener las infecciones a raya, bebidas tan típicas como el vino redujeron significativamente sus ventas.

Fue en ese punto, el de una enfermedad hasta entonces desconocida y a la que nos tuvimos que adaptar, sobre el que se asienta el último antecedente de una destilación de crisis nacional. La medida, aprobada por el Gobierno para sacar del mercado dos millones de hectolitros de mosto, desembolsó 65,5 millones de euros a las bodegas para transformar dicho líquido en alcohol etílico destinado a fines industriales, y así equilibrar oferta y demanda.

El hecho de que determinadas empresas tuviesen un stock que no daban colocado no solo suponía una merma en su facturación, tampoco les permitía hacer frente a su siguiente campaña porque básicamente no tendrían donde guardar la nueva cosecha. Y es ahí donde entró en juego esta línea de apoyos, abierta para resolver un “problema de excedentes importante”.

Al menos ese debe ser su cometido a ojos de la Federación Española del Vino (FEV). Ante otra caída de las ventas vitivinícolas –especialmente del tinto– en comunidades autónomas como La Rioja o Extremadura, que están reclamando que se vuelva a implementar esta medida, la entidad defiende que se haga únicamente en aquellas zonas que sea necesario y no de forma generalizada. “Lo normal es que no ocurra, esto es una cosa extraordinaria y excepcional”, explican a FARO fuentes de la misma, dejando claro que “cada campaña y cada zona es un mundo, depende mucho de la climatología”, pero que “Galicia no está muy afectada”.

En el caso del vino blanco, en el territorio gallego no solo resiste a la destilación de crisis, sino que brilla con buenas cifras de facturación tanto dentro como fuera del mercado nacional. “Nosotros no tenemos problemas de exceso de stocks, por lo que no vamos a solicitarla”, apunta Ramón Huidobro, secretario general del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, haciendo hincapié en que “están yendo bien las exportaciones, y en principio la estabilidad entre oferta y demanda está equilibrada”.

El buen resultado de variedades como el albariño, cuyo consumo “está subiendo” en el marco de un 2023 especialmente cálido, también lo confirman desde bodegas como Martín Códax (Cambados), desde donde su director comercial y de exportación, Pablo Buján, asegura que han tenido un “excelente” inicio de año. “Aunque no podemos lanzar campanas al vuelo por tratarse de meses de ventas moderadas, lejos de las de temporada de verano o campaña de Navidad, lo cierto es que son datos muy ilusionantes”, manifiesta.

“Respecto a nuestras exportaciones la situación es bastante similar, los vinos de Rías Baixas están consolidándose en muchos países como una categoría de prestigio y la mayor preocupación de los importadores es que podamos responder a su creciente demanda”, agrega, resaltando que la hostelería se ha recuperado estos dos últimos años –aunque no se han alcanzado las cifras prepandemia– y que el crecimiento de consumo de vino blanco en el mundo es “superior al de tinto”.

“En España todavía predomina este último con el 60% del mercado, pero percibimos que el consumidor está cambiando vinos pesados, alcohólicos o excesivamente estructurados por vinos más frescos, elegantes, versátiles y placenteros como son los blancos en general. En los mercados internacionales más relevantes como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania esa tendencia se ha venido produciendo mucho antes que en España y en la actualidad el blanco se consume en mayor porcentaje que el tinto”, concluye.

Calidad ante la ralentización

Ese cambio ya parece sentirse en Ribeira Sacra, que sí estudia solicitar esta destilación de crisis. Así lo confirman desde la Denominación de Orixe aunque sin dar más detalles, todo ello respecto a una caída que además corroboran los grandes productores de la zona.

“Todas las iniciativas que se puedan facilitar por el Consello Regulador para mejorar la capacidad de las bodegas y dar garantías al gran trabajo que desempeñan los viticultores de la zona durante todo el año, entendemos que tendrán buena acogida”, señalan desde Rectoral de Amandi, confirmando que han percibido “una ralentización de las ventas estos primeros meses del año” si bien confían en la “gran calidad” de sus productos “para afrontar esta situación”.

Del igual manera se pronuncian desde Regina Viarum, reiterando que “la demanda se está viendo un poco afectada” pese a dejar claro que no están en un escenario “crítico” como el que se vive en La Rioja o Extremadura. “Notamos un poco de descenso en las ventas de vino tinto, en general hay un descenso en comparación con los vinos blancos, que están despuntando bastante, pero no llegamos a esa situación de emergencia”, añaden asimismo.

En otras bodegas más pequeñas, como por ejemplo Val da Lenda o Finca Míllara, no ven esa necesidad “apremiosa” de realizar una destilación de crisis. “Con el inicio de la campaña de verano está baja la venta de tinto, suben los blancos y obviamente sube la cerveza, pero esperamos que en otoño vuelvan a subir las ventas de tinto”, afirman desde la primera, mientras que desde la segunda incluso indican que actualmente están vendiendo “a buen ritmo” y “con un porcentaje de exportación importante”.