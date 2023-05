Vigo lleva su fuerza al Canal de Suez

La auxiliar del naval viguesa Ibercisa Deck Machinery ha completado la entrega de maquinillas para tres remolcadores del Canal de Suez, y trabaja para dispensar el mismo equipamiento para otros tres, informó ayer la compañía en sus redes sociales. Se trata de buques de unos 30 metros encargados por la Suez Canal Authority (SCA), que es la administración encargada de la gestión de esta infraestructura, vital para el comercio marítimo a nivel global.

Además de este pedido, la SCA licitó un concurso internacional para la construcción de dos megarremolcadores de 70 metros de eslora con una extraordinaria potencia de tiro, al que ha concurrido el astillero vigués Cardama Shipyard. Su valor supera los 70 millones de euros. La compañía que lideran Xocas y Mario Cardama concurre a este proyecto en alianza con el astillero egipcio Alexandria Shipyard (ASY), adscrito a la Organización de Industrias y Servicios Marítimos (Marine Industries and Services Organization, MIASO) del Ministerio de Defensa local.

La prioridad clara del Canal es que un siniestro como el del mercante Ever Given, que produjo un atasco colosal durante semanas, no vuelva a producirse.