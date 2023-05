La industria de Galicia forma parte de un polo ibérico formado por el resto del territorio español y por Portugal, el país vecino que es competencia a la hora de captar inversiones pero que cada vez se ve más como un socio colaborador para desarrollar y sacar adelante proyectos. Lo saben bien las empresas del metal y sus sectores asociados y lo saben en Mindtech (Metal Industry and Technologies International Trade Fair). “Ha cambiado esa visión de competencia a colaborador y hoy los proyectos se comparten sin mayor problema”, señaló Enrique Mallón, director general de la feria que se celebrará en Vigo y que busca consolidarse en su tercera edición. El también secretario general de la patronal Asime acudió a la sede del decano de la prensa nacional para analizar el presente y futuro de la industria y del evento junto a los responsables de empresas participantes como Delta Vigo, Star Electrónica y Murrelektronic. Juntos pusieron de relieve el potencial gallego y del certamen que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 del mes que viene, del que destacaron la “experiencia única” que ofrece. “Un escaparate tremendo”, como señaló Mallón.

El foro fue organizado por FARO y Mindtech. Además de Mallón también intervinieron la apoderada de Star Electrónica, Berta Trabazo; el delegado en la zona Noroeste de Murrelektronic, Óscar Vidal, y el presidente de Delta Vigo, Francisco Puga.

La feria se ha convertido en una “experiencia única” en la que hay una parte de relax: “Es gratificante”

El debate, moderado por el jefe de la sección de Economía del periódico, Julio Pérez, comenzó con un análisis de la importancia de tener una feria de estas características en la ciudad, con más de 250 expositores y con el objetivo de superar los 10.000 visitantes.

“Además del espacio expositivo tiene foros, debates y conferencias y vamos a poder contar con ponentes de primer nivel de diferentes industrias como automoción, aeronáutica o multinacionales tecnológicas”, recalcó Mallón, que resume el leitmotiv del evento en “mostrar la interrelación de tecnología e industria y lo que se hace en el territorio”.

Para Puga, la importancia de Mindtech enlaza con la idea que va calando en el sector sobre el norte de Portugal. “En el mundo global no competimos solo las empresas, también los entornos geográficos, y para Vigo como ciudad industrial un evento así es dar a conocer todo el tejido, muy diversificado y con sectores dispares. Para mí es fundamental”, apuntó.

En la misma línea se expresaron tanto Trabazo como Vidal. “No es que seamos los grandes olvidados, pero no se sabe muy bien todo lo que se hace aquí”, opinó la apoderada de Star Electrónica, que cree que en las anteriores ediciones “se hizo bien”.

“Para nosotros es muy importante porque además de tener relación estrecha con clientes, nos da la oportunidad de enseñar y que vean la tecnología funcionando”, destacó por su parte el responsable de área de Murrelektronic, que recordó que en Galicia “sabemos hacer cosas y hacerlas bien, tenemos que demostrarlo y darle ese valor”.

La directiva, además, puso de relieve la vuelta de tuerca que hay en esta feria respecto a otras del panorama nacional o de otros países. “Realmente mezclamos coworking, con cultura, es un ambiente distinto. Es trabajo, visibilidad, experiencias nuevas y un poco de disfrute y relax, es gratificante”, destacó.

Para Mallón, Mindtech ofrece “una experiencia única” de tres días de los que “tienes que irte satisfecho con lo que has podido ver, comprar o vender”.

Pymes

Mindtech contará con los responsables de multinacionales de renombre como Stellantis, Navantia, BorgWarner, Benteler o incluso Microsoft, pero quiere ser un espacio también para las pymes y las empresas emergentes. “No deben perder la oportunidad de estar en la feria”, avisó el responsable de Asime, que dio un toque de atención también a la industria de la comunidad: “Más del 50% de los expositores son de fuera de Galicia, lo cual como feria internacional te llena de orgullo, pero lleva a la reflexión de que quizá los más locales deben ver también esta oportunidad”.

Medio centenar de “startups” tendrán su hueco en el evento que se celebra en junio

“En Mindtech existen pymes, pero también tenemos una parte que son las startups, que son importantes”, señaló Trabazo. En concreto, el evento recibirá a medio centenar de este tipo de empresas que están empezando y que pasarán por una competición para ver cuáles son las cuatro mejores en sus respectivas categorías. “Queremos provocar esa inquietud sobre nuevas tecnologías y generar la posibilidad de inversión”, recalcó Enrique Mallón.

Uno de los problemas que vive el sector del metal es la falta de personal cualificado. La industria, como viene denunciando Asime, necesita 1.500 trabajadores para los proyectos ya firmados, por lo que Mindtech quiere ser también un polo de atracción para los jóvenes. “Buscamos una integración de los recién titulados con la industria: si bien las ferias y certámenes no estaban para nada enfocada esto, Mindtech quiere romperlo, que toda la gente que se esté formando y tenga inquietudes venga. Hacemos un llamamiento a que estén allí”, dijo Mallón.

Sector

Durante el coloquio, uno de los temas en los que estuvieron de acuerdo los cuatro profesionales es en la importancia de la “diversificación sectorial”.

Lo señaló, por ejemplo, el presidente de Delta Vigo, una firma que está presente en la automoción, defensa, aeronáutica y también en el ferrocarril, “un sector de actividad a tener en cuenta por el futuro que tiene”.

“Llevamos casi 25 años en la aeronáutica, pero con la pandemia en dos años nuestro mayor volumen de negocio estuvo en el automóvil. Sin esa diversificación lo hubiéramos pasado mal”

“Se nos criticaba hace años por fomentar la multiactividad y las empresas diversificadas”, añadió Mallón, “y yo lo he sufrido, pero ahora estamos comprobando cómo las empresas diversificadas son sólidas y con mucho futuro”.

Sobre lo que perciben desde de la industria las empresas tecnológicas, el delegado de Murrelektronic explicó que “ahora se solicita mucho el tener información de todos los procesos, tener datos en tiempo real”. “Ahí vas a ser más productivo, competitivo y eficiente y tienes más información para tomar decisiones”, indicó Óscar Vidal.

Entre las demandas de los clientes, encuentran un patrón relacionado con procesos para “ser respetuoso con el medio ambiente” y también tener “menos gasto energético”. “Hay un cambio y va a ser muy fuerte en un plazo muy corto en el tiempo”, subrayó.

Por su parte, la responsable de la viguesa Star Electrónica aseguró que a su mesa “llegan proyectos de todo tipo”. “Lo que es más difícil es el apoyo, hay desconocimiento de las ayudas que puede haber, y el gran problema es que hay grandes ideas que al final no se llevan a cabo”, lamentó.

Casi una quincena de delegaciones internacionales El carácter internacional de Mindtech hace que con cada edición sean más los países y empresas que quieren estar presentes. Así, además de la nutrida representación de empresas de Portugal, entre los expositores habrá delegaciones y compañías de Colombia, México, Japón, Corea del sur, Polonia, Marruecos, Argentina, Israel, Libia, Francia, Reino Unido y de la India. Además, existe una estrecha colaboración con las lusas Aimmap (Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal), Aneme (Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas) y Aida (Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro). “Tenemos que facilitar el encuentro a estas delegaciones con nuestras empresas”, explicó Enrique Mallón.

“Queremos que cada vez sea mejor; esta tercera edición es clave” Enrique Mallón - Director general de la feria Mindtech

El director general de Mindtech, Enrique Mallón, está seguro de que la feria que se celebrará el mes que viene mostrará “la unión irrenunciable de la tecnología y la industria”, algo que a su juicio “no tiene vuelta atrás”. Sin embargo, el principal objetivo para este año es la consolidación del evento. “La tercera edición es clave porque ha habido muchas iniciativas que luego se mueren, pero podemos asegurar que va a ser un éxito por las personas y empresas que confirmaron su presencia”, anunció Mallón.

El también secretario general de la patronal del metal en la comunidad, Asime, informó que quiere que la feria sea “cada vez mejor” y que “quede para la posteridad”. “Y las sensaciones son buenísimas, está llamada a ser la feria referente del polo ibérico. Brilla de manera especial”, celebró.

Durante sus intervenciones, Enrique Mallón también puso sobre la mesa “un cambio estratégico en los dos últimos años” para la comunidad como es “el desarrollo de las energías renovables”. “Va a haber un espacio relevante para la eólica marina y el hidrógeno y va a venir gente de Corea del Sur y Japón para ver cómo está Galicia en la materia”, subrayó.

“Hay mucha tecnología en Galicia que necesitábamos que se viera” Berta Trabazo - Apoderada de Star Electrónica

La viguesa Star Electrónica lleva doce años en activo y está especializada en el desarrollo de soluciones electrónicas avanzadas. Su apoderada es Berta Trabazo, que durante el foro en la sede de FARO destacó el crecimiento de Mindtech y la importancia que tiene para empresas como la que representa. “Además de la visibilidad que aporta siempre, lo que vamos generando es un poco de marca de empresa”, indicó.

Sobre lo que expondrán en el evento, Trabazo se limitó a referirse a las “novedades de los últimos dos años”. Sin embargo, el objetivo principal es “estar con más gente, ver productos nuevos y conocer lo que se hace a nuestro alrededor”.

A su juicio, la feria es importante porque “hay mucha tecnología en Galicia que necesitábamos que se viera” más allá de nuestras fronteras. “Era necesario para Vigo y Galicia”, remarcó.

Además, Trabazo explicó que el ambiente en Mindtech es diferente al de otras ferias. Una “experiencia”, como ella mismo lo definió, que genera atracción para sus participantes por los eventos, cenas y conferencias que alberga. “Siempre aprendemos algo en todas las ediciones”, finalizó.

“La apuesta por la feria desde el primer día es total y absoluta” Francisco Puga - Presidente de Delta Vigo

Delta Vigo celebró el pasado enero su 75 aniversario como una de las referencias industriales de Vigo y su área. Un gigante con alma de empresa pequeña que cuenta con cuatro fábricas (una de ellas en Toledo) y que encontró hace un cuarto de siglo en la aeronáutica su principal nicho. “Soy un gran defensor de empresas que no superen 400/500 personas, porque tienen muchas ventajas en conocimiento, se desarrollan muchos proyectos, con más rigor”, explicó su presidente, Francisco Puga.

Aunque Delta no es de participar mucho en ferias, con Mindtech hace una excepción. “La apuesta por la feria desde el primer día es total y absoluta y estaremos todas las ediciones; hay una responsabilidad social también”, señaló.

Francisco Puga es de los que creen que la industria y los países suministran al mercado “solo dos cosas: proceso y producto”. “Pero quien tiene lo primero lo tiene todo, tiene la llave”, remarcó. Es por este motivo que Delta está tan especializada. “A día de hoy creo que somos los únicos capaces de desarrollar en interno todo un proceso industrial”, resaltó el directivo, que valoró esto como algo “fundamental”.

“Si no apuestas por la industria 4.0 quizá no tengas un recorrido largo” Óscar Vidal - Delegado Zona Noroeste de Murrelektronic

Murrelektronic es una multinacional alemana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de soluciones de automatización. Su delegado para la zona noroeste es Óscar Vidal, que tiene claro que apostar por la industria 4.0 “es una obligación” para las empresas. De hecho, cree que aquellas que no lo hagan sufrirán. “No se trata tanto de una propuesta personal de alguien; si no apuestas por ello quizá no tengas un recorrido largo”, señaló.

Como proveedores, su objetivo es que los clientes “mejoren para ser más competitivos en tiempos”. Y con Mindtech confía en poder “tener una relación estrecha, directa, con todas las empresas que son clientes y las que no”. “Que tengan conocimiento de qué podemos ofrecer, pero también ver qué ofrecen las empresas del sector y también las competidoras”, apuntó.

Vidal avanzó que en la feria presentarán “una plataforma que lo que hace es sustituir todo el sistema neumático por electrónico”. “Conlleva más eficiencia y también menos contaminación CO2 y acústica. Va a ser un valor añadido muy grande para las empresas, es una apuesta única”, valoró.

Sobre Galicia, el responsable de Murrelektronic señaló que “aquí se hacen bien las cosas”. “Hay conocimiento y personal cualificado; nos lo tenemos que creer”, resumió.