Douglas Prothero y el prodigio de la servidumbre

A Douglas Allan Prothero se le escurre la verdad entre los dedos. Carece de una única palabra: exhibe tres, diecisiete, doscientas... o tantas como interlocutores se topen en su camino. No lo hace por adular al prójimo, sino para ajustar el relato a su conveniencia. En Galicia disparó contra todas las administraciones, pero con discursos a medida según la localización: en Vigo ajustó la mirilla contra San Caetano – “desprecian a la ciudad”– y en Santiago contra el supuesto localismo de Praza do Rei y la falta de política industrial de Moncloa. Todos eran culpables, menos él, de tener un proyecto que duplicaba el presupuesto o de tener que cambiar de director como quien da vuelta a las tostadas; cuando ya no tuvo opciones de cargar sus infortunios contra las –para él– incompetentes administraciones públicas españolas, achacó todos los errores y retrasos al coronavirus.