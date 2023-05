Las transferencias bancarias son una de las herramientas más utilizadas para enviar o recibir dinero. Con conocer el número de cuenta del destinatario, podremos hacer un montón de pagos y operaciones sin movernos de casa. Pero hay que tener en cuenta ciertas cuestiones a la hora de realizarlas.

Si tu transferencia bancaria tiene unas plazos establecidos debes prestar mucha atención a esta información. Lo primero que debes tener en cuenta es que una transferencia nacional puede llegar a tardar en llegar a su destino unos cinco días naturales y esto dependerá del día en el que se realice. No es lo mismo enviar dinero un lunes que un viernes.

La hora también influye. Los bancos tiene fijada un tiempo hasta que admiten transferencias en el día. Normalmente, esa hora de corte se encuentra entre las 16:00 y las 19:00 horas. Cualquier transferencia realizada después de la hora de corte del banco, se considerará hecha al día siguiente hábil.

Otra cuestión a tener en cuenta es que los días hábiles en los que trabajan los bancos no son los mismos que los festivos nacionales de cada año. Los días en los que no operan los bancos, al no considerarse hábiles y sin importar el calendario nacional, son:

Todos los sábados y domingos

Año nuevo (1 de enero)

(1 de enero) Viernes Santo (fecha variable)

(fecha variable) Lunes de Pascua (fecha variable)

(fecha variable) Día del trabajador (1 de mayo)

(1 de mayo) Día de Navidad (25 de diciembre)

(25 de diciembre) 26 de diciembre

Si haces una transferencia en alguno de estos días, no se va a procesar hasta el siguiente día hábil. En algunos casos, puede ser varios días después si se juntan festivos con fines de semana.

También hay que tener en cuenta los festivos locales y nacionales de la cuenta emisora de la transferencia y la del destinatario si se trata de sucursales. Por todos estos motivos, si tienes pendiente una transferencia importante, loe mejor será ser precavido y realizarla con tiempo o recurrir a mecanismos instantáneos como Bizum.