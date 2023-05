Isabel ha cumplido 56 años hace dos meses. Es licenciada en Derecho, y ejerció como abogada después de salir de la Facultad, hasta que nació su primer hijo. Cuando su segundo hijo cumplió tres años se planteó volver a trabajar y lo hizo a tiempo parcial, como agente financiera en un banco especializado en la comercialización de hipotecas. Cuando la entidad decidió externalizar la comercialización de sus hipotecas para ahorrar costes laborales, Isabel dejó la entidad. Después trabajó con similar función en otro banco pero, cuando ya debía ser contratada de forma indefinida, fue despedida. Con 56 años Isabel se ha puesto manos a la obra con las oposiciones. En marzo aprobó un examen para un puesto de auxiliar administrativa en la Agencia Tributaria, pero no sacó nota suficiente para obtener plaza. Casi ni se lo esperaba, pues apenas había podido prepararlo. A principios de abril se presentó para un primer examen de una oposición a la Universidad Complutense de Madrid. También lo aprobó; este 6 de mayo ha tenido su segundo examen para esta oposición. “No sé si lograré plaza. Somos muchos. Pero confío en que al menos me quedaré en la bolsa de trabajo y en que me podrán llamar de vez en cuando”, afirma con cierta conformidad. “Después, me prepararé para las del Ayuntamiento -añade- y seguiré pendiente de todo lo que salga con un temario similar al que ya estoy estudiando". Para ella lo importante no es el nivel del puesto: "A mi edad me da lo mismo auxiliar administrativo o jefe de negociado. Lo que quiero es una oposición que no me lleve mucho tiempo prepararla y un puesto que me permita tener tiempo libre".

El año de las 'macro oposiciones' en el sector público Retrato robot Isabel encaja casi al 100% en el retrato robot de la actual persona opositora, según se desprende de la encuesta realizada por el portal Oposita Test a partir de más de 3.600 entrevistas online entre sus estudiantes. Mujer (81% del total), con una edad media entre 36 y 50 años (56%) donde dominan los 41 años, que vive en pareja y con hijos (38%) en un entorno urbano (71%), con formación universitaria (63%) y una experiencia laboral superior a cinco años (78%) y que se prepara para administrativo o auxiliar administrativo (75% de los encuestados) son algunos rasgos mayoritarios que definen el retrato robot de la persona que está opositando en 2023. Los 56 años de Isabel la desplazan ligeramente de la horquilla de edad dominante, pero no de la tendencia general: cada vez hay un mayor número de opositores en los tamos de edad más altos. “El empleado público o funcionario tendrá cada vez más experiencia previa, cerca de 8 de cada 10 de los opositores tiene más de 5 años de experiencia, y una mayor rotación, ya que la edad del opositor lleva varios años aumentando” señala Jacobo Fariña, responsable de comunicación de OpositaTest. Catalunya En particular, en Cataluña el opositor y opositora es algo más mayor que el resto de España y en menor medida hombre (sólo el 15%), el 66% tienen más de 40 años. Tiene en menor medida formación universitaria (el 53% frente al 63% de media) y mayores ingresos personales: el 63% declara tener ingresos por encima de 1.000 euros. El 87% tiene más de 5 años de experiencia laboral y, en mayor medida, opta en oposiciones nacionales, según datos de la citada encuesta. Por su parte, el departamento de Función Pública de la Generalitat ha extraído conclusiones sobre el perfil de los empleados públicos interinos que han logrado estabilizar su puesto en las recientes convocatorias públicas: el 73% son mujeres y el 27% son hombres; La media de edad de estos trabajadores y trabajadoras es de 49 años y el 71% son mayores de 45. En cuanto a la antigüedad, la media es de 13 años de servicios prestados. En general, el perfil tipo que resulta de la encuesta de Oposita Test es el de un multiopositor: seis de cada 10 estudiantes afirman preparar dos o más pruebas al mismo tiempo. La encuesta del portal de formación muestra que el 38% nunca había preparado una oposición antes, sin embargo, el 62% afirma que ya ha preparado alguna oposición, el 34% de estos repiten la misma y 28% preparan otras. “El proceso de preparación de una oposición es una carrera de fondo que puede resultar frustrante, sobre todo, si no apruebas, algo que ocurre a menudo y que el opositor debe afrontar como un aprendizaje y parte del proceso”, aconseja Jonathan García, CEO de la página web de formación para opositores.