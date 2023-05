Son el máximo exponente de la internacionalización de la industria gallega. Su corazón bombea desde las rías de Vigo y Pontevedra, pero sus nervios y arterias se prolongan por todos los mares y territorios del mundo. De carácter esencial, no dejaron de carburar en pandemia o por la guerra en Europa. Así es que, a veces, hasta parecen inmunes. Son las veinte mayores compañías de comercialización de pescado congelado que, por primera vez, han superado en conjunto un volumen de facturación de 5.000 millones de euros, de acuerdo a la información consolidada remitida a FARO por las propias firmas. En un contexto diabólico, caracterizado por el rally inflacionario y la consiguiente escalada de los costes de financiación, la gran pesca gallega mantiene objetivos: reforzar su presencia en origen, verticalizar procesos, apertura a nuevos mercados, producción con valor añadido y cristalización de proyectos en marcha, de crecimiento orgánico e inorgánico. Y, como no han salido ilesas de este contexto de acelerón de los precios, incorporan una nueva meta para este ejercicio 2023: recuperar márgenes. Lo explican, por ejemplo, desde la viguesa Worldwide Fishing Company (Wofco). “Si bien algunas compañías pueden trasladar [la subida de costes] a sus productos, en un sector tan competitivo como el de la pesca y la alimentación, el cliente final es tremendamente sensible a los precios pudiendo llegar a alterar su decisión de compra”. También desde Atunlo – “nos encontramos en un contexto inflacionario con una significativa subida de las materias primas y costes de producción muy difíciles de transmitir al cliente final”–, Lanzal o Marfío. Será un reto.