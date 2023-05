Cooke volverá a Vigo en junio para cerrar la toma de Pescanova y tras visitar sus filiales

En los últimos años, la mayoría de las grandes empresas pesqueras gallegas han vuelto a apostar por África con su entrada en Marruecos, Mauritania o Ghana. Atraídas principalmente por el negocio del pulpo y con la compra de empresas (Profand con Sofinas, Maravilla con Hansen Seafood) o la alianza con empresarios locales (Pescapuerta, Pereira o Iberconsa). Cualquiera que sea la operación, hay un concepto básico que permite un buen aterrizaje en estos países: los stakeholders. Es necesario un socio. “Una vez logras cerrar el acuerdo con un mauritano, puede pasar un año hasta que el barco empiece a trabajar”, ilustra un empresario curtido en los puertos de Nuadibú y Nuakchot.

Pescanova tiene una amplísima experiencia en este continente, con filiales consolidadas en Namibia, Angola y Mozambique. Su futuro propietario no la tiene: es un mundo por explorar para la multinacional canadiense Cooke Inc. Y esta falta de stakeholders en el terreno es lo que, a juicio de fuentes conocedoras de las negociaciones, es lo que hará más compleja la transición. El equipo de Glenn Cooke se ha dado unas semanas para conocer éstas y las demás filiales en persona, antes de que el líder de la compañía retorne a Vigo en algo más de un mes. Se cerrará la compra porque, abundan las mismas fuentes, “está convencido”.

En Mozambique está la flota más numerosa, aunque no la de mayor capacidad. Se dedica a la pesca de langostino con buques adquiridos a Japón –el malogrado Vega 5 se construyó en un astillero de Shimonoseki en 1978– o en Rodman Polyships, con unidades como el Pescamar Nove o Pescamar Once, del modelo 90 del astillero de Moaña. No son modernas; la contratación de tres barcos en Armón Vigo supuso un paso importante en la renovación, a la que faltan muchos capítulos para que Pescanova alcance la neutralidad de carbono, como pretende, para 2040.

La sociedad Entreposto Frigorífico de Pesca de Mozambique (Efripel) arrojó beneficios en 2021, último ejercicio del que se disponen datos contables. En este país dispone también de un pequeño astillero con dique seco, con un taller que ha hecho trabajos de reparación de trenes para la compañía Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM).

La gran planta africana

Las firmas que componen el grupo Novanam, en Namibia, no arrojaron los mismos resultados positivos en ese periodo, con pérdidas de casi 600.000 euros. La factoría de Lüderitz, la mayor del continente especializada en pescado blanco, sufrió varios días de parón el pasado verano por una huelga que causó pérdidas equivalentes a 120.000 euros diarios, lo que afectó a sus números finales.

Es un país, al contrario que Mozambique, donde Cooke podrá trabajar en compañía de firmas de Vigo, plenamente asentadas en Walvis Bay como las joint venture de Iberconsa, Pereira o Mascato. La reasignación de cuotas por parte del Gobierno de Windhoek, en 2020, llegó con muchos disgustos para las operadoras gallegas tras un tijeretazo que, en el caso de Pescanova, superó el 20%. No hay datos de la aportación desagregada de Nova Pesqueira (Angola), especializado gamba y cangrejo, al grupo de Chapela.

La supervisión de negocios como los de acuicultura en Centroamérica y de pesca y elaborados en Argentina será mucho más sencilla para Cooke, por cuanto ya trabaja con las mismas proteínas y en los mismos países. También opera en Uruguay, país del que salió hace más de un año tras la venta de su filial Belnova. En Europa, su gran objetivo de crecimiento, cuenta con instalaciones fabriles en España (Murcia), Bélgica y Escocia.

Así que la pesca africana será la pieza más difícil de cuadrar, y estará ya en manos de la corporación de New Brunswick. En cualquier caso, la hoja de ruta se mantiene y la operación de venta del 80% de Nueva Pescanova por parte de Abanca se consumará previsiblemente a mediados del próximo mes, tras el fin de los trabajos de auditoría que determinarán los detalles finales del traspaso.

Decisión tomada en New Brunswick El CEO de Cooke, Glenn Cooke, está “decidido” a ejecutar la operación. Prevé viajar a Vigo en un mes para sellar todos los detalles del traspaso de Pescanova. La pieza más complicada En tanto Cooke no está establecida en África y, en consecuencia, no cuenta con socios locales, este negocio será el más complejo para encajar.