El Primero de Mayo clama por los salarios

María Gómez asiente con vehemencia moviendo la cabeza al paso de la manifestación conjunta de UGT y CC OO en la calle Colón de Vigo. En pleno corazón financiero de la ciudad, justo en ese momento se pide a gritos “hora trabajada, hora cotizada”. “¡La de tiempo que a mí no se me ha contabilizado en algunas empresas!”, lamenta esta administrativa de 57 años, convencida de que hay que reclamar “más que nunca lo que es justo”. “¿Ves todos los bancos que hay por aquí? No paran de ganar dinero y los sueldos suben lo que suben, que es nada en comparación con lo que nos cuesta ahora ir al supermercado”, afirma. Su marido deja de hacer fotos por un momento. “Esos también están ganando mucho porque ya sabemos cómo están de agobiados los agricultores y la gente de las explotaciones”, apunta Juan. Llegan “un pelín” tarde, admite él , cuando la movilización va a medio camino ya, “pero con muchas ganas de estar aquí”. “Como siempre”, se apura a decir María.

Diez gráficos para entender cómo han llegado empleo y salarios al Día de los Trabajadores Los principales sindicatos de Galicia volvieron a elegir Vigo como escenario de sus actos centrales ayer con motivo de la celebración del Primero de Mayo. Separados en la calle y en la radiografía de la situación actual del mercado laboral, la CIG por un lado y UGT y CC OO conjuntamente, los tres sindicatos mayoritarios coincidieron en clamar por los salarios y por un reparto justo de los beneficios empresariales. De hecho, en ambas manifestaciones secundadas por miles de personas se escucharon duras críticas con tres de los sectores que siguen engordando su cifra de negocio –bancos, energéticas y distribución comercial, sobre todo– y una exigencia unánime a los empresarios para desbloquear la negociación colectiva y aliviar el golpe de los precios en el bolsillo de los ciudadanos. Aunque lejos de los picos superiores al 11% registrados en Galicia durante el verano, la inflación sigue siendo el principal quebradero de cabeza para la mayoría de hogares. En marzo cerró con una variación anual del 3,4%, pero la tasa subyacente –sin alimentos no elaborados, ni productos energéticos– alcanzó el 8,1%, impulsada por la fortísima subida de la cesta de la compra. El alza en el azúcar es del 62%; casi un 31% la de los huevos; y por encima del 30% también la de legumbres y hortalizas frescas. Los 148 convenios colectivos notificados durante el primer trimestre en la comunidad con 165.978 trabajadores afectados recogen una subida salarial media del 3,35%. El incremento en los 204 firmados en 2022 para 247.262 empleados fue del 3,94%, frente al 6,4% de ascenso del IPC. Bajo el lema "Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios", UGT y CC OO reunieron a afiliados, simpatizantes y trabajadores, además de a buena parte del equipo de gobierno socialista del Concello de Vigo encabezados por el alcalde, Abel Caballero, en una jornada a caballo entre la reivindicación de los logros de las dos centrales en el último año en el seno del diálogo social o los acuerdos con el Gobierno, y la protesta por lo que todavía falta por llegar en la lucha contra los efectos de la inflación en las plantillas. Los sindicatos llaman a "llenar las urnas" para blindar la reforma laboral y la de pensiones La secretaria xeral de CC OO en Galicia quiso recordar “especialmente” a “las compañeras y compañeros que están en conflicto o intentando salvar sus empresas”. Mencionó dos de los recientes pinchazos de la comarca de Vigo, la firma de metal Ganomagoga, donde hay casi 200 operarios a la espera de posibles compradores para cada pata del negocio del grupo; y el caso de Hiperxel, con casi 300, que acaba de presentar concurso voluntario de acreedores. Amelia Pérez tuvo también palabras para el personal de Vitrasa –un grupo de trabajadores presentes aprovechó para pedir al regidor vigués que suspenda la concesión con la empresa encargada del transporte público– y la plantilla de la Radio Televisión de Galicia, inmersa en un calendario de huelgas “luchando contra esos abusos del Partido Popular”. La líder de CC OO en Galicia celebró “la buena salud de las organizaciones sindicales” y su “eficacia” para conseguir mejoras “para la mayoría de la gente” con “una estrategia clara de unidad de acción, de concertación social y de complicidades políticas”. “Por eso hoy no celebramos solo el Primero de Mayo, hoy estamos aquí para poner de relevo que jugamos en los últimos años en las mejoras alcanzadas”, proclamó Pérez, en referencia a las revisiones del SMI y las reformas laboral y de las pensiones, entre otros acuerdos, “poniendo el factor trabajo en el centro de las políticas porque es un elemento de primera magnitud para seguir transformando este país con perspectiva de género porque la igualdad es una cuestión transversal a la que no vamos a renunciar”. Aprovechando las recientes declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, confiando en llegar “en pocos días” a avances en V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), Amelia Pérez le reclamó que sea “un compromiso serio y riguroso”. “Si no hay negociación, habrá conflicto sector a sector, empresa a empresa”, advirtió el secretario xeral de UGT en Galicia. José Antonio Gómez defendió este Primero de Mayo como “un día de reivindicación, de memoria y de solidaridad con todas las víctimas de las guerras”, contraponiendo las medidas de recortes impulsadas durante la crisis financiera global de 2008 y “la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy que aumentó la precariedad” con “la arquitectura de protección” actual “ a través del diálogo social y de un gobierno progresista”. El máximo responsable de UGT en la comunidad afeó a la CIG que “solo sabe decir lo que está mal”. “Es curioso la coincidencia del ámbito y el sindicato nacionalista con los postulados del Partido Popular y la ultraderecha de este país –arremetió–. Yo me pregunto: ¿qué hizo el sindicato nacionalista para beneficiar a las trabajadoras y trabajadores de este país?”. Protesta contra la reforma laboral y la de las pensiones Desde la CIG, que salió como es habitual media hora más tarde de la zona de A Doblada para evitar el cruce de manifestaciones, también hubo palabras para las otras centrales. Su secretario xeral, Paulo Carril, acusó a UGT y CC OO de estar “domesticadas” en el diálogo social, que presentó como “fosa común donde se entierran los derechos laborales y sociales”. Alentada bajo la consigna "Paremos o saqueo", la multitudinaria manifestación convocada por la CIG se convirtió en una protesta contra la reforma laboral y la de las pensiones, contra la actuación de España y la Unión Europea en la invasión de Ucrania –la organización les reclama “dejar de ser títeres” de EE UU y apostar por la vía diplomática– y contra el ritmo de expansión de las renovables, “un expolio –en palabras de Carril– de los recursos de Galicia”. La CIG exige “trabajo digno” sin tener que emigrar frente a lo que presentan como “una realidad económica y social extrema” por “la especulación del capital con los productos básicos” y “las insuficientes e injustas políticas” de la Xunta y el Gobierno central. Carril hizo un llamamiento “al conflicto” en la negociación colectiva para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios y, como el resto de líderes sindicales, aprovechó la jornada para avisar de que los derechos de los trabajadores están en juego en las próximas citas electorales”. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó en la manifestación de la CIG, donde exigió “una salida justa a una crisis de precios convertida en una estafa para la mayoría social”. A la de UGT y CC OO acudió el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que alabó las medidas del Gobierno “en el camino de la recuperación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.